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  • Кучаев сказал, в чем главная сила Карпина: «Это меня больше всего поразило»

Кучаев сказал, в чем главная сила Карпина: «Это меня больше всего поразило»

Сегодня, 18:48

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался о профессиональных качествах экс-тренера команды Валерия Карпина.

«Наверное, (сила Карпина) в амбициях и мотивации. Он очень долго здесь, но, когда я пришел, первое, что подумал, – он прямо горит этим, как будто он только начинает свой карьерный путь.

Это меня больше всего поразило! Есть моменты, которые мы на теории просматриваем, и он детально их разбирает, обращает внимание на мелочи, на которые в больших командах даже не посмотрят.

Он проговаривает простые вещи. Наверное, в этом его амбиции, увлечение футболом и тренерская любовь.

Он, например, может сделать замечание не тому игроку, который мяч потерял, а тому, кто забыл открыться», – заявил Кучаев.

  • Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
  • За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
  • На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Кучаев Константин Карпин Валерий
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