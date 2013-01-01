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    Бразилия. Серия А - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Бразилия. Серия А 2023, 38 тур
    7 декабря, четверг 03:30 Флуминенсе 2:3 Гремио
    7 декабря, четверг 03:30 Васко да Гама 2:1 Брагантино
    7 декабря, четверг 03:30 Сан-Паулу 1:0 Фламенго
    7 декабря, четверг 03:30 Сантос 1:2 Форталеза
    7 декабря, четверг 03:30 Крузейро 1:1 Палмейрас
    7 декабря, четверг 03:30 Интернасьонал 3:1 Ботафого
    7 декабря, четверг 03:30 Коритиба 0:2 Коринтианс
    7 декабря, четверг 03:30 Баия 4:1 Атлетико Минейро
    7 декабря, четверг 03:30 Куяба 3:0 Атлетико Паранаэнсе
    7 декабря, четверг 01:00 Гойас 1:0 Америка Минейро
    Бразилия. Серия А 2023, 37 тур
    4 декабря, понедельник 00:30 Ботафого 0:0 Крузейро
    4 декабря, понедельник 00:30 Брагантино 1:0 Коритиба
    4 декабря, понедельник 00:30 Гремио 1:0 Васко да Гама
    4 декабря, понедельник 00:30 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Сантос
    4 декабря, понедельник 00:30 Форталеза 1:0 Гойас
    4 декабря, понедельник 00:30 Америка Минейро 3:2 Баия
    3 декабря, воскресенье 22:00 Фламенго 2:1 Куяба
    3 декабря, воскресенье 22:00 Палмейрас 1:0 Флуминенсе
    3 декабря, воскресенье 03:00 Атлетико Минейро 2:1 Сан-Паулу
    3 декабря, воскресенье 00:00 Коринтианс 1:2 Интернасьонал
    Бразилия. Серия А 2023, 36 тур
    1 декабря, пятница 02:30 Брагантино 1:2 Форталеза
    1 декабря, пятница 02:00 Крузейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе
    1 декабря, пятница 01:00 Гремио 2:1 Гойас
    30 ноября, четверг 03:30 Палмейрас 4:0 Америка Минейро
    30 ноября, четверг 03:30 Коритиба 1:1 Ботафого
    30 ноября, четверг 02:00 Баия 0:1 Сан-Паулу
    30 ноября, четверг 02:00 Куяба 0:2 Интернасьонал
    30 ноября, четверг 01:30 Фламенго 0:3 Атлетико Минейро
    30 ноября, четверг 01:00 Сантос 0:3 Флуминенсе
    29 ноября, среда 03:30 Васко да Гама 2:4 Коринтианс
    Бразилия. Серия А 2023, 35 тур
    28 ноября, вторник 02:00 Гойас 0:1 Крузейро
    27 ноября, понедельник 00:30 Сан-Паулу 0:0 Куяба
    27 ноября, понедельник 00:30 Интернасьонал 1:0 Брагантино
    27 ноября, понедельник 00:30 Форталеза 2:2 Палмейрас
    27 ноября, понедельник 00:30 Америка Минейро 0:3 Фламенго
    26 ноября, воскресенье 22:00 Ботафого 1:1 Сантос
    26 ноября, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 3:0 Гремио
    26 ноября, воскресенье 03:00 Флуминенсе 2:1 Коритиба
    26 ноября, воскресенье 01:30 Коринтианс 1:5 Баия
    26 ноября, воскресенье 01:30 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Васко да Гама
    Бразилия. Серия А 2023, 30 тур
    24 ноября, пятница 03:30 Фламенго 1:0 Брагантино
    19 ноября, воскресенье 00:30 Форталеза 0:1 Крузейро
    30 октября, понедельник 02:00 Ботафого 0:1 Куяба
    30 октября, понедельник 00:30 Коринтианс 1:1 Сантос
    30 октября, понедельник 00:30 Интернасьонал 3:4 Коритиба
    29 октября, воскресенье 22:00 Гойас 1:1 Васко да Гама
    29 октября, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу
    29 октября, воскресенье 04:00 Атлетико Минейро 2:0 Флуминенсе
    29 октября, воскресенье 02:00 Палмейрас 1:0 Баия
    29 октября, воскресенье 02:00 Америка Минейро 3:4 Гремио
    Бразилия. Серия А 2023, 29 тур
    24 ноября, пятница 01:00 Форталеза 2:2 Ботафого
    27 октября, пятница 03:30 Сантос 2:1 Коритиба
    27 октября, пятница 01:00 Васко да Гама 1:2 Интернасьонал
    26 октября, четверг 03:30 Гремио 3:2 Фламенго
    26 октября, четверг 03:30 Куяба 0:1 Коринтианс
    26 октября, четверг 02:00 Палмейрас 5:0 Сан-Паулу
    26 октября, четверг 02:00 Крузейро 3:0 Баия
    26 октября, четверг 01:00 Флуминенсе 5:3 Гойас
    26 октября, четверг 01:00 Брагантино 1:2 Атлетико Минейро
    26 октября, четверг 01:00 Атлетико Паранаэнсе 3:2 Америка Минейро
    Бразилия. Серия А 2023, 32 тур
    23 ноября, четверг 03:30 Флуминенсе 1:0 Сан-Паулу
    7 ноября, вторник 02:00 Сантос 0:0 Куяба
    7 ноября, вторник 01:00 Васко да Гама 1:0 Ботафого
    6 ноября, понедельник 00:30 Коритиба 0:1 Гойас
    5 ноября, воскресенье 22:00 Брагантино 1:0 Коринтианс
    5 ноября, воскресенье 22:00 Крузейро 1:2 Интернасьонал
    5 ноября, воскресенье 22:00 Форталеза 0:2 Фламенго
    5 ноября, воскресенье 03:30 Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе
    5 ноября, воскресенье 01:30 Гремио 1:0 Баия
    5 ноября, воскресенье 01:30 Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро
    Бразилия. Серия А 2023, 33 тур
    23 ноября, четверг 01:00 Крузейро 2:2 Васко да Гама
    10 ноября, пятница 02:00 Ботафого 3:4 Гремио
    10 ноября, пятница 02:00 Баия 0:3 Куяба
    10 ноября, пятница 01:00 Коринтианс 1:1 Атлетико Минейро
    10 ноября, пятница 01:00 Гойас 0:1 Сантос
    9 ноября, четверг 03:30 Фламенго 3:0 Палмейрас
    9 ноября, четверг 02:00 Сан-Паулу 1:0 Брагантино
    9 ноября, четверг 02:00 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Форталеза
    9 ноября, четверг 01:00 Интернасьонал 0:0 Флуминенсе
    9 ноября, четверг 01:00 Америка Минейро 0:3 Коритиба
    Бразилия. Серия А 2023, 34 тур
    13 ноября, понедельник 00:30 Васко да Гама 2:1 Америка Минейро
    13 ноября, понедельник 00:30 Сантос 0:0 Сан-Паулу
    13 ноября, понедельник 00:30 Атлетико Минейро 2:1 Гойас
    13 ноября, понедельник 00:30 Баия 1:1 Атлетико Паранаэнсе
    13 ноября, понедельник 00:30 Куяба 2:1 Форталеза
    12 ноября, воскресенье 22:00 Брагантино 2:2 Ботафого
    12 ноября, воскресенье 22:00 Гремио 0:1 Коринтианс
    12 ноября, воскресенье 03:00 Палмейрас 3:0 Интернасьонал
    12 ноября, воскресенье 00:30 Фламенго 1:1 Флуминенсе
    11 ноября, суббота 22:00 Коритиба 1:0 Крузейро
    Бразилия. Серия А 2023, 31 тур
    3 ноября, пятница 02:00 Сан-Паулу 1:0 Крузейро
    3 ноября, пятница 00:00 Гойас 0:2 Брагантино
    2 ноября, четверг 23:00 Куяба 0:2 Васко да Гама
    2 ноября, четверг 03:30 Ботафого 3:4 Палмейрас
    2 ноября, четверг 03:30 Атлетико Минейро 3:1 Форталеза
    2 ноября, четверг 02:00 Фламенго 1:2 Сантос
    2 ноября, четверг 02:00 Коритиба 1:2 Гремио
    2 ноября, четверг 01:00 Коринтианс 1:0 Атлетико Паранаэнсе
    2 ноября, четверг 01:00 Интернасьонал 1:1 Америка Минейро
    1 ноября, среда 01:00 Баия 1:0 Флуминенсе
    Бразилия. Серия А 2023, 28 тур
    23 октября, понедельник 00:30 Коринтианс 1:1 Америка Минейро
    23 октября, понедельник 00:30 Брагантино 1:0 Флуминенсе
    23 октября, понедельник 00:30 Коритиба 0:2 Палмейрас
    22 октября, воскресенье 22:00 Фламенго 1:0 Васко да Гама
    22 октября, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 0:1 Крузейро
    22 октября, воскресенье 22:00 Интернасьонал 7:1 Сантос
    22 октября, воскресенье 03:00 Ботафого 1:1 Атлетико Паранаэнсе
    22 октября, воскресенье 00:30 Сан-Паулу 3:0 Гремио
    22 октября, воскресенье 00:30 Баия 2:0 Форталеза
    22 октября, воскресенье 00:30 Куяба 1:1 Гойас
    Бразилия. Серия А 2023, 27 тур
    20 октября, пятница 03:30 Флуминенсе 3:3 Коринтианс
    20 октября, пятница 02:00 Сантос 1:3 Брагантино
    20 октября, пятница 01:00 Палмейрас 0:2 Атлетико Минейро
    20 октября, пятница 01:00 Крузейро 0:2 Фламенго
    19 октября, четверг 03:30 Васко да Гама 1:0 Форталеза
    19 октября, четверг 03:30 Гойас 2:0 Сан-Паулу
    19 октября, четверг 03:30 Баия 1:0 Интернасьонал
    19 октября, четверг 02:00 Коритиба 0:3 Куяба
    19 октября, четверг 02:00 Америка Минейро 1:2 Ботафого
    19 октября, четверг 01:00 Гремио 1:2 Атлетико Паранаэнсе
    Бразилия. Серия А 2023, 26 тур
    15 октября, воскресенье 03:00 Куяба 0:0 Крузейро
    9 октября, понедельник 00:30 Атлетико Минейро 1:2 Коритиба
    9 октября, понедельник 00:30 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино
    9 октября, понедельник 00:30 Форталеза 3:2 Америка Минейро
    8 октября, воскресенье 22:00 Флуминенсе 0:2 Ботафого
    8 октября, воскресенье 22:00 Палмейрас 1:2 Сантос
    8 октября, воскресенье 22:00 Интернасьонал 3:2 Гремио
    8 октября, воскресенье 03:00 Коринтианс 1:1 Фламенго
    8 октября, воскресенье 00:30 Васко да Гама 0:0 Сан-Паулу
    7 октября, суббота 22:00 Гойас 4:6 Баия
    Бразилия. Серия А 2023, 25 тур
    3 октября, вторник 02:00 Ботафого 1:1 Гойас
    2 октября, понедельник 00:30 Брагантино 2:1 Палмейрас
    1 октября, воскресенье 22:00 Сантос 4:1 Васко да Гама
    1 октября, воскресенье 22:00 Крузейро 1:1 Америка Минейро
    1 октября, воскресенье 22:00 Коритиба 2:0 Атлетико Паранаэнсе
    1 октября, воскресенье 03:00 Интернасьонал 0:2 Атлетико Минейро
    1 октября, воскресенье 00:30 Сан-Паулу 2:1 Коринтианс
    1 октября, воскресенье 00:30 Куяба 3:0 Флуминенсе
    30 сентября, суббота 22:00 Фламенго 1:0 Баия
    30 сентября, суббота 22:00 Форталеза 1:1 Гремио
    Бразилия. Серия А 2023, 22 тур
    28 сентября, четверг 01:00 Сан-Паулу 2:1 Коритиба
    4 сентября, понедельник 00:30 Крузейро 0:0 Брагантино
    4 сентября, понедельник 00:30 Баия 1:1 Васко да Гама
    4 сентября, понедельник 00:30 Америка Минейро 2:0 Сантос
    3 сентября, воскресенье 22:00 Флуминенсе 1:0 Форталеза
    3 сентября, воскресенье 22:00 Коринтианс 0:0 Палмейрас
    3 сентября, воскресенье 17:00 Гремио 2:0 Куяба
    3 сентября, воскресенье 03:00 Ботафого 1:2 Фламенго
    2 сентября, суббота 22:00 Гойас 0:0 Интернасьонал
    2 сентября, суббота 22:00 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Минейро
    Бразилия. Серия А 2023, 15 тур
    26 сентября, вторник 02:00 Америка Минейро 0:1 Васко да Гама
    19 сентября, вторник 03:00 Коринтианс 4:4 Гремио
    18 июля, вторник 02:00 Гойас 0:0 Атлетико Минейро
    17 июля, понедельник 00:30 Интернасьонал 0:0 Палмейрас
    17 июля, понедельник 00:30 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Баия
    16 июля, воскресенье 22:00 Флуминенсе 0:0 Фламенго
    16 июля, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 4:1 Сантос
    16 июля, воскресенье 22:00 Форталеза 0:1 Куяба
    16 июля, воскресенье 17:00 Крузейро 0:0 Коритиба
    16 июля, воскресенье 03:00 Ботафого 2:0 Брагантино
    Бразилия. Серия А 2023, 24 тур
    24 сентября, воскресенье 03:00 Атлетико Минейро 1:0 Куяба
    23 сентября, суббота 02:00 Коринтианс 1:0 Ботафого
    22 сентября, пятница 03:30 Гремио 1:0 Палмейрас
    22 сентября, пятница 01:30 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал
    22 сентября, пятница 01:00 Васко да Гама 5:1 Коритиба
    21 сентября, четверг 03:30 Флуминенсе 1:0 Крузейро
    21 сентября, четверг 03:30 Сан-Паулу 1:2 Форталеза
    21 сентября, четверг 01:00 Гойас 0:0 Фламенго
    20 сентября, среда 03:30 Америка Минейро 0:2 Брагантино
    19 сентября, вторник 02:00 Баия 1:2 Сантос
    Бразилия. Серия А 2023, 23 тур
    17 сентября, воскресенье 03:00 Атлетико Минейро 1:0 Ботафого
    16 сентября, суббота 22:00 Васко да Гама 4:2 Флуминенсе
    16 сентября, суббота 03:30 Палмейрас 1:0 Гойас
    16 сентября, суббота 02:00 Куяба 2:2 Америка Минейро
    15 сентября, пятница 03:30 Брагантино 2:0 Гремио
    15 сентября, пятница 02:00 Коритиба 2:3 Баия
    15 сентября, пятница 01:00 Сантос 0:3 Крузейро
    15 сентября, пятница 01:00 Форталеза 2:1 Коринтианс
    14 сентября, четверг 03:30 Фламенго 0:3 Атлетико Паранаэнсе
    14 сентября, четверг 03:30 Интернасьонал 2:1 Сан-Паулу
    Бразилия. Серия А 2023, 21 тур
    28 августа, понедельник 01:00 Гремио 3:0 Крузейро
    28 августа, понедельник 00:30 Палмейрас 1:0 Васко да Гама
    28 августа, понедельник 00:30 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Флуминенсе
    28 августа, понедельник 00:30 Форталеза 3:1 Коритиба
    27 августа, воскресенье 22:00 Ботафого 3:0 Баия
    27 августа, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 2:0 Сантос
    27 августа, воскресенье 22:00 Америка Минейро 2:1 Сан-Паулу
    27 августа, воскресенье 17:00 Брагантино 2:0 Куяба
    27 августа, воскресенье 03:00 Коринтианс 1:1 Гойас
    27 августа, воскресенье 00:30 Фламенго 0:0 Интернасьонал
    Бразилия. Серия А 2023, 20 тур
    22 августа, вторник 02:00 Гойас 1:1 Атлетико Паранаэнсе
    20 августа, воскресенье 22:00 Сантос 2:1 Гремио
    20 августа, воскресенье 22:00 Коритиба 2:3 Фламенго
    20 августа, воскресенье 22:00 Баия 4:0 Брагантино
    20 августа, воскресенье 17:00 Васко да Гама 1:0 Атлетико Минейро
    20 августа, воскресенье 03:00 Крузейро 1:1 Коринтианс
    20 августа, воскресенье 00:30 Флуминенсе 3:1 Америка Минейро
    20 августа, воскресенье 00:30 Куяба 0:2 Палмейрас
    19 августа, суббота 22:00 Сан-Паулу 0:0 Ботафого
    19 августа, суббота 22:00 Интернасьонал 0:1 Форталеза
    Бразилия. Серия А 2023, 19 тур
    16 августа, среда 02:00 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Куяба
    15 августа, вторник 02:00 Брагантино 1:1 Васко да Гама
    15 августа, вторник 01:00 Палмейрас 1:0 Крузейро
    14 августа, понедельник 00:30 Фламенго 1:1 Сан-Паулу
    14 августа, понедельник 00:30 Форталеза 4:0 Сантос
    13 августа, воскресенье 22:00 Коринтианс 3:1 Коритиба
    13 августа, воскресенье 22:00 Гремио 2:1 Флуминенсе
    13 августа, воскресенье 22:00 Америка Минейро 0:1 Гойас
    13 августа, воскресенье 17:00 Атлетико Минейро 1:0 Баия
    13 августа, воскресенье 00:00 Ботафого 3:1 Интернасьонал
    Бразилия. Серия А 2023, 18 тур
    7 августа, понедельник 02:00 Куяба 3:0 Фламенго
    7 августа, понедельник 00:30 Крузейро 0:0 Ботафого
    7 августа, понедельник 00:30 Коритиба 0:1 Брагантино
    7 августа, понедельник 00:30 Баия 3:1 Америка Минейро
    6 августа, воскресенье 22:00 Васко да Гама 1:0 Гремио
    6 августа, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 0:2 Атлетико Минейро
    6 августа, воскресенье 03:00 Флуминенсе 2:1 Палмейрас
    6 августа, воскресенье 00:30 Гойас 1:0 Форталеза
    6 августа, воскресенье 00:30 Интернасьонал 2:2 Коринтианс
    5 августа, суббота 22:00 Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе
    Бразилия. Серия А 2023, 17 тур
    31 июля, понедельник 00:30 Гойас 1:1 Гремио
    30 июля, воскресенье 22:00 Ботафого 4:1 Коритиба
    30 июля, воскресенье 22:00 Америка Минейро 1:4 Палмейрас
    30 июля, воскресенье 17:00 Сан-Паулу 0:0 Баия
    30 июля, воскресенье 03:00 Атлетико Минейро 1:2 Фламенго
    30 июля, воскресенье 00:30 Коринтианс 3:1 Васко да Гама
    30 июля, воскресенье 00:30 Форталеза 0:3 Брагантино
    29 июля, суббота 22:00 Флуминенсе 1:0 Сантос
    29 июля, суббота 22:00 Интернасьонал 1:2 Куяба
    29 июля, суббота 22:00 Атлетико Паранаэнсе 3:3 Крузейро
    Бразилия. Серия А 2023, 16 тур
    25 июля, вторник 01:00 Коритиба 2:0 Флуминенсе
    24 июля, понедельник 00:30 Васко да Гама 0:2 Атлетико Паранаэнсе
    23 июля, воскресенье 22:00 Сантос 2:2 Ботафого
    23 июля, воскресенье 22:00 Брагантино 0:0 Интернасьонал
    23 июля, воскресенье 22:00 Крузейро 0:1 Гойас
    23 июля, воскресенье 03:00 Гремио 1:0 Атлетико Минейро
    23 июля, воскресенье 00:30 Баия 0:0 Коринтианс
    23 июля, воскресенье 00:30 Куяба 2:1 Сан-Паулу
    22 июля, суббота 22:00 Фламенго 1:1 Америка Минейро
    22 июля, суббота 22:00 Палмейрас 3:1 Форталеза
    Бразилия. Серия А 2023, 14 тур
    10 июля, понедельник 00:30 Гремио 0:2 Ботафого
    10 июля, понедельник 00:30 Форталеза 1:0 Атлетико Паранаэнсе
    9 июля, воскресенье 22:00 Флуминенсе 2:0 Интернасьонал
    9 июля, воскресенье 22:00 Брагантино 0:0 Сан-Паулу
    9 июля, воскресенье 17:00 Сантос 4:3 Гойас
    9 июля, воскресенье 03:00 Палмейрас 1:1 Фламенго
    9 июля, воскресенье 00:30 Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс
    9 июля, воскресенье 00:30 Коритиба 3:1 Америка Минейро
    8 июля, суббота 22:00 Васко да Гама 0:1 Крузейро
    8 июля, суббота 22:00 Куяба 1:1 Баия
    Бразилия. Серия А 2023, 13 тур
    4 июля, вторник 02:00 Гойас 1:2 Коритиба
    3 июля, понедельник 00:30 Куяба 3:0 Сантос
    2 июля, воскресенье 22:00 Ботафого 2:0 Васко да Гама
    2 июля, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 2:2 Америка Минейро
    2 июля, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Палмейрас
    2 июля, воскресенье 17:00 Коринтианс 0:1 Брагантино
    2 июля, воскресенье 03:00 Интернасьонал 0:0 Крузейро
    2 июля, воскресенье 00:30 Фламенго 2:0 Форталеза
    2 июля, воскресенье 00:30 Баия 1:2 Гремио
    1 июля, суббота 22:00 Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе
    Бразилия. Серия А 2023, 12 тур
    27 июня, вторник 03:00 Васко да Гама 1:0 Куяба
    26 июня, понедельник 00:30 Сантос 2:3 Фламенго
    26 июня, понедельник 00:30 Брагантино 2:0 Гойас
    26 июня, понедельник 00:30 Америка Минейро 1:2 Интернасьонал
    25 июня, воскресенье 22:00 Палмейрас 0:1 Ботафого
    25 июня, воскресенье 22:00 Гремио 5:1 Коритиба
    25 июня, воскресенье 00:30 Флуминенсе 2:1 Баия
    25 июня, воскресенье 00:30 Форталеза 2:1 Атлетико Минейро
    25 июня, воскресенье 00:00 Крузейро 1:0 Сан-Паулу
    24 июня, суббота 22:00 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс
    Бразилия. Серия А 2023, 11 тур
    23 июня, пятница 03:30 Брагантино 4:0 Фламенго
    23 июня, пятница 02:00 Васко да Гама 0:1 Гойас
    23 июня, пятница 02:00 Коритиба 0:1 Интернасьонал
    23 июня, пятница 02:00 Куяба 0:1 Ботафого
    23 июня, пятница 01:00 Гремио 3:1 Америка Минейро
    22 июня, четверг 03:30 Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро
    22 июня, четверг 03:30 Баия 1:0 Палмейрас
    22 июня, четверг 02:00 Сантос 0:2 Коринтианс
    22 июня, четверг 01:00 Сан-Паулу 2:1 Атлетико Паранаэнсе
    22 июня, четверг 01:00 Крузейро 0:1 Форталеза
    Бразилия. Серия А 2023, 10 тур
    12 июня, понедельник 00:30 Фламенго 3:0 Гремио
    12 июня, понедельник 00:30 Гойас 2:2 Флуминенсе
    11 июня, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 0:2 Палмейрас
    11 июня, воскресенье 22:00 Интернасьонал 2:1 Васко да Гама
    11 июня, воскресенье 17:00 Америка Минейро 2:2 Атлетико Паранаэнсе
    11 июня, воскресенье 03:00 Ботафого 2:0 Форталеза
    11 июня, воскресенье 00:30 Коринтианс 1:1 Куяба
    11 июня, воскресенье 00:30 Атлетико Минейро 1:1 Брагантино
    11 июня, воскресенье 00:30 Баия 2:2 Крузейро
    10 июня, суббота 22:00 Коритиба 0:0 Сантос
    Бразилия. Серия А 2023, 9 тур
    6 июня, вторник 02:00 Васко да Гама 1:4 Фламенго
    5 июня, понедельник 00:30 Палмейрас 3:1 Коритиба
    5 июня, понедельник 00:30 Гойас 0:1 Куяба
    4 июня, воскресенье 22:00 Флуминенсе 2:1 Брагантино
    4 июня, воскресенье 22:00 Гремио 2:1 Сан-Паулу
    4 июня, воскресенье 03:00 Сантос 1:1 Интернасьонал
    4 июня, воскресенье 00:30 Крузейро 0:1 Атлетико Минейро
    4 июня, воскресенье 00:30 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого
    4 июня, воскресенье 00:30 Америка Минейро 2:0 Коринтианс
    3 июня, суббота 22:00 Форталеза 0:0 Баия
    Бразилия. Серия А 2023, 8 тур
    29 мая, понедельник 01:00 Ботафого 2:0 Америка Минейро
    29 мая, понедельник 00:30 Брагантино 2:0 Сантос
    29 мая, понедельник 00:30 Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас
    28 мая, воскресенье 22:00 Коринтианс 2:0 Флуминенсе
    28 мая, воскресенье 22:00 Интернасьонал 2:0 Баия
    28 мая, воскресенье 03:00 Сан-Паулу 2:1 Гойас
    28 мая, воскресенье 00:30 Фламенго 1:1 Крузейро
    28 мая, воскресенье 00:30 Куяба 1:1 Коритиба
    27 мая, суббота 22:00 Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио
    27 мая, суббота 22:00 Форталеза 2:0 Васко да Гама
    Бразилия. Серия А 2023, 7 тур
    23 мая, вторник 02:00 Крузейро 0:1 Куяба
    22 мая, понедельник 00:30 Гремио 3:1 Интернасьонал
    21 мая, воскресенье 22:00 Фламенго 1:0 Коринтианс
    21 мая, воскресенье 03:00 Сантос 0:0 Палмейрас
    21 мая, воскресенье 00:30 Ботафого 1:0 Флуминенсе
    21 мая, воскресенье 00:30 Сан-Паулу 4:2 Васко да Гама
    21 мая, воскресенье 00:30 Брагантино 2:0 Атлетико Паранаэнсе
    21 мая, воскресенье 00:30 Коритиба 1:2 Атлетико Минейро
    21 мая, воскресенье 00:30 Америка Минейро 2:1 Форталеза
    20 мая, суббота 22:00 Баия 1:1 Гойас
    Бразилия. Серия А 2023, 6 тур
    15 мая, понедельник 00:30 Гойас 2:1 Ботафого
    15 мая, понедельник 00:30 Атлетико Паранаэнсе 3:2 Коритиба
    15 мая, понедельник 00:30 Америка Минейро 0:4 Крузейро
    14 мая, воскресенье 22:00 Васко да Гама 0:1 Сантос
    14 мая, воскресенье 22:00 Коринтианс 1:1 Сан-Паулу
    14 мая, воскресенье 22:00 Гремио 0:0 Форталеза
    14 мая, воскресенье 03:00 Атлетико Минейро 2:0 Интернасьонал
    14 мая, воскресенье 00:30 Флуминенсе 2:0 Куяба
    14 мая, воскресенье 00:30 Палмейрас 1:1 Брагантино
    13 мая, суббота 22:00 Баия 2:3 Фламенго
    Бразилия. Серия А 2023, 5 тур
    12 мая, пятница 02:00 Форталеза 0:0 Сан-Паулу
    12 мая, пятница 01:30 Ботафого 3:0 Коринтианс
    12 мая, пятница 01:00 Коритиба 1:1 Васко да Гама
    11 мая, четверг 03:30 Палмейрас 4:1 Гремио
    11 мая, четверг 03:30 Крузейро 0:2 Флуминенсе
    11 мая, четверг 02:00 Фламенго 2:0 Гойас
    11 мая, четверг 02:00 Куяба 0:4 Атлетико Минейро
    11 мая, четверг 01:00 Сантос 3:0 Баия
    11 мая, четверг 01:00 Брагантино 2:2 Америка Минейро
    11 мая, четверг 01:00 Интернасьонал 0:2 Атлетико Паранаэнсе
    Бразилия. Серия А 2023, 4 тур
    9 мая, вторник 02:00 Коринтианс 1:1 Форталеза
    8 мая, понедельник 00:30 Ботафого 2:0 Атлетико Минейро
    8 мая, понедельник 00:30 Гойас 0:5 Палмейрас
    8 мая, понедельник 00:30 Гремио 3:3 Брагантино
    7 мая, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 2:0 Интернасьонал
    7 мая, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго
    7 мая, воскресенье 22:00 Баия 3:1 Коритиба
    7 мая, воскресенье 17:00 Америка Минейро 1:2 Куяба
    7 мая, воскресенье 00:00 Флуминенсе 1:1 Васко да Гама
    6 мая, суббота 22:00 Крузейро 2:1 Сантос
    Бразилия. Серия А 2023, 3 тур
    2 мая, вторник 02:00 Васко да Гама 0:1 Баия
    1 мая, понедельник 00:30 Интернасьонал 1:0 Гойас
    1 мая, понедельник 00:30 Куяба 1:2 Гремио
    30 апреля, воскресенье 22:00 Фламенго 2:3 Ботафого
    30 апреля, воскресенье 03:00 Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе
    30 апреля, воскресенье 00:30 Палмейрас 2:1 Коринтианс
    30 апреля, воскресенье 00:30 Сантос 3:2 Америка Минейро
    30 апреля, воскресенье 00:30 Брагантино 0:3 Крузейро
    29 апреля, суббота 22:30 Коритиба 1:1 Сан-Паулу
    29 апреля, суббота 22:30 Форталеза 4:2 Флуминенсе
    Бразилия. Серия А 2023, 2 тур
    25 апреля, вторник 02:00 Баия 1:2 Ботафого
    24 апреля, понедельник 01:00 Гойас 3:1 Коринтианс
    24 апреля, понедельник 00:30 Коритиба 0:3 Форталеза
    23 апреля, воскресенье 22:00 Васко да Гама 2:2 Палмейрас
    23 апреля, воскресенье 22:00 Сантос 0:0 Атлетико Минейро
    23 апреля, воскресенье 17:00 Интернасьонал 2:1 Фламенго
    23 апреля, воскресенье 03:00 Крузейро 1:0 Гремио
    23 апреля, воскресенье 00:30 Сан-Паулу 3:0 Америка Минейро
    23 апреля, воскресенье 00:30 Куяба 1:1 Брагантино
    22 апреля, суббота 22:00 Флуминенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе
    Бразилия. Серия А 2023, 1 тур
    17 апреля, понедельник 00:30 Гремио 1:0 Сантос
    16 апреля, воскресенье 22:00 Фламенго 3:0 Коритиба
    16 апреля, воскресенье 22:00 Коринтианс 2:1 Крузейро
    16 апреля, воскресенье 03:00 Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама
    16 апреля, воскресенье 00:30 Ботафого 2:1 Сан-Паулу
    16 апреля, воскресенье 00:30 Брагантино 2:1 Баия
    16 апреля, воскресенье 00:30 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гойас
    16 апреля, воскресенье 00:30 Форталеза 1:1 Интернасьонал
    15 апреля, суббота 22:00 Палмейрас 2:1 Куяба
    15 апреля, суббота 22:00 Америка Минейро 0:3 Флуминенсе
    ...Нет завершенных матчей
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