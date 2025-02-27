Кучаев сказал, в чем главная сила Карпина: «Это меня больше всего поразило»

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался о профессиональных качествах экс-тренера команды Валерия Карпина.

«Наверное, (сила Карпина) в амбициях и мотивации. Он очень долго здесь, но, когда я пришел, первое, что подумал, – он прямо горит этим, как будто он только начинает свой карьерный путь.

Это меня больше всего поразило! Есть моменты, которые мы на теории просматриваем, и он детально их разбирает, обращает внимание на мелочи, на которые в больших командах даже не посмотрят.

Он проговаривает простые вещи. Наверное, в этом его амбиции, увлечение футболом и тренерская любовь.

Он, например, может сделать замечание не тому игроку, который мяч потерял, а тому, кто забыл открыться», – заявил Кучаев.