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Дмитрий Кириченко
Главные новости
Сборная России поучаствует в международном турнире, «ПСЖ» сомневается в Месси, игрок «Спартака» выбыл до конца сезона и другие новости
01:03
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00:57
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00:30
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00:47
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13 марта
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23:29
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Дмитрий Кириченко
Тренер
Имя
Дмитрий
Отчество
Сергеевич
Фамилия
Кириченко
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 января 1977
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Уфа
7
1
4
2
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
11.11.2018
Уфа
2 : 0
Спартак
24.11.2018
Оренбург
1 : 0
Уфа
01.12.2018
Анжи
0 : 0
Уфа
09.12.2018
Краснодар
1 : 1
Уфа
03.03.2019
Уфа
1 : 2
Динамо
10.03.2019
Зенит
2 : 1
Уфа
17.03.2019
Уфа
0 : 1
Ахмат
10 февраля
12:34
«Российский футбол продолжил движение вниз». Кириченко – об отъезде легионеров
2
10:57
Кириченко: «Иран – полицейское государство. Любые протесты там будут гаситься»
4
09:39
Кириченко: «Чемпионат Ирана интенсивнее РПЛ. У них спортивная нация»
1
9 января
16:54
Фото
Три тренера вошли в штаб Бердыева в «Сочи»
2
12 декабря 2022
11:10
Кириченко назвал главное открытие первой части сезона РПЛ
1
26 ноября 2022
18:15
Кириченко войдет в штаб Бердыева в «Сочи»
03:24
Кириченко покинул иранский «Трактор» вслед за Бердыевым
1
24 октября 2022
17:04
8 игроков, забивших 100+ голов в РПЛ. Где они сейчас
7
24 июня 2022
19:59
Кириченко войдет в штаб Бердыева в иранском «Тракторе»: «Надеюсь, мне понравится»
31 марта 2022
22:58
Кириченко: «Лидеры чемпионата Казахстана – уровень второй восьмерки РПЛ»
3 сентября 2021
17:54
Фото
Кириченко вошeл в тренерский штаб Бердыева в «Кайрате»
3
24 июня 2021
06:50
Форсберг забил второй самый быстрый гол в истории Евро. Рекордсмен – Кириченко
1
17 июня 2021
19:52
Только Кириченко забивал на Евро быстрее, чем Поульсен в ворота Бельгии
5
14 марта 2021
09:36
Дзюба вышел на третье место в списке бомбардиров чемпионата России, обогнав Кириченко
6
15 мая 2020
07:57
Кириченко: «Семин будет востребован после ухода из «Локомотива»
4
4 марта 2020
14:22
Кириченко: «У ЦСКА есть проблемы. «Спартак» выглядел лучше в последней игре»
2
6 сентября 2019
07:34
Кириченко – об игре со сборной Шотландии: «Думаю, Россия не станет играть по схеме с тремя центральными защитниками»
1
10 августа 2019
08:17
Кириченко: «Кононова сложно в чем-то упрекнуть. У него отобрали почти весь основной состав»
18
27 марта 2019
12:59
Фото
Семак – Кириченко: «Я всегда рядом и ни капли не сомневаюсь в твоем тренерском таланте»
2
12:20
«Уфа» объявит имя нового тренера в среду вечером
62
10:39
Официально
Кириченко расторг контракт с «Уфой»
5
26 марта 2019
14:23
Sport24: Кириченко в «Уфе» сменит Евсеев
4
10:33
«Чемпионат»: «Уфа» в ближайшее время может уволить Кириченко
7
19 января 2019
08:27
Кириченко – игрокам «Уфы»: «Поверьте, у нас все будет хорошо»
1
13 января 2019
17:59
«Уфа» не взяла Ваньека и Тумасяна на первый сбор по решению Кириченко. Игроки могут покинуть клуб
1
17 декабря 2018
21:36
Кириченко и Томаров получили лицензии Pro
3
10 декабря 2018
10:35
Кириченко – главный тренер «Уфы»
13
13 ноября 2018
12:46
Кириченко введет штрафы за мат для футболистов «Уфы»
2
10:16
Кириченко: «Уфа» находится в непростой ситуации, но я долго не размышлял над предложением»
2
11 ноября 2018
17:20
Кириченко – после победы над «Спартаком»: «Турнирная таблица, а не имя соперника заставляют побеждать»
2
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05.12.2016 10:00
Без лимита. Каким был чемпионат, когда в нем забивали россияне
Федор Смолов занимает первое место в списке бомбардиров РФПЛ и рвется ко второму подряд титулу лучшего голеадора. До него в чемпионате России семь лет лучшими становились легионеры. Данил Замалетдинов вспоминает о времени, когда россияне все еще забивали.
7
29.09.2016 10:45
Первый матч Лиги чемпионов в Ростове. Почему это круто, но сыро
«Ростов» набрал дебютное очко в групповом этапе Лиги чемпионов, сыграв вничью с ПСВ (2:2). Александр Карамышев рассказывает, как город подготовился к этому важнейшему событию.
5
24.08.2016 11:30
All-in. Почему «Ростов» рискует всем
Сегодня «Ростов» сыграет важнейший матч в своей истории. Разбираемся, что поставлено на кон, и почему цена ошибки для дончан гораздо выше, чем для «Аякса». Миллионы евро, имидж и слава или крутое пике в ФНЛ после серебряных медалей.
8
17.08.2016 17:00
Бердыев в пустыне, Мамаев на горохе. Главные события вторника
Автор блога «Бескрайний нападающий» делится своим взглядом на важнейшие события минувшего дня. Матч «Ростова» в ЛЧ, Каррера в «Спартаке», список Черчесова и другие темы.
4
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