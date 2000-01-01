Введите ваш ник на сайте
США:
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    ⚡️ Месси – обладатель «Золотого мяча»-2023: он выиграл награду в 8-й раз

    ⚡️ Месси – обладатель «Золотого мяча»-2023: он выиграл награду в 8-й раз

    Победа на ЧМ-2022 предопределила все.

    Месси в США защищает команда из 50 человек – главный из них охраняет Лео даже на поле

    Месси в США защищает команда из 50 человек – главный из них охраняет Лео даже на поле

    Кто это такие?

    Месси в США меньше месяца, но уже устроил там бум: много забивает, ставит рекорд, заставляет лигу меняться

    Месси в США меньше месяца, но уже устроил там бум: много забивает, ставит рекорд, заставляет лигу меняться

    И кайфует от игры с Бускетсом и Альбой.

    Месси дебютировал за «Интер»! Посмотрите на его дебютный гол
    Видео

    Месси дебютировал за «Интер»! Посмотрите на его дебютный гол

    Забил на 94-й минуте.

    «Интер» представил Месси и Бускетса: полные трибуны и всеобщий восторг

    «Интер» представил Месси и Бускетса: полные трибуны и всеобщий восторг

    Много ярких фото и видео с презентации.

    Что известно о детях Месси: он посвятил им татуировки, один уже такой же техничный и быстрый, как отец

    Что известно о детях Месси: он посвятил им татуировки, один уже такой же техничный и быстрый, как отец

    Рассказываем о Тьяго, Матео и Чиро Месси.

    «Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц

    «Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц

    Поражены его неудачей.

    «Барса» очень хотела вернуть Месси, но не смогла. Почему?

    «Барса» очень хотела вернуть Месси, но не смогла. Почему?

    Она готовилась к продаже ряда игроков ради этого.

    Вратарь сборной США узнал пол будущего ребенка, ударив по мячу сразу после игры

    Вратарь сборной США узнал пол будущего ребенка, ударив по мячу сразу после игры

    Мэтт Тернер скоро станет папой.

    Смолов сотрудничает с хоккейным агентом, который отвозит русских в НХЛ – чтобы уехать в МЛС

    Смолов сотрудничает с хоккейным агентом, который отвозит русских в НХЛ – чтобы уехать в МЛС

    У него уже было предложение оттуда в прошлом году.

    1

    Давид Вилья обвинен в домогательствах. Это правда? Мы сделали разбор истории

    Давид Вилья обвинен в домогательствах. Это правда? Мы сделали разбор истории

    Полный разбор: кто эта девушка, что она говорила раньше, пересекалась ли с Вильей

    Главное о корпорации, которая владеет «Сити». Зачем ей столько клубов? Как они взаимодействуют? Что будет дальше?

    Главное о корпорации, которая владеет «Сити». Зачем ей столько клубов? Как они взаимодействуют? Что будет дальше?

    Восемь стран есть – ждем Россию.

    18

    Все статьи
    Месси vs Роналду: чья статистика лучше после отъезда из Европы

    Месси vs Роналду: чья статистика лучше после отъезда из Европы

    Сравнение двух легенд.

    Турнирная таблица
    Статистика
    Вся статистика
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+