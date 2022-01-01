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Команды
Ростов
€ 32,13 млн
ФК Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ 2026/2027
Стадион:
Ростов Арена
Сайт:
http://www.fc-rostov.ru
Тренер:
Дмитрий Кириченко
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Расписание
Таблица
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
Вчера, 14:16
1
Орлов опасается, что «Зенит» не победит «Ростов»
Вчера, 12:32
23
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
5 ноября
4
Фото
Символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
5 ноября
16
14-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
5 ноября
РПЛ назвала пять претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в октябре
3 ноября
7
Лапочкин оценил скандальное удаление игрока «Динамо Мх»
2 ноября
7
Аршавин заявил о «преступлении» в матче РПЛ
2 ноября
10
Генич заявил об «убийстве» в матче РПЛ
2 ноября
2
Беспилотник попал в поезд с игроками «Локомотива», Карпин не вызвал Глушенкова в сборную, «Динамо» лидирует в РПЛ. Главное за неделю
2 ноября
Видео
Речь Евсеева в раздевалке «Динамо Мх» после 0:3 от «Ростова»
1 ноября
3
«Футбол закончился на 12-й минуте»: Евсеев – о матче с «Ростовом»
1 ноября
4
В «Динамо Мх» жестко раскритиковали судью матча с «Ростовом»: «Стопроцентная профнепригодность»
1 ноября
8
РПЛ. «Ростов» разгромил махачкалинское «Динамо» – 3:0
1 ноября
16
Видео
Обзор матча «Динамо Мх» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
1 ноября
«Динамо Мх» – «Ростов»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Расписание матчей РПЛ на 1 ноября 2026
1 ноября
1
«Динамо Мх» – «Ростов» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 1 ноября 2026
31 октября
Премьер-лига России: шансы «Динамо Махачкала» и «Ростова» на победу в матче 13-го тура
31 октября
Фото
Реакция «Ростова» на разбой, устроенный «Акроном»
28 октября
6
Тренер «Акрона» объяснился после 1:6
28 октября
1
Фото
«Акрон» разгромил скамейку после 1:6 от «Ростова»
28 октября
6
Кубок России. «Ростов» покуражился над «Акроном» (6:1) и обеспечил себе победу в группе
28 октября
7
«Ростов» – «Акрон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
13-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
27 октября
Ловчев – о клубе РПЛ: «Заработал денег, а команду угробил»
27 октября
5
Черданцев сказал, что ждет «Локомотив» после поражения от «Ростова»
27 октября
2
Кубок России: шансы «Ростова» и «Акрона» на победу в матче
27 октября
Неназначенный пенальти в игре «Ростов» – «Локомотив» сравнили с 11-метровым в пользу «Зенита»
26 октября
9
Результаты матчей 12-тура РПЛ
26 октября
1
1
2
3
4
5
Главные новости
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
4
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
2
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
5
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
7
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
Вчера, 23:12
3
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