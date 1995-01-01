Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Удаления
|1
|Марсело Алвес
|Сочи
|13
|2
|2
|Виктор Александров
|Пари НН
|15
|2
|3
|Наир Тикнизян
|Локомотив
|16
|2
|4
|Марат Быстров
|Ахмат
|2
|1
|5
|Юрий Газинский
|Урал
|3
|1
|6
|Роман Тугарев
|Ростов
|7
|1
|7
|Срджан Бабич
|Спартак
|10
|1
|8
|Андрей Семенов
|Ахмат
|11
|1
|9
|Андрей Лангович
|Ростов
|11
|1
|10
|Николас Маричаль
|Динамо
|11
|1
|11
|Даниил Хлусевич
|Спартак
|14
|1
|12
|Кирилл Кравцов
|Сочи
|14
|1
|13
|Виллиан Роша
|ЦСКА
|15
|1
|14
|Брайан Мансилья
|Оренбург
|15
|1
|15
|Джон Кордоба
|Краснодар
|16
|1
|16
|Виктор Мелехин
|Ростов
|16
|1
|17
|Гленн Бейл
|Крылья Советов
|16
|1
|18
|Кирилл Гоцук
|Пари НН
|17
|1
|19
|Андрей Егорычев
|Урал
|17
|1
|20
|Александр Солдатенков
|Крылья Советов
|17
|1
|21
|Вильмар Барриос
|Зенит
|17
|1
|22
|Гильерме Шеттине
|Урал
|17
|1