Cезон:
Команда:
Тур/Стадия:
Бразилия. Серия А 2023, 38 тур
|7 декабря, четверг
|03:30
|Флуминенсе
|2:3
|Гремио
|7 декабря, четверг
|03:30
|Васко да Гама
|2:1
|Брагантино
|7 декабря, четверг
|03:30
|Сан-Паулу
|1:0
|Фламенго
|7 декабря, четверг
|03:30
|Сантос
|1:2
|Форталеза
|7 декабря, четверг
|03:30
|Крузейро
|1:1
|Палмейрас
|7 декабря, четверг
|03:30
|Интернасьонал
|3:1
|Ботафого
|7 декабря, четверг
|03:30
|Коритиба
|0:2
|Коринтианс
|7 декабря, четверг
|03:30
|Баия
|4:1
|Атлетико Минейро
|7 декабря, четверг
|03:30
|Куяба
|3:0
|Атлетико Паранаэнсе
|7 декабря, четверг
|01:00
|Гойас
|1:0
|Америка Минейро
Бразилия. Серия А 2023, 37 тур
|4 декабря, понедельник
|00:30
|Ботафого
|0:0
|Крузейро
|4 декабря, понедельник
|00:30
|Брагантино
|1:0
|Коритиба
|4 декабря, понедельник
|00:30
|Гремио
|1:0
|Васко да Гама
|4 декабря, понедельник
|00:30
|Атлетико Паранаэнсе
|3:0
|Сантос
|4 декабря, понедельник
|00:30
|Форталеза
|1:0
|Гойас
|4 декабря, понедельник
|00:30
|Америка Минейро
|3:2
|Баия
|3 декабря, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|2:1
|Куяба
|3 декабря, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|1:0
|Флуминенсе
|3 декабря, воскресенье
|03:00
|Атлетико Минейро
|2:1
|Сан-Паулу
|3 декабря, воскресенье
|00:00
|Коринтианс
|1:2
|Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2023, 36 тур
|1 декабря, пятница
|02:30
|Брагантино
|1:2
|Форталеза
|1 декабря, пятница
|02:00
|Крузейро
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе
|1 декабря, пятница
|01:00
|Гремио
|2:1
|Гойас
|30 ноября, четверг
|03:30
|Палмейрас
|4:0
|Америка Минейро
|30 ноября, четверг
|03:30
|Коритиба
|1:1
|Ботафого
|30 ноября, четверг
|02:00
|Баия
|0:1
|Сан-Паулу
|30 ноября, четверг
|02:00
|Куяба
|0:2
|Интернасьонал
|30 ноября, четверг
|01:30
|Фламенго
|0:3
|Атлетико Минейро
|30 ноября, четверг
|01:00
|Сантос
|0:3
|Флуминенсе
|29 ноября, среда
|03:30
|Васко да Гама
|2:4
|Коринтианс
Бразилия. Серия А 2023, 35 тур
|28 ноября, вторник
|02:00
|Гойас
|0:1
|Крузейро
|27 ноября, понедельник
|00:30
|Сан-Паулу
|0:0
|Куяба
|27 ноября, понедельник
|00:30
|Интернасьонал
|1:0
|Брагантино
|27 ноября, понедельник
|00:30
|Форталеза
|2:2
|Палмейрас
|27 ноября, понедельник
|00:30
|Америка Минейро
|0:3
|Фламенго
|26 ноября, воскресенье
|22:00
|Ботафого
|1:1
|Сантос
|26 ноября, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|3:0
|Гремио
|26 ноября, воскресенье
|03:00
|Флуминенсе
|2:1
|Коритиба
|26 ноября, воскресенье
|01:30
|Коринтианс
|1:5
|Баия
|26 ноября, воскресенье
|01:30
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|Васко да Гама
Бразилия. Серия А 2023, 30 тур
|24 ноября, пятница
|03:30
|Фламенго
|1:0
|Брагантино
|19 ноября, воскресенье
|00:30
|Форталеза
|0:1
|Крузейро
|30 октября, понедельник
|02:00
|Ботафого
|0:1
|Куяба
|30 октября, понедельник
|00:30
|Коринтианс
|1:1
|Сантос
|30 октября, понедельник
|00:30
|Интернасьонал
|3:4
|Коритиба
|29 октября, воскресенье
|22:00
|Гойас
|1:1
|Васко да Гама
|29 октября, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|Сан-Паулу
|29 октября, воскресенье
|04:00
|Атлетико Минейро
|2:0
|Флуминенсе
|29 октября, воскресенье
|02:00
|Палмейрас
|1:0
|Баия
|29 октября, воскресенье
|02:00
|Америка Минейро
|3:4
|Гремио
Бразилия. Серия А 2023, 29 тур
|24 ноября, пятница
|01:00
|Форталеза
|2:2
|Ботафого
|27 октября, пятница
|03:30
|Сантос
|2:1
|Коритиба
|27 октября, пятница
|01:00
|Васко да Гама
|1:2
|Интернасьонал
|26 октября, четверг
|03:30
|Гремио
|3:2
|Фламенго
|26 октября, четверг
|03:30
|Куяба
|0:1
|Коринтианс
|26 октября, четверг
|02:00
|Палмейрас
|5:0
|Сан-Паулу
|26 октября, четверг
|02:00
|Крузейро
|3:0
|Баия
|26 октября, четверг
|01:00
|Флуминенсе
|5:3
|Гойас
|26 октября, четверг
|01:00
|Брагантино
|1:2
|Атлетико Минейро
|26 октября, четверг
|01:00
|Атлетико Паранаэнсе
|3:2
|Америка Минейро
Бразилия. Серия А 2023, 32 тур
|23 ноября, четверг
|03:30
|Флуминенсе
|1:0
|Сан-Паулу
|7 ноября, вторник
|02:00
|Сантос
|0:0
|Куяба
|7 ноября, вторник
|01:00
|Васко да Гама
|1:0
|Ботафого
|6 ноября, понедельник
|00:30
|Коритиба
|0:1
|Гойас
|5 ноября, воскресенье
|22:00
|Брагантино
|1:0
|Коринтианс
|5 ноября, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|1:2
|Интернасьонал
|5 ноября, воскресенье
|22:00
|Форталеза
|0:2
|Фламенго
|5 ноября, воскресенье
|03:30
|Палмейрас
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе
|5 ноября, воскресенье
|01:30
|Гремио
|1:0
|Баия
|5 ноября, воскресенье
|01:30
|Америка Минейро
|1:1
|Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2023, 33 тур
|23 ноября, четверг
|01:00
|Крузейро
|2:2
|Васко да Гама
|10 ноября, пятница
|02:00
|Ботафого
|3:4
|Гремио
|10 ноября, пятница
|02:00
|Баия
|0:3
|Куяба
|10 ноября, пятница
|01:00
|Коринтианс
|1:1
|Атлетико Минейро
|10 ноября, пятница
|01:00
|Гойас
|0:1
|Сантос
|9 ноября, четверг
|03:30
|Фламенго
|3:0
|Палмейрас
|9 ноября, четверг
|02:00
|Сан-Паулу
|1:0
|Брагантино
|9 ноября, четверг
|02:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|Форталеза
|9 ноября, четверг
|01:00
|Интернасьонал
|0:0
|Флуминенсе
|9 ноября, четверг
|01:00
|Америка Минейро
|0:3
|Коритиба
Бразилия. Серия А 2023, 34 тур
|13 ноября, понедельник
|00:30
|Васко да Гама
|2:1
|Америка Минейро
|13 ноября, понедельник
|00:30
|Сантос
|0:0
|Сан-Паулу
|13 ноября, понедельник
|00:30
|Атлетико Минейро
|2:1
|Гойас
|13 ноября, понедельник
|00:30
|Баия
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе
|13 ноября, понедельник
|00:30
|Куяба
|2:1
|Форталеза
|12 ноября, воскресенье
|22:00
|Брагантино
|2:2
|Ботафого
|12 ноября, воскресенье
|22:00
|Гремио
|0:1
|Коринтианс
|12 ноября, воскресенье
|03:00
|Палмейрас
|3:0
|Интернасьонал
|12 ноября, воскресенье
|00:30
|Фламенго
|1:1
|Флуминенсе
|11 ноября, суббота
|22:00
|Коритиба
|1:0
|Крузейро
Бразилия. Серия А 2023, 31 тур
|3 ноября, пятница
|02:00
|Сан-Паулу
|1:0
|Крузейро
|3 ноября, пятница
|00:00
|Гойас
|0:2
|Брагантино
|2 ноября, четверг
|23:00
|Куяба
|0:2
|Васко да Гама
|2 ноября, четверг
|03:30
|Ботафого
|3:4
|Палмейрас
|2 ноября, четверг
|03:30
|Атлетико Минейро
|3:1
|Форталеза
|2 ноября, четверг
|02:00
|Фламенго
|1:2
|Сантос
|2 ноября, четверг
|02:00
|Коритиба
|1:2
|Гремио
|2 ноября, четверг
|01:00
|Коринтианс
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе
|2 ноября, четверг
|01:00
|Интернасьонал
|1:1
|Америка Минейро
|1 ноября, среда
|01:00
|Баия
|1:0
|Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2023, 28 тур
|23 октября, понедельник
|00:30
|Коринтианс
|1:1
|Америка Минейро
|23 октября, понедельник
|00:30
|Брагантино
|1:0
|Флуминенсе
|23 октября, понедельник
|00:30
|Коритиба
|0:2
|Палмейрас
|22 октября, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|1:0
|Васко да Гама
|22 октября, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|0:1
|Крузейро
|22 октября, воскресенье
|22:00
|Интернасьонал
|7:1
|Сантос
|22 октября, воскресенье
|03:00
|Ботафого
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе
|22 октября, воскресенье
|00:30
|Сан-Паулу
|3:0
|Гремио
|22 октября, воскресенье
|00:30
|Баия
|2:0
|Форталеза
|22 октября, воскресенье
|00:30
|Куяба
|1:1
|Гойас
Бразилия. Серия А 2023, 27 тур
|20 октября, пятница
|03:30
|Флуминенсе
|3:3
|Коринтианс
|20 октября, пятница
|02:00
|Сантос
|1:3
|Брагантино
|20 октября, пятница
|01:00
|Палмейрас
|0:2
|Атлетико Минейро
|20 октября, пятница
|01:00
|Крузейро
|0:2
|Фламенго
|19 октября, четверг
|03:30
|Васко да Гама
|1:0
|Форталеза
|19 октября, четверг
|03:30
|Гойас
|2:0
|Сан-Паулу
|19 октября, четверг
|03:30
|Баия
|1:0
|Интернасьонал
|19 октября, четверг
|02:00
|Коритиба
|0:3
|Куяба
|19 октября, четверг
|02:00
|Америка Минейро
|1:2
|Ботафого
|19 октября, четверг
|01:00
|Гремио
|1:2
|Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2023, 26 тур
|15 октября, воскресенье
|03:00
|Куяба
|0:0
|Крузейро
|9 октября, понедельник
|00:30
|Атлетико Минейро
|1:2
|Коритиба
|9 октября, понедельник
|00:30
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|Брагантино
|9 октября, понедельник
|00:30
|Форталеза
|3:2
|Америка Минейро
|8 октября, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|0:2
|Ботафого
|8 октября, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|1:2
|Сантос
|8 октября, воскресенье
|22:00
|Интернасьонал
|3:2
|Гремио
|8 октября, воскресенье
|03:00
|Коринтианс
|1:1
|Фламенго
|8 октября, воскресенье
|00:30
|Васко да Гама
|0:0
|Сан-Паулу
|7 октября, суббота
|22:00
|Гойас
|4:6
|Баия
Бразилия. Серия А 2023, 25 тур
|3 октября, вторник
|02:00
|Ботафого
|1:1
|Гойас
|2 октября, понедельник
|00:30
|Брагантино
|2:1
|Палмейрас
|1 октября, воскресенье
|22:00
|Сантос
|4:1
|Васко да Гама
|1 октября, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|1:1
|Америка Минейро
|1 октября, воскресенье
|22:00
|Коритиба
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе
|1 октября, воскресенье
|03:00
|Интернасьонал
|0:2
|Атлетико Минейро
|1 октября, воскресенье
|00:30
|Сан-Паулу
|2:1
|Коринтианс
|1 октября, воскресенье
|00:30
|Куяба
|3:0
|Флуминенсе
|30 сентября, суббота
|22:00
|Фламенго
|1:0
|Баия
|30 сентября, суббота
|22:00
|Форталеза
|1:1
|Гремио
Бразилия. Серия А 2023, 22 тур
|28 сентября, четверг
|01:00
|Сан-Паулу
|2:1
|Коритиба
|4 сентября, понедельник
|00:30
|Крузейро
|0:0
|Брагантино
|4 сентября, понедельник
|00:30
|Баия
|1:1
|Васко да Гама
|4 сентября, понедельник
|00:30
|Америка Минейро
|2:0
|Сантос
|3 сентября, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|1:0
|Форталеза
|3 сентября, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|0:0
|Палмейрас
|3 сентября, воскресенье
|17:00
|Гремио
|2:0
|Куяба
|3 сентября, воскресенье
|03:00
|Ботафого
|1:2
|Фламенго
|2 сентября, суббота
|22:00
|Гойас
|0:0
|Интернасьонал
|2 сентября, суббота
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2023, 15 тур
|26 сентября, вторник
|02:00
|Америка Минейро
|0:1
|Васко да Гама
|19 сентября, вторник
|03:00
|Коринтианс
|4:4
|Гремио
|18 июля, вторник
|02:00
|Гойас
|0:0
|Атлетико Минейро
|17 июля, понедельник
|00:30
|Интернасьонал
|0:0
|Палмейрас
|17 июля, понедельник
|00:30
|Атлетико Паранаэнсе
|2:0
|Баия
|16 июля, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|0:0
|Фламенго
|16 июля, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|4:1
|Сантос
|16 июля, воскресенье
|22:00
|Форталеза
|0:1
|Куяба
|16 июля, воскресенье
|17:00
|Крузейро
|0:0
|Коритиба
|16 июля, воскресенье
|03:00
|Ботафого
|2:0
|Брагантино
Бразилия. Серия А 2023, 24 тур
|24 сентября, воскресенье
|03:00
|Атлетико Минейро
|1:0
|Куяба
|23 сентября, суббота
|02:00
|Коринтианс
|1:0
|Ботафого
|22 сентября, пятница
|03:30
|Гремио
|1:0
|Палмейрас
|22 сентября, пятница
|01:30
|Атлетико Паранаэнсе
|2:1
|Интернасьонал
|22 сентября, пятница
|01:00
|Васко да Гама
|5:1
|Коритиба
|21 сентября, четверг
|03:30
|Флуминенсе
|1:0
|Крузейро
|21 сентября, четверг
|03:30
|Сан-Паулу
|1:2
|Форталеза
|21 сентября, четверг
|01:00
|Гойас
|0:0
|Фламенго
|20 сентября, среда
|03:30
|Америка Минейро
|0:2
|Брагантино
|19 сентября, вторник
|02:00
|Баия
|1:2
|Сантос
Бразилия. Серия А 2023, 23 тур
|17 сентября, воскресенье
|03:00
|Атлетико Минейро
|1:0
|Ботафого
|16 сентября, суббота
|22:00
|Васко да Гама
|4:2
|Флуминенсе
|16 сентября, суббота
|03:30
|Палмейрас
|1:0
|Гойас
|16 сентября, суббота
|02:00
|Куяба
|2:2
|Америка Минейро
|15 сентября, пятница
|03:30
|Брагантино
|2:0
|Гремио
|15 сентября, пятница
|02:00
|Коритиба
|2:3
|Баия
|15 сентября, пятница
|01:00
|Сантос
|0:3
|Крузейро
|15 сентября, пятница
|01:00
|Форталеза
|2:1
|Коринтианс
|14 сентября, четверг
|03:30
|Фламенго
|0:3
|Атлетико Паранаэнсе
|14 сентября, четверг
|03:30
|Интернасьонал
|2:1
|Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2023, 21 тур
|28 августа, понедельник
|01:00
|Гремио
|3:0
|Крузейро
|28 августа, понедельник
|00:30
|Палмейрас
|1:0
|Васко да Гама
|28 августа, понедельник
|00:30
|Атлетико Паранаэнсе
|2:2
|Флуминенсе
|28 августа, понедельник
|00:30
|Форталеза
|3:1
|Коритиба
|27 августа, воскресенье
|22:00
|Ботафого
|3:0
|Баия
|27 августа, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|2:0
|Сантос
|27 августа, воскресенье
|22:00
|Америка Минейро
|2:1
|Сан-Паулу
|27 августа, воскресенье
|17:00
|Брагантино
|2:0
|Куяба
|27 августа, воскресенье
|03:00
|Коринтианс
|1:1
|Гойас
|27 августа, воскресенье
|00:30
|Фламенго
|0:0
|Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2023, 20 тур
|22 августа, вторник
|02:00
|Гойас
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе
|20 августа, воскресенье
|22:00
|Сантос
|2:1
|Гремио
|20 августа, воскресенье
|22:00
|Коритиба
|2:3
|Фламенго
|20 августа, воскресенье
|22:00
|Баия
|4:0
|Брагантино
|20 августа, воскресенье
|17:00
|Васко да Гама
|1:0
|Атлетико Минейро
|20 августа, воскресенье
|03:00
|Крузейро
|1:1
|Коринтианс
|20 августа, воскресенье
|00:30
|Флуминенсе
|3:1
|Америка Минейро
|20 августа, воскресенье
|00:30
|Куяба
|0:2
|Палмейрас
|19 августа, суббота
|22:00
|Сан-Паулу
|0:0
|Ботафого
|19 августа, суббота
|22:00
|Интернасьонал
|0:1
|Форталеза
Бразилия. Серия А 2023, 19 тур
|16 августа, среда
|02:00
|Атлетико Паранаэнсе
|2:0
|Куяба
|15 августа, вторник
|02:00
|Брагантино
|1:1
|Васко да Гама
|15 августа, вторник
|01:00
|Палмейрас
|1:0
|Крузейро
|14 августа, понедельник
|00:30
|Фламенго
|1:1
|Сан-Паулу
|14 августа, понедельник
|00:30
|Форталеза
|4:0
|Сантос
|13 августа, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|3:1
|Коритиба
|13 августа, воскресенье
|22:00
|Гремио
|2:1
|Флуминенсе
|13 августа, воскресенье
|22:00
|Америка Минейро
|0:1
|Гойас
|13 августа, воскресенье
|17:00
|Атлетико Минейро
|1:0
|Баия
|13 августа, воскресенье
|00:00
|Ботафого
|3:1
|Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2023, 18 тур
|7 августа, понедельник
|02:00
|Куяба
|3:0
|Фламенго
|7 августа, понедельник
|00:30
|Крузейро
|0:0
|Ботафого
|7 августа, понедельник
|00:30
|Коритиба
|0:1
|Брагантино
|7 августа, понедельник
|00:30
|Баия
|3:1
|Америка Минейро
|6 августа, воскресенье
|22:00
|Васко да Гама
|1:0
|Гремио
|6 августа, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|0:2
|Атлетико Минейро
|6 августа, воскресенье
|03:00
|Флуминенсе
|2:1
|Палмейрас
|6 августа, воскресенье
|00:30
|Гойас
|1:0
|Форталеза
|6 августа, воскресенье
|00:30
|Интернасьонал
|2:2
|Коринтианс
|5 августа, суббота
|22:00
|Сантос
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2023, 17 тур
|31 июля, понедельник
|00:30
|Гойас
|1:1
|Гремио
|30 июля, воскресенье
|22:00
|Ботафого
|4:1
|Коритиба
|30 июля, воскресенье
|22:00
|Америка Минейро
|1:4
|Палмейрас
|30 июля, воскресенье
|17:00
|Сан-Паулу
|0:0
|Баия
|30 июля, воскресенье
|03:00
|Атлетико Минейро
|1:2
|Фламенго
|30 июля, воскресенье
|00:30
|Коринтианс
|3:1
|Васко да Гама
|30 июля, воскресенье
|00:30
|Форталеза
|0:3
|Брагантино
|29 июля, суббота
|22:00
|Флуминенсе
|1:0
|Сантос
|29 июля, суббота
|22:00
|Интернасьонал
|1:2
|Куяба
|29 июля, суббота
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|3:3
|Крузейро
Бразилия. Серия А 2023, 16 тур
|25 июля, вторник
|01:00
|Коритиба
|2:0
|Флуминенсе
|24 июля, понедельник
|00:30
|Васко да Гама
|0:2
|Атлетико Паранаэнсе
|23 июля, воскресенье
|22:00
|Сантос
|2:2
|Ботафого
|23 июля, воскресенье
|22:00
|Брагантино
|0:0
|Интернасьонал
|23 июля, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|0:1
|Гойас
|23 июля, воскресенье
|03:00
|Гремио
|1:0
|Атлетико Минейро
|23 июля, воскресенье
|00:30
|Баия
|0:0
|Коринтианс
|23 июля, воскресенье
|00:30
|Куяба
|2:1
|Сан-Паулу
|22 июля, суббота
|22:00
|Фламенго
|1:1
|Америка Минейро
|22 июля, суббота
|22:00
|Палмейрас
|3:1
|Форталеза
Бразилия. Серия А 2023, 14 тур
|10 июля, понедельник
|00:30
|Гремио
|0:2
|Ботафого
|10 июля, понедельник
|00:30
|Форталеза
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе
|9 июля, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|2:0
|Интернасьонал
|9 июля, воскресенье
|22:00
|Брагантино
|0:0
|Сан-Паулу
|9 июля, воскресенье
|17:00
|Сантос
|4:3
|Гойас
|9 июля, воскресенье
|03:00
|Палмейрас
|1:1
|Фламенго
|9 июля, воскресенье
|00:30
|Атлетико Минейро
|0:1
|Коринтианс
|9 июля, воскресенье
|00:30
|Коритиба
|3:1
|Америка Минейро
|8 июля, суббота
|22:00
|Васко да Гама
|0:1
|Крузейро
|8 июля, суббота
|22:00
|Куяба
|1:1
|Баия
Бразилия. Серия А 2023, 13 тур
|4 июля, вторник
|02:00
|Гойас
|1:2
|Коритиба
|3 июля, понедельник
|00:30
|Куяба
|3:0
|Сантос
|2 июля, воскресенье
|22:00
|Ботафого
|2:0
|Васко да Гама
|2 июля, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|2:2
|Америка Минейро
|2 июля, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|2:2
|Палмейрас
|2 июля, воскресенье
|17:00
|Коринтианс
|0:1
|Брагантино
|2 июля, воскресенье
|03:00
|Интернасьонал
|0:0
|Крузейро
|2 июля, воскресенье
|00:30
|Фламенго
|2:0
|Форталеза
|2 июля, воскресенье
|00:30
|Баия
|1:2
|Гремио
|1 июля, суббота
|22:00
|Сан-Паулу
|1:0
|Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2023, 12 тур
|27 июня, вторник
|03:00
|Васко да Гама
|1:0
|Куяба
|26 июня, понедельник
|00:30
|Сантос
|2:3
|Фламенго
|26 июня, понедельник
|00:30
|Брагантино
|2:0
|Гойас
|26 июня, понедельник
|00:30
|Америка Минейро
|1:2
|Интернасьонал
|25 июня, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|0:1
|Ботафого
|25 июня, воскресенье
|22:00
|Гремио
|5:1
|Коритиба
|25 июня, воскресенье
|00:30
|Флуминенсе
|2:1
|Баия
|25 июня, воскресенье
|00:30
|Форталеза
|2:1
|Атлетико Минейро
|25 июня, воскресенье
|00:00
|Крузейро
|1:0
|Сан-Паулу
|24 июня, суббота
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Коринтианс
Бразилия. Серия А 2023, 11 тур
|23 июня, пятница
|03:30
|Брагантино
|4:0
|Фламенго
|23 июня, пятница
|02:00
|Васко да Гама
|0:1
|Гойас
|23 июня, пятница
|02:00
|Коритиба
|0:1
|Интернасьонал
|23 июня, пятница
|02:00
|Куяба
|0:1
|Ботафого
|23 июня, пятница
|01:00
|Гремио
|3:1
|Америка Минейро
|22 июня, четверг
|03:30
|Флуминенсе
|1:1
|Атлетико Минейро
|22 июня, четверг
|03:30
|Баия
|1:0
|Палмейрас
|22 июня, четверг
|02:00
|Сантос
|0:2
|Коринтианс
|22 июня, четверг
|01:00
|Сан-Паулу
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе
|22 июня, четверг
|01:00
|Крузейро
|0:1
|Форталеза
Бразилия. Серия А 2023, 10 тур
|12 июня, понедельник
|00:30
|Фламенго
|3:0
|Гремио
|12 июня, понедельник
|00:30
|Гойас
|2:2
|Флуминенсе
|11 июня, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|0:2
|Палмейрас
|11 июня, воскресенье
|22:00
|Интернасьонал
|2:1
|Васко да Гама
|11 июня, воскресенье
|17:00
|Америка Минейро
|2:2
|Атлетико Паранаэнсе
|11 июня, воскресенье
|03:00
|Ботафого
|2:0
|Форталеза
|11 июня, воскресенье
|00:30
|Коринтианс
|1:1
|Куяба
|11 июня, воскресенье
|00:30
|Атлетико Минейро
|1:1
|Брагантино
|11 июня, воскресенье
|00:30
|Баия
|2:2
|Крузейро
|10 июня, суббота
|22:00
|Коритиба
|0:0
|Сантос
Бразилия. Серия А 2023, 9 тур
|6 июня, вторник
|02:00
|Васко да Гама
|1:4
|Фламенго
|5 июня, понедельник
|00:30
|Палмейрас
|3:1
|Коритиба
|5 июня, понедельник
|00:30
|Гойас
|0:1
|Куяба
|4 июня, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|2:1
|Брагантино
|4 июня, воскресенье
|22:00
|Гремио
|2:1
|Сан-Паулу
|4 июня, воскресенье
|03:00
|Сантос
|1:1
|Интернасьонал
|4 июня, воскресенье
|00:30
|Крузейро
|0:1
|Атлетико Минейро
|4 июня, воскресенье
|00:30
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Ботафого
|4 июня, воскресенье
|00:30
|Америка Минейро
|2:0
|Коринтианс
|3 июня, суббота
|22:00
|Форталеза
|0:0
|Баия
Бразилия. Серия А 2023, 8 тур
|29 мая, понедельник
|01:00
|Ботафого
|2:0
|Америка Минейро
|29 мая, понедельник
|00:30
|Брагантино
|2:0
|Сантос
|29 мая, понедельник
|00:30
|Атлетико Минейро
|1:1
|Палмейрас
|28 мая, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|2:0
|Флуминенсе
|28 мая, воскресенье
|22:00
|Интернасьонал
|2:0
|Баия
|28 мая, воскресенье
|03:00
|Сан-Паулу
|2:1
|Гойас
|28 мая, воскресенье
|00:30
|Фламенго
|1:1
|Крузейро
|28 мая, воскресенье
|00:30
|Куяба
|1:1
|Коритиба
|27 мая, суббота
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:2
|Гремио
|27 мая, суббота
|22:00
|Форталеза
|2:0
|Васко да Гама
Бразилия. Серия А 2023, 7 тур
|23 мая, вторник
|02:00
|Крузейро
|0:1
|Куяба
|22 мая, понедельник
|00:30
|Гремио
|3:1
|Интернасьонал
|21 мая, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|1:0
|Коринтианс
|21 мая, воскресенье
|03:00
|Сантос
|0:0
|Палмейрас
|21 мая, воскресенье
|00:30
|Ботафого
|1:0
|Флуминенсе
|21 мая, воскресенье
|00:30
|Сан-Паулу
|4:2
|Васко да Гама
|21 мая, воскресенье
|00:30
|Брагантино
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе
|21 мая, воскресенье
|00:30
|Коритиба
|1:2
|Атлетико Минейро
|21 мая, воскресенье
|00:30
|Америка Минейро
|2:1
|Форталеза
|20 мая, суббота
|22:00
|Баия
|1:1
|Гойас
Бразилия. Серия А 2023, 6 тур
|15 мая, понедельник
|00:30
|Гойас
|2:1
|Ботафого
|15 мая, понедельник
|00:30
|Атлетико Паранаэнсе
|3:2
|Коритиба
|15 мая, понедельник
|00:30
|Америка Минейро
|0:4
|Крузейро
|14 мая, воскресенье
|22:00
|Васко да Гама
|0:1
|Сантос
|14 мая, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|1:1
|Сан-Паулу
|14 мая, воскресенье
|22:00
|Гремио
|0:0
|Форталеза
|14 мая, воскресенье
|03:00
|Атлетико Минейро
|2:0
|Интернасьонал
|14 мая, воскресенье
|00:30
|Флуминенсе
|2:0
|Куяба
|14 мая, воскресенье
|00:30
|Палмейрас
|1:1
|Брагантино
|13 мая, суббота
|22:00
|Баия
|2:3
|Фламенго
Бразилия. Серия А 2023, 5 тур
|12 мая, пятница
|02:00
|Форталеза
|0:0
|Сан-Паулу
|12 мая, пятница
|01:30
|Ботафого
|3:0
|Коринтианс
|12 мая, пятница
|01:00
|Коритиба
|1:1
|Васко да Гама
|11 мая, четверг
|03:30
|Палмейрас
|4:1
|Гремио
|11 мая, четверг
|03:30
|Крузейро
|0:2
|Флуминенсе
|11 мая, четверг
|02:00
|Фламенго
|2:0
|Гойас
|11 мая, четверг
|02:00
|Куяба
|0:4
|Атлетико Минейро
|11 мая, четверг
|01:00
|Сантос
|3:0
|Баия
|11 мая, четверг
|01:00
|Брагантино
|2:2
|Америка Минейро
|11 мая, четверг
|01:00
|Интернасьонал
|0:2
|Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2023, 4 тур
|9 мая, вторник
|02:00
|Коринтианс
|1:1
|Форталеза
|8 мая, понедельник
|00:30
|Ботафого
|2:0
|Атлетико Минейро
|8 мая, понедельник
|00:30
|Гойас
|0:5
|Палмейрас
|8 мая, понедельник
|00:30
|Гремио
|3:3
|Брагантино
|7 мая, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|2:0
|Интернасьонал
|7 мая, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|2:1
|Фламенго
|7 мая, воскресенье
|22:00
|Баия
|3:1
|Коритиба
|7 мая, воскресенье
|17:00
|Америка Минейро
|1:2
|Куяба
|7 мая, воскресенье
|00:00
|Флуминенсе
|1:1
|Васко да Гама
|6 мая, суббота
|22:00
|Крузейро
|2:1
|Сантос
Бразилия. Серия А 2023, 3 тур
|2 мая, вторник
|02:00
|Васко да Гама
|0:1
|Баия
|1 мая, понедельник
|00:30
|Интернасьонал
|1:0
|Гойас
|1 мая, понедельник
|00:30
|Куяба
|1:2
|Гремио
|30 апреля, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|2:3
|Ботафого
|30 апреля, воскресенье
|03:00
|Атлетико Минейро
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе
|30 апреля, воскресенье
|00:30
|Палмейрас
|2:1
|Коринтианс
|30 апреля, воскресенье
|00:30
|Сантос
|3:2
|Америка Минейро
|30 апреля, воскресенье
|00:30
|Брагантино
|0:3
|Крузейро
|29 апреля, суббота
|22:30
|Коритиба
|1:1
|Сан-Паулу
|29 апреля, суббота
|22:30
|Форталеза
|4:2
|Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2023, 2 тур
|25 апреля, вторник
|02:00
|Баия
|1:2
|Ботафого
|24 апреля, понедельник
|01:00
|Гойас
|3:1
|Коринтианс
|24 апреля, понедельник
|00:30
|Коритиба
|0:3
|Форталеза
|23 апреля, воскресенье
|22:00
|Васко да Гама
|2:2
|Палмейрас
|23 апреля, воскресенье
|22:00
|Сантос
|0:0
|Атлетико Минейро
|23 апреля, воскресенье
|17:00
|Интернасьонал
|2:1
|Фламенго
|23 апреля, воскресенье
|03:00
|Крузейро
|1:0
|Гремио
|23 апреля, воскресенье
|00:30
|Сан-Паулу
|3:0
|Америка Минейро
|23 апреля, воскресенье
|00:30
|Куяба
|1:1
|Брагантино
|22 апреля, суббота
|22:00
|Флуминенсе
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2023, 1 тур
|17 апреля, понедельник
|00:30
|Гремио
|1:0
|Сантос
|16 апреля, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|3:0
|Коритиба
|16 апреля, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|2:1
|Крузейро
|16 апреля, воскресенье
|03:00
|Атлетико Минейро
|1:2
|Васко да Гама
|16 апреля, воскресенье
|00:30
|Ботафого
|2:1
|Сан-Паулу
|16 апреля, воскресенье
|00:30
|Брагантино
|2:1
|Баия
|16 апреля, воскресенье
|00:30
|Атлетико Паранаэнсе
|2:0
|Гойас
|16 апреля, воскресенье
|00:30
|Форталеза
|1:1
|Интернасьонал
|15 апреля, суббота
|22:00
|Палмейрас
|2:1
|Куяба
|15 апреля, суббота
|22:00
|Америка Минейро
|0:3
|Флуминенсе
Нет завершенных матчей