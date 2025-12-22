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РПЛ 2026/2027
Команды
Ростов
Константин Кучаев
€ 2 млн
Константин Кучаев
Ростов
18 марта 1998 (28)
#18 | Полузащитник
178 см | 72 кг
Россия
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Публикации
«Ростов» готов продать более восьми футболистов
2025.12.22 23:36
10
Фото
Кучаев и фигуристка Радионова ждут 2-го ребенка
2025.11.29 14:02
1
Кучаев охарактеризовал Карпина
2025.10.09 10:23
Кучаев назвал два условия для возвращения в ЦСКА
2025.10.09 08:08
3
Кучаев объяснил, почему «не находил себе места» во время матча с «Зенитом»
2025.07.20 21:28
1
Фото
«Ростов» продлил контракт с полузащитником основного состава
2025.06.22 15:39
«Ростов» продлит контракт с основным полузащитником
2025.06.14 16:29
Кучаев не согласился с решением судьи по удалению Сутормина
2025.04.07 14:09
12
Кучаев сказал, в чем главная сила Карпина: «Это меня больше всего поразило»
2025.02.27 18:48
1
Кучаев прокомментировал скандальные слова Кокорина про РПЛ
2025.02.27 14:16
Фото
Карасев не назначил пенальти в пользу «Спартака» за падение Маркиньоса
2024.11.28 00:25
19
Кучаев назвал причину перехода в «Ростов»
2024.06.27 04:39
3
Фото
Кучаев стал игроком «Ростова»
2024.06.20 16:28
2
«Ростов» подтвердил трансфер экс-игрока сборной России
2024.06.19 22:10
1
Агент Кучаева назвал клуб, с которым ведутся переговоры
2024.06.17 12:26
Стал известен срок контракта Кучаева с «Ростовом»
2024.06.17 04:06
Кучаев не останется в «Пари НН» – известен его новый клуб
2024.06.16 15:39
12
Фото
Кучаев и фигуристка Радионова стали родителями
2024.06.16 00:58
Фото
Кучаев и фигуристка Радионова ждут первенца
2024.04.30 20:29
3
Реакция агента Кучаева на матерную критику клиента от Корнеева
2024.04.30 13:34
Кучаев рассказал, что его бесило в США
2024.04.09 22:22
Воспитанник ЦСКА Кучаев ответил, возможен ли его переход в «Спартак»
2024.04.09 17:48
4
Кучаев пользуется методикой Холанда: «Можно сказать, что я больной на голову»
2024.04.09 16:49
Кучаев рассказал, как перешел в «Пари НН» из ЦСКА
2024.03.05 11:29
1
Бабаев прокомментировал разрыв контракта ЦСКА с Кучаевым
2024.02.22 22:21
3
Видео
«Пари НН» подписал игрока, забивавшего в Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед»
2024.02.22 22:06
1
Федотов прокомментировал трансфер Кучаева в «Пари НН»
2024.02.22 21:29
Стали известны подробности перехода трех игроков из ЦСКА в «Пари НН»
2024.02.20 12:02
1
Назван размер зарплаты Кучаева в «Пари НН»
2024.02.20 11:01
2
Гендиректор «Пари НН» высказался о переходе Кучаева
2024.02.20 10:02
1
2
3
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Видео
Головин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
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У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
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Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
5
Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
13:53
Назван футболист «Зенита», который не показывает даже 50% от своих навыков
13:45
2
«Краснодар» принял решение по экс-игроку сборной Англии
13:37
Бубнов оценил шансы «Спартака» и «Динамо» на победу в РПЛ
13:26
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