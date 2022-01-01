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Бразилия. Серия А
Футбольные стадионы
чемпионат Бразилии 2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Маракана
Рио-де-Жанейро
78 838
2
Вила Белмиро
Сантос
20 120
3
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
Сан-Паулу
37 952
4
Нео Кимика Арена
Сан-Паулу
65 807
5
Нилтон Сантос
Рио-де-Жанейро
46 931
6
Арена Гремио
Порту-Алегри
60 540
7
Арена МРВ
Белу-Оризонти
44 892
8
Бейра-Рио
Порту-Алегре
51 300
9
Минейран
Белу-Оризонти
69 950
10
Морумби
Сан-Паулу
67 428
11
Эстадио Сан Жануарио
Рио-де-Жанейро
25 000
12
Эстадио Наби Аби Шеди
Сан-Паулу
17 724
13
Арена да Байшада
Куритиба
41 375
14
Региональ Индио Конда
Шапеко
16 000
15
Фонте-Нова
Сальвадор
66 080
16
Баррадан
Сальвадор
35 632
17
Хосе Мария де Кампос Майя
Мирассол
15 000
18
Коуто Перейра
Куритиба
37 182
19
Баэнао
Белем
13 792
20
Насьонал Манэ Гарринча
Бразилиа
71 500
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