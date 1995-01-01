- 1 марта
- 23:32 Прохин: «Гегемония «Зенита» – это плюс для российского футбола» 8
- 21:10 «Карпин ему нормально напихал». Прохин рассказал об игроке «Ростова», который приехал из отпуска с лишним весом 3
- 19:43 Рианчо назвал российских игроков, которые улучшили европейский футбол
- 17:53 Фото Жена Песьякова выложила откровенные фото без лифчика за три дня до рождения ребенка 17
- 12:36 РФС назначил судей на 20-й тур РПЛ 1
- 09:13 Кобелев обвинил Карпина в том, что он «пудрит мозги» болельщикам 12
- 28 февраля
- 23:42 Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ, 4 марта 2023 1
- 11:31 «Ну, окей». Карпин отреагировал на слова Тарасовой о деградации российского футбола 2
- 27 февраля
- 21:32 «Про футбол здесь речи не было. Бей, беги, окружай ворота». Карпин – об игре с «Уралом»
- 21:08 Гончаренко прокомментировал победу «Урала» над «Ростовом» в Кубке России
- 20:49 Карпин объяснил поражение «Ростова» в кубковом матче с «Уралом» 1
- 18:58 Кубок России. «Урал» вырвал победу у «Ростова» (2:1) на 88-й минуте и вышел в полуфинал 26
- 18:23 «Многим не понравится, если я возьму перчатки». Мостовой ответил на вопрос о возможном бое с Карпиным и Шалимовым 3
- 16:50 Где смотреть матч «Урал» – «Ростов»: 1/4 финала Кубка России, 27 февраля 2023
- 16:18 «Урал» – «Ростов»: стартовые составы на 1/4 финала Кубка России
- 12:15 Фото Карпин посетил финал Кубка России по мини-футболу
- 26 февраля
- 10:13 «Даже я сегодня выйду и забью там». Карпин не воспринимает всерьез голы Комличенко в Чехии 16
- 25 февраля
- 20:12 Матч «Урал» – «Ростов» начнется с минуты молчания
- 16:14 Комличенко: «В Чехии у парней по 0,3 пива стояло за день до матча. Мне пояснили, что они так лучше будут играть» 4
- 13:43 Комличенко: «Челси» меня не купит. Они даже Обамеянга на Лигу чемпионов не заявили» 2
- 12:36 Комличенко: «Ставлю себе цель стать лучшим бомбардиром РПЛ»
- 09:13 Комличенко: «Побить бомбардирский рекорд Дзюбы в РПЛ? Блин, все реально»