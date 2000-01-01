⚡️ Месси – обладатель «Золотого мяча»-2023: он выиграл награду в 8-й раз
Победа на ЧМ-2022 предопределила все.
|И
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|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Cпортинг КС
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|2
|Динамо Хьюстон
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|0:0
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|3
|Миннесота Юнайтед
|0
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|0:0
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|4
|Сент-Луис
|0
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|0:0
|0
|5
|Торонто
|0
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|0
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|0:0
|0
|6
|Колорадо
|0
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|0
|0
|0:0
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|7
|Монреаль Импакт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
|Ди Си Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
|Нью-Йорк Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
|Шарлотт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|17
|Чикаго Файр
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|18
|Портленд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|19
|Цинциннати
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|20
|Реал Солт-Лейк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|21
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|22
|Атланта Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|23
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|24
|Нью-Инглэнд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|25
|Орландо Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|26
|Остин
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|27
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|28
|Ванкувер Уайткепс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|29
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0