Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Дмитрий Кириченко

    Тренер
    Имя Дмитрий
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Кириченко
    Гражданство Россия
    Дата рождения 17 января 1977
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Уфа 7 1 4 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.11.2018 Уфа 2 : 0 Спартак
    24.11.2018 Оренбург 1 : 0 Уфа
    01.12.2018 Анжи 0 : 0 Уфа
    09.12.2018 Краснодар 1 : 1 Уфа
    03.03.2019 Уфа 1 : 2 Динамо
    10.03.2019 Зенит 2 : 1 Уфа
    17.03.2019 Уфа 0 : 1 Ахмат
    • Читайте нас: 
    11