Введите ваш ник на сайте
Бразилия:
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    Похоже, Вагнер возвращается в ЦСКА. Как он играл в последние годы? Все еще хорош?

    Похоже, Вагнер возвращается в ЦСКА. Как он играл в последние годы? Все еще хорош?

    Россия для него – второй дом.

    12

    Какой же крутой Дани Алвес! В 36 лет играет под форвардом и уходит с тренировок последним

    Какой же крутой Дани Алвес! В 36 лет играет под форвардом и уходит с тренировок последним

    Как мотивировать себя, если ты уже самый титулованный мужик в истории?

    «Интер» продал Барбозу, чтобы купить Эриксена. И это не такая хорошая сделка, как кажется

    «Интер» продал Барбозу, чтобы купить Эриксена. И это не такая хорошая сделка, как кажется

    Покупали за 30, продают за 17.

    6

    Проиграть два финала еврокубков, пережить атаку фанатов и стать великим в Бразилии. Жезуш пришел к мечте в 65 лет

    Проиграть два финала еврокубков, пережить атаку фанатов и стать великим в Бразилии. Жезуш пришел к мечте в 65 лет

    Пообещал выиграть Лигу чемпионов – сделал. Пусть и не в Европе.

    Весь мир обсуждает юниора из «Флуминенсе». Им давно интересуется «Ливерпуль», но трансфер оформил «Уотфорд»

    Весь мир обсуждает юниора из «Флуминенсе». Им давно интересуется «Ливерпуль», но трансфер оформил «Уотфорд»

    Цена возможной неустойки – 20 миллионов фунтов.

    Главное про пожар в академии «Фламенго». Погибли 10 человек

    Главное про пожар в академии «Фламенго». Погибли 10 человек

    Разбираем ситуацию.

    «Спартак» купил молодого бразильца. Он похож на Пепе, но только внешне

    «Спартак» купил молодого бразильца. Он похож на Пепе, но только внешне

    Скоростной, выносливый, но есть и недостатки.

    31

    Каким мы запомним Роналдиньо. Великий!
    Легенда

    Каким мы запомним Роналдиньо. Великий!

    Бразильский волшебник официально завершил карьеру.

    51

    Робиньо дают 9 лет тюрьмы за изнасилование. Что об этом известно?
    Кошмар

    Робиньо дают 9 лет тюрьмы за изнасилование. Что об этом известно?

    Шокирующие новости о знаменитом экс-форварде «Реала», «Милана» и «Ман Сити».

    12

    Знаменитый бразилец из двухтысячных, который до сих пор здорово играет. Ему 43 года!
    Легенда

    Знаменитый бразилец из двухтысячных, который до сих пор здорово играет. Ему 43 года!

    Бывшая звезда «Баварии» Зе Роберто продолжает творить даже на пятом десятке.

    19

    «Карпин мне как брат». Лучший бразилец в истории «Спартака» закончил карьеру
    Маэстро

    «Карпин мне как брат». Лучший бразилец в истории «Спартака» закончил карьеру

    Пока «Спартак» отмечал чемпионство, его главный плеймейкер десятилетия доигрывал в клубе-аутсайдере. Виталий Ошовский – о карьере бразильца Алекса, которого мы не забудем.

    19

    «Он − наше золото». Бразилец, которого хочет «Зенит»
    Очередной новичок

    «Он − наше золото». Бразилец, которого хочет «Зенит»

    «Зенит» ведет переговоры о трансфере защитника Родриго Кайо. Виталий Ошовский подробно рассказывает, кто это такой.

    5

    Все статьи
    Куда опять пропал Вагнер? Оказывается, он зажигает в Бразилии

    Куда опять пропал Вагнер? Оказывается, он зажигает в Бразилии

    Забил супергол, выиграл чемпионат штата, назвал себя избранным.

    12

    Турнирная таблица
    И В Н П Мячи О
    1Палмейрас382010864:3370
    2Гремио382151263:5668
    3Атлетико Минейро381991052:3266
    4Фламенго381991056:4266
    5Ботафого3818101058:3764
    6Брагантино3817111049:3562
    7Флуминенсе381681451:4756
    8Атлетико Пар3814141051:4356
    9Интернасьонал3815101346:4555
    10Форталеза381591445:4454
    11Сан-Паулу3814111340:3853
    12Куяба381491540:3951
    13Коринтианс3812141247:4850
    14Крузейро3811141335:3247
    15Васко да Гама381291741:5145
    16Баия381281849:5344
    17Сантос3811101739:6443
    18Гойас389111836:5338
    19Коритиба38862441:7230
    20Америка Минейро38592442:8124
    Статистика
    Вся статистика
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+