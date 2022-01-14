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    «Зенит» может купить форварда «Нью-Инглэнд» Буксу

    «Зенит» рассматривает нападающего американского «Нью-Инглэнд Революшн» Адама Буксу. Трансфер может быть осуществлен в январе.

    Поляк стоит 7 миллионов евро, его контракт истекает в декабре.

    • На счету Буксы 5 матчей и 5 голов за сборную Польши.
    • Футболист играет в США с января 2020 года.
    • «Зенит» в феврале стартует в плей-офф Лиги Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Джанлуиджи Лонгари

    Итальянский журналист. Работает в Sportitalia и Tuttomercatoweb. Аудитория в твиттере – 78,2 тысячи подписчиков. Например, Лонгари давал верные инсайды о назначении в «Спартак» главного тренера Паоло Ваноли.

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    14.01.2022 23:32
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13490

      ilichkadr 6 минут назад

      Зенит может всё, что угодно купить! Вопрос лишь в том, что он хочет сегодня купить.................

      0
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      Рейтинг: +77

      АлексМак 26 минут назад

      нафига он нужен, такой нарядный, аж от штатников. Семь лямов некуда деть? Так купили бы лучше воротчика Хайкина.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12947

      Cleaner 28 минут назад

      ЗаБуксовать Зенит не боится?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +999

      Форвард 79 28 минут назад

      По статистике из 5 голов 4 в ворота Санмарино))
      У нас уже есть специалисты такого формата))

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