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Ростов
Дмитрий Кириченко
Новости
Дмитрий Кириченко - новости
Ростов
Россия
17 января 1977 (49)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
РПЛ назвала пять претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в октябре
3 ноября
7
Кириченко высказался о победе «Ростова» над «Локомотивом»
25 октября
1
Бывший тренер «Ростова» оценил выбор нового
17 октября
В «Ростове» поделились первыми впечатлениями от нового тренера
17 октября
Игрок «Ростова» поделился первыми впечатлениями от нового тренера
16 октября
4
Тренер «Ростова» Кириченко одним словом описал поражение 0:4 от ЦСКА
14 октября
2
Тренер «Ростова» отреагировал на новость о погашении задолженности по зарплате
9 октября
1
Кириченко прокомментировал победу «Ростова» в своем дебютном матче
9 октября
1
РПЛ. «Ростов» победил «Акрон» (1:0) в дебютном матче Кириченко
9 октября
20
Мамаев оценил нового тренера «Ростова»
9 октября
1
Ташуев оценил перспективы нового тренера «Ростова»
29 сентября
1
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
28 сентября
3
Новый тренер «Ростова» отреагировал на информацию, что игроки не хотят его видеть
28 сентября
1
Новый тренер «Ростова» поделился первыми впечатлениями
28 сентября
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
27 сентября
Реакция Рабинера на нового тренера «Ростова»
27 сентября
4
Решение «Ростова» о новом тренере назвали популизмом
27 сентября
2
Видео
Первый день нового тренера «Ростова» в клубе
27 сентября
3
Раскрыты помощники Кириченко в «Ростове»
26 сентября
1
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
26 сентября
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
26 сентября
3
Новый тренер «Ростова» прокомментировал назначение
26 сентября
2
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
26 сентября
2
Экс-тренер «Ростова» отреагировал на назначение Кириченко
26 сентября
3
Гендиректор «Ростова» прокомментировал назначение Кириченко
26 сентября
3
Заявление «Ростова» о назначении Кириченко
26 сентября
8
«Ростов» определился с новым тренером
26 сентября
7
Стал известен 3-й претендент на место Альбы в «Ростове»
24 сентября
9
Назван 2-й кандидат на замену Альбе в «Ростове»
24 сентября
2
Назван один из кандидатов на место Альбы в «Ростове»
24 сентября
1
2
3
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