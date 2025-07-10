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МЛС 2026
Команды
Нью-Инглэнд Революшн
€ 46 млн
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
МЛС 2026
Стадион:
Жилетт Стэдиум
Сайт:
http:// www.revolutionsoccer.net
Тренер:
Калеб Портер
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Таблица
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
2025.07.10 07:50
МЛС. 2-й хет-трик Месси за неделю позволил «Интеру» разгромить «Нью-Инглэнд» (6:2)
2024.10.20 08:31
Фото
В МЛС дебютировал 14-летний футболист
2024.07.18 12:46
У Месси самая высокая зарплата в МЛС, экс-игрок «Зенита» – в топ-10
2024.05.16 23:48
4
МЛС. 2+2 Месси помогли «Интеру» победить на выезде «Нью-Инглэнд» (4:1)
2024.04.28 08:14
Фото
«Челси» заплатил 16 миллионов за Петровича
2023.08.26 22:14
1
«Челси» заплатит 16 миллионов за вратаря сборной Сербии
2023.08.22 15:15
Фото
«Арсенал» купил лучшего вратаря МЛС-2021
2022.06.27 14:31
1
Фото
«Нью-Инглэнд» подтвердил летний трансфер вратаря Тернера в «Арсенал» за 6,7 миллиона
2022.02.11 20:25
Вратарь сборной США Тернер перейдет в лондонский «Арсенал» за 7 миллионов (Фабрицио Романо)
2022.01.28 11:05
«Зенит» может купить форварда «Нью-Инглэнд» Буксу
2022.01.14 23:32
9
Фото
«Нью-Инглэнд Революшн» установил рекорд МЛС по количеству очков за сезон
2021.10.28 10:20
Видео
Ибрагимович забил гол ударом через себя в матче МЛС
2019.06.03 10:23
16
Товарищеский матч. Сулейманов принес «Краснодару» победу над «Нью-Инглэнд Революшн»
2019.02.03 15:28
10
Видео
МЛС. Вилья не помог «Нью-Йорк Сити» обыграть «Нью-Инглэнд»
2018.09.06 06:45
МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты
2017.09.24 09:34
МЛС. «Торонто» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
2017.09.17 08:43
МЛС. «Ванкувер» обыграл «Реал Солт-Лейк» и другие результаты
2017.09.10 08:17
МЛС. Швайнштайгер забил победный мяч за «Чикаго Файр» и другие результаты
2017.09.03 08:28
МЛС. «Реал Солт-Лейк» разгромил «Колорадо» и другие результаты
2017.08.27 07:55
Видео
МЛС. Гол Вильи помог «Нью-Йорк Сити» обыграть «Нью-Инглэнд»
2017.08.21 06:04
МЛС. Вилья забил в победном матче «Нью-Йорк Сити» и другие результаты
2017.08.13 08:51
2
МЛС. «Торонто» сыграл вничью с «Ди Си Юнайтед» и другие результаты
2017.08.06 07:55
МЛС. «Канзас Сити» выиграл у «Чикаго» и другие результаты
2017.07.30 06:59
МЛС. Гол Джовинко помог «Торонто» обыграть «Нью-Инглэнд», «Хьюстон» и «Даллас» поделили очки
2017.06.24 08:30
МЛС. «Хьюстон» разгромил «Реал Солт-Лейк», сохранив лидерство в дивизионе, «Орландо» переиграл «Филадельфию»
2017.06.01 06:25
МЛС. «Орландо» сыграл вничью с «Канзас Сити», Кака забил гол
2017.05.14 07:39
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