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    Все участники топ-5 играли в одной команде.

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    Турнирная таблица
    И В Н П Мячи О
    1Краснодар18115228:1438
    2Зенит18113435:1736
    3Динамо М1888229:2232
    4Локомотив1887329:2331
    5Спартак М1893627:2430
    6Крылья Советов1885536:2729
    7Рубин1884617:2128
    8ЦСКА1877431:2428
    9Пари НН1873815:1624
    10Ростов1856724:2921
    11Факел1856715:1921
    12Урал1854918:2819
    13Ахмат1845918:2317
    14Оренбург1836919:2815
    15Балтика18341112:2413
    16Сочи18321317:3111
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