Похоже, Вагнер возвращается в ЦСКА. Как он играл в последние годы? Все еще хорош?
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Палмейрас
|38
|20
|10
|8
|64:33
|70
|2
|Гремио
|38
|21
|5
|12
|63:56
|68
|3
|Атлетико Минейро
|38
|19
|9
|10
|52:32
|66
|4
|Фламенго
|38
|19
|9
|10
|56:42
|66
|5
|Ботафого
|38
|18
|10
|10
|58:37
|64
|6
|Брагантино
|38
|17
|11
|10
|49:35
|62
|7
|Флуминенсе
|38
|16
|8
|14
|51:47
|56
|8
|Атлетико Пар
|38
|14
|14
|10
|51:43
|56
|9
|Интернасьонал
|38
|15
|10
|13
|46:45
|55
|10
|Форталеза
|38
|15
|9
|14
|45:44
|54
|11
|Сан-Паулу
|38
|14
|11
|13
|40:38
|53
|12
|Куяба
|38
|14
|9
|15
|40:39
|51
|13
|Коринтианс
|38
|12
|14
|12
|47:48
|50
|14
|Крузейро
|38
|11
|14
|13
|35:32
|47
|15
|Васко да Гама
|38
|12
|9
|17
|41:51
|45
|16
|Баия
|38
|12
|8
|18
|49:53
|44
|17
|Сантос
|38
|11
|10
|17
|39:64
|43
|18
|Гойас
|38
|9
|11
|18
|36:53
|38
|19
|Коритиба
|38
|8
|6
|24
|41:72
|30
|20
|Америка Минейро
|38
|5
|9
|24
|42:81
|24
|Игрок
|Команда
|Голы
|1
|Паулиньо
|Атлетико Минейро
|20
|2
|Суарес
|Гремио
|17
|3
|Тикиньо
|Ботафого
|17
|4
|Халк
|Атлетико Минейро
|15
|5
|Леонардо
|Сантос
|13
|Игрок
|Команда
|Пасы
|1
|Суарес
|Гремио
|11
|2
|Халк
|Атлетико Минейро
|11
|3
|Вейга
|Палмейрас
|8
|4
|Павон
|Атлетико Минейро
|8
|5
|Жерсон
|Фламенго
|8
|Игрок
|Команда
|Г+П
|1
|Суарес
|Гремио
|28
|2
|Халк
|Атлетико Минейро
|26
|3
|Паулиньо
|Атлетико Минейро
|22
|4
|Тикиньо
|Ботафого
|21
|5
|Вейга
|Палмейрас
|17