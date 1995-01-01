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    Россия. Премьер-лига - статистика

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Матео Кассьерра Зенит 16 14 0 0.88
    2 Федор Чалов ЦСКА 18 9 5 0.50
    3 Джон Кордоба Краснодар 16 8 0 0.50
    4 Константин Тюкавин Динамо 18 8 0 0.44
    5 Бенхамин Гарре Крылья Советов 15 8 4 0.53
    6 Эдуард Сперцян Краснодар 18 8 5 0.44
    7 Антон Заболотный ЦСКА 17 7 1 0.41
    8 Наир Тикнизян Локомотив 16 6 0 0.38
    9 Квинси Промес Спартак 17 6 0 0.35
    10 Евгений Марков Факел 18 6 2 0.33
    11 Максим Осипенко Ростов 12 6 4 0.50
    12 Дмитрий Воробьев Оренбург 13 5 0 0.38
    13 Иван Сергеев Зенит 15 5 0 0.33
    14 Андрей Егорычев Урал 17 5 0 0.29
    15 Егор Голенков Ростов 18 5 0 0.28
    16 Мохамед Конате Ахмат 17 5 4 0.29
    17 Мартин Крамарич Сочи 15 4 0 0.27
    18 Артем Дзюба Локомотив 16 4 0 0.25
    19 Тео Бонгонда Спартак 16 4 0 0.25
    20 Вендел Зенит 16 4 0 0.25
    21 Эдгар Севикян Пари НН 16 4 0 0.25
    22 Никита Салтыков Крылья Советов 16 4 0 0.25
    23 Матиас Перес Оренбург 16 4 0 0.25
    24 Максим Глушенков Локомотив 18 4 0 0.22
    25 Мирлинд Даку Рубин 16 4 1 0.25
    26 Федор Смолов Динамо 16 4 2 0.25
    27 Рифат Жемалетдинов Локомотив 9 3 0 0.33
    28 Валентин Вада Рубин 11 3 0 0.27
    29 Владимир Писарский Крылья Советов 11 3 0 0.27
    30 Виктор Давила ЦСКА 11 3 0 0.27
    31 Бителло Динамо 11 3 0 0.27
    32 Даниил Хлусевич Спартак 14 3 0 0.21
    33 Вильсон Изидор Зенит, Локомотив 14 3 0 0.21
    34 Владислав Шитов Крылья Советов 14 3 0 0.21
    35 Джоэл Фамейе Рубин 15 3 0 0.20
    36 Денис Макаров Динамо 15 3 0 0.20
    37 Вячеслав Якимов Факел 16 3 0 0.19
    38 Милан Гайич ЦСКА 16 3 0 0.19
    39 Анхело Энрикес Балтика 17 3 0 0.18
    40 Тимур Сулейманов Локомотив, Пари НН 18 3 0 0.17
    Игрок Команда Игры Пасы
    1 Квинси Промес Спартак 17 6
    2 Александр Соболев Спартак 15 5
    3 Лукас Вера Оренбург 17 5
    4 Максим Глушенков Локомотив 18 5
    5 Диего Лаксальт Динамо 13 4
    6 Иван Обляков ЦСКА 15 4
    7 Вендел Зенит 16 4
    8 Константин Тюкавин Динамо 18 4
    9 Роман Ежов Крылья Советов 11 3
    10 Аббосбек Файзуллаев ЦСКА 13 3
    11 Михаил Игнатов Спартак 14 3
    12 Брайан Мансилья Оренбург 15 3
    13 Бенхамин Гарре Крылья Советов 15 3
    14 Федор Смолов Динамо 16 3
    15 Бернард Бериша Ахмат 16 3
    16 Николай Рассказов Крылья Советов 16 3
    17 Муми Нгамале Динамо 16 3
    18 Гленн Бейл Крылья Советов 16 3
    19 Никита Салтыков Крылья Советов 16 3
    20 Антон Миранчук Локомотив 17 3
    21 Тимур Аюпов Урал 17 3
    22 Дуглас Сантос Зенит 18 3
    23 Федор Чалов ЦСКА 18 3
    24 Сергей Пиняев Локомотив 18 3
    25 Эдуард Сперцян Краснодар 18 3
    26 Клаудиньо Зенит 18 3
    27 Алексей Сутормин Зенит 7 2
    28 Хуан Мануэль Боселли Пари НН 10 2
    29 Эрик Бикфалви Урал 11 2
    30 Лука Джорджевич Сочи 11 2
    31 Бителло Динамо 11 2
    32 Александр Ерохин Зенит 12 2
    33 Вячеслав Караваев Зенит 12 2
    34 Иван Сергеев Зенит 15 2
    35 Амар Рахманович Крылья Советов 15 2
    36 Мигел Сочи 15 2
    37 Артем Дзюба Локомотив 16 2
    38 Джон Кордоба Краснодар 16 2
    39 Руслан Магаль Факел 16 2
    40 Милан Гайич ЦСКА 16 2
    Игрок Команда Игры Голы Пасы Гол+Пас
    1 Матео Кассьерра Зенит 16 14 1 15
    2 Квинси Промес Спартак 17 6 6 12
    3 Федор Чалов ЦСКА 18 9 3 12
    4 Константин Тюкавин Динамо 18 8 4 12
    5 Бенхамин Гарре Крылья Советов 15 8 3 11
    6 Эдуард Сперцян Краснодар 18 8 3 11
    7 Джон Кордоба Краснодар 16 8 2 10
    8 Максим Глушенков Локомотив 18 4 5 9
    9 Александр Соболев Спартак 15 3 5 8
    10 Наир Тикнизян Локомотив 16 6 2 8
    11 Вендел Зенит 16 4 4 8
    12 Антон Заболотный ЦСКА 17 7 1 8
    13 Иван Сергеев Зенит 15 5 2 7
    14 Федор Смолов Динамо 16 4 3 7
    15 Никита Салтыков Крылья Советов 16 4 3 7
    16 Евгений Марков Факел 18 6 1 7
    17 Роман Ежов Крылья Советов 11 3 3 6
    18 Максим Осипенко Ростов 12 6 0 6
    19 Дмитрий Воробьев Оренбург 13 5 1 6
    20 Артем Дзюба Локомотив 16 4 2 6
    21 Андрей Егорычев Урал 17 5 1 6
    22 Лукас Вера Оренбург 17 1 5 6
    23 Егор Голенков Ростов 18 5 1 6
    24 Клаудиньо Зенит 18 3 3 6
    25 Бителло Динамо 11 3 2 5
    26 Аббосбек Файзуллаев ЦСКА 13 2 3 5
    27 Михаил Игнатов Спартак 14 2 3 5
    28 Мартин Крамарич Сочи 15 4 1 5
    29 Брайан Мансилья Оренбург 15 2 3 5
    30 Тео Бонгонда Спартак 16 4 1 5
    31 Милан Гайич ЦСКА 16 3 2 5
    32 Николай Рассказов Крылья Советов 16 2 3 5
    33 Муми Нгамале Динамо 16 2 3 5
    34 Мирлинд Даку Рубин 16 4 1 5
    35 Антон Миранчук Локомотив 17 2 3 5
    36 Мохамед Конате Ахмат 17 5 0 5
    37 Сергей Пиняев Локомотив 18 2 3 5
    38 Эрик Бикфалви Урал 11 2 2 4
    39 Лука Джорджевич Сочи 11 2 2 4
    40 Диего Лаксальт Динамо 13 0 4 4
    Игрок Команда Игры Предупреждения
    1 Матиас Перес Оренбург 16 8
    2 Фернандо Костанца Крылья Советов 14 7
    3 Виллиан Роша ЦСКА 15 7
    4 Александр Черников Краснодар 17 7
    5 Силвие Бегич Урал 16 6
    6 Антон Швец Ахмат 11 5
    7 Ренато Гойкович Оренбург 14 5
    8 Артур Юсупов Сочи 15 5
    9 Хорен Байрамян Ростов 15 5
    10 Артем Тимофеев Ахмат 15 5
    11 Брайан Мансилья Оренбург 15 5
    12 Виктор Мелехин Ростов 16 5
    13 Гленн Бейл Крылья Советов 16 5
    14 Сергей Божин Факел 17 5
    15 Алексей Грицаенко Рубин 17 5
    16 Гильермо Сото Балтика 9 4
    17 Лука Джорджевич Сочи 11 4
    18 Роберто Фернандес Динамо 11 4
    19 Наиль Умяров Спартак 12 4
    20 Владимир Обухов Оренбург 13 4
    21 Габриэль Флорентин Оренбург 13 4
    22 Михаил Игнатов Спартак 14 4
    23 Евгений Харин Ахмат 14 4
    24 Николай Комличенко Ростов 15 4
    25 Фабиан Бальбуэна Динамо 15 4
    26 Александр Соболев Спартак 15 4
    27 Денис Макаров Динамо 15 4
    28 Мамаду Майга Пари НН 15 4
    29 Страхиня Эракович Зенит 15 4
    30 Амар Рахманович Крылья Советов 15 4
    31 Кади Боржес Краснодар 15 4
    32 Виктор Александров Пари НН 15 4
    33 Мойзес ЦСКА 15 4
    34 Бернард Бериша Ахмат 16 4
    35 Мирлинд Даку Рубин 16 4
    36 Антон Заболотный ЦСКА 17 4
    37 Александр Трошечкин Пари НН 17 4
    38 Тимур Аюпов Урал 17 4
    39 Саша Зделар ЦСКА 17 4
    40 Игор Вуячич Рубин 17 4
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