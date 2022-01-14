«Зенит» может купить форварда «Нью-Инглэнд» Буксу

«Зенит» рассматривает нападающего американского «Нью-Инглэнд Революшн» Адама Буксу. Трансфер может быть осуществлен в январе.
Поляк стоит 7 миллионов евро, его контракт истекает в декабре.
- На счету Буксы 5 матчей и 5 голов за сборную Польши.
- Футболист играет в США с января 2020 года.
- «Зенит» в феврале стартует в плей-офф Лиги Европы.
Источник: твиттер Джанлуиджи Лонгари
Итальянский журналист. Работает в Sportitalia и Tuttomercatoweb. Аудитория в твиттере – 78,2 тысячи подписчиков. Например, Лонгари давал верные инсайды о назначении в «Спартак» главного тренера Паоло Ваноли.