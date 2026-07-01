Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Дуарте Л.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Кассьерра М.
7 млн €
23.01.26 / 31.12.29
ПЗ Пресиадо А.
5 млн €
16.01.26 / -
ПВ Минда А.
7 млн €
14.01.26 / 31.12.30
ЛЗ Лоди Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.27
ОП Вера Ф.
Аренда 425 тыс €
14.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Арана Г.
5 млн €
02.01.26 / 31.12.29
ОП Вера Ф.
Аренда 425 тыс €
01.01.26 / -
ПЗ Саравия Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 23.02.26
Атлетико Паранаэнсе
Куритиба
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
23.01.26 / -
ЦП Портилья Х.
2,50 млн €
03.01.26 / 31.12.28
ЛАЗ Бенавидес Г.
1,70 млн €
01.01.26 / 31.12.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛФ Оливейра Д.
?
02.07.26 / -
ЦФ Мастриани Г.
Аренда
11.03.26 / 30.11.26
ЦП Фернандо Л.
?
12.02.26 / 31.12.27
ПЗ Мадсон
Без клуба
Свободный агент
04.02.26 / 27.03.26
АП Жулиано
Без клуба
Свободный агент
22.01.26 / -
ЦФ Кардек А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 02.03.26
Баия
Сальвадор
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Эвералдо
Аренда
06.02.26 / 31.12.26
ПВ Оливера К.
Аренда
05.01.26 / 31.12.26
ВР Роналдо
760 тыс €
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Жилберто
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Резенде
Свободный агент
23.02.26 / -
ПВ Кайку
Аренда
11.02.26 / 31.12.26
3,40 млн €
31.01.26 / -
ПЗ Ариас С.
Свободный агент
26.01.26 / -
3,40 млн €
26.01.26 / 30.06.28
3,40 млн €
23.01.26 / -
ЦЗ Уго В.
1 млн €
09.01.26 / 31.12.28
ЛВ Ратао Р.
2 млн €
01.01.26 / 31.12.28
ПЗ Ариас С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.27
Ботафого
Рио-де-Жанейро
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Кайке А.
Без клуба
Свободный агент
23.04.26 / -
ЦЗ Феррарези Н.
Аренда
09.03.26 / 31.12.26
ПВ Сантос Ж.
Аренда
06.03.26 / 31.12.26
ЦП Медина К.
85 тыс €
20.02.26 / 31.12.29
ЛЗ Иносенсио Г.
Свободный агент
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
09.07.26 / 30.06.30
ВР Нето
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Барбоза А.
3,40 млн €
01.07.26 / -
ЦФ Гамальо Л.
Без клуба
Свободный агент
19.02.26 / -
ЦФ Каррильо Р.
Свободный агент
27.01.26 / -
1,35 млн €
26.01.26 / -
Аренда
26.01.26 / 30.06.26
1,35 млн €
23.01.26 / 30.06.30
ЦП Саварино Д.
6,40 млн €
22.01.26 / 31.12.29
ЦЗ Рикардо Д.
6 млн €
21.01.26 / 30.06.30
АП Сеговия М.
Аренда
15.01.26 / 31.12.26
?
12.01.26 / -
ОП Фрейтас М.
5,12 млн €
04.01.26 / 31.12.28
ЦЗ Сампайо Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Карлос Ж.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Биспо Г.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Кафу Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.11.26
ЦФ Каррильо Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Брагантино
Сан-Паулу
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
2,50 млн €
27.01.26 / -
ЦЗ Винисиус А.
1,90 млн €
06.01.26 / 31.12.28
2,50 млн €
01.01.26 / 31.12.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Кандидо Л.
Аренда
23.01.26 / 31.12.26
ВР Лукао
?
16.01.26 / 30.06.28
ЛЗ Гилерме
Аренда
01.01.26 / 31.12.26
Васко да Гама
Рио-де-Жанейро
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Куябано
Аренда
05.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Сальдивия А.
1 млн €
09.01.26 / 31.12.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Коутиньо Ф.
Без клуба
Свободный агент
20.02.26 / -
ЛВ Коутиньо Ф.
Без клуба
Свободный агент
18.02.26 / -
АП Домингес М.
Свободный агент
26.01.26 / 01.07.26
ЦФ Вегетти П.
?
17.01.26 / 31.12.28
Свободный агент
09.01.26 / -
ЛВ Менезес Ж.
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Оливейра Л.
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Лемос М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.27
ЛВ Менезес Ж.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Витория
Сальвадор
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Почеттино Т.
Аренда
08.07.26 / 31.12.26
ПЗ Силва Ф.
Аренда
05.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Кака
Аренда
26.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Кандидо Л.
Аренда
23.01.26 / 31.12.26
АП Мартинес Э.
Свободный агент
21.01.26 / 31.12.27
ПЗ Мендес Н.
Аренда
20.01.26 / 31.12.26
ЦП Баральяс Г.
1,25 млн €
01.01.26 / 31.12.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Зе Маркос
Аренда
03.03.26 / 01.12.26
ЦП Виларди Ж.
Аренда
18.02.26 / 31.12.26
ЦФ Родригеш Р.
Свободный агент
30.01.26 / 30.06.27
ОП Риллер Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ОП Оливейра В.
Свободный агент
01.01.26 / -
Гремио
Порту-Алегри
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
09.07.26 / 30.06.30
ПВ Тете
6,20 млн €
11.01.26 / 31.12.29
ЛЗ Паулиста К.
Аренда
01.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Сантос В.
15 млн €
01.07.26 / 30.06.31
ОП Куэльяр Г.
Свободный агент
12.03.26 / 30.06.28
ОП Куэльяр Г.
Без клуба
Свободный агент
03.03.26 / -
Свободный агент
02.03.26 / -
Без клуба
Свободный агент
26.02.26 / 31.12.26
ЛФ Аравена А.
Аренда
25.02.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
16.02.26 / -
ЛЗ Эстевес Л.
?
29.01.26 / -
ЦЗ Жемерсон
Без клуба
Свободный агент
20.01.26 / 19.03.26
ЦП Карбальо Ф.
Без клуба
Свободный агент
20.01.26 / -
ОП Камило
Аренда
09.01.26 / 31.12.26
ПВ Оливера К.
Аренда
05.01.26 / 31.12.26
Интернасьонал
Порту-Алегри
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Алеррандро
Аренда 420 тыс €
30.01.26 / 31.12.26
ОП Вильягра Р.
Аренда 350 тыс €
21.01.26 / 31.12.26
Аренда
18.01.26 / -
Свободный агент
09.01.26 / -
Аренда
01.01.26 / 31.12.26
ЛФ Карбонеро Й.
3,41 млн €
01.01.26 / 31.12.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Борре Р.
2,20 млн €
04.07.26 / -
ПЗ Бенитес А.
Свободный агент
27.02.26 / -
ПЗ Бенитес А.
Свободный агент
24.02.26 / 31.12.26
ОП Отавио Л.
2,95 млн €
26.01.26 / 30.06.28
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / 18.02.26
ЦП Йоран
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 02.03.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПВ Баррос Г.
Аренда
01.01.26 / 31.12.26
Коринтианс
Сан-Паулу
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Лингард Д.
Без клуба
Свободный агент
06.03.26 / 31.12.26
ЛВ Лингард Д.
Без клуба
Свободный агент
02.03.26 / -
АП Лабиад З.
Свободный агент
20.02.26 / 31.12.26
ПВ Сезар К.
Аренда
29.01.26 / -
ЦП Перейра М.
Аренда
16.01.26 / 31.12.26
ЦП Перейра М.
Аренда
15.01.26 / -
ЦЗ Паулиста Г.
Свободный агент
12.01.26 / -
ЦЗ Паулиста Г.
Свободный агент
06.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Мартинес Х.
Без клуба
Свободный агент
24.02.26 / -
ЛВ Ромеро А.
Свободный агент
27.01.26 / -
ЦФ Эрнандес Э.
Свободный агент
27.01.26 / 30.06.27
ЛЗ Паласиос Д.
Аренда
21.01.26 / 01.01.27
Аренда
18.01.26 / -
ЛЗ Ангилери Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Аренда
01.01.26 / 31.12.26
ЛВ Ромеро А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Коритиба
Коритиба
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Кейллер
Аренда
03.03.26 / 31.12.26
ЛЗ Джонатан Ф.
Свободный агент
17.02.26 / 31.12.27
ЛЗ Джонатан Ф.
Свободный агент
16.02.26 / -
ЦФ Кено
Аренда
27.01.26 / 31.12.26
ОП Сантос Т.
?
09.01.26 / -
ОП Валлисон
1 млн €
08.01.26 / -
ЛВ Лавега Х.
Аренда
08.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Майкон
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ОП Оливейра В.
Свободный агент
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Кастильо Ю.
Аренда
30.01.26 / 31.12.26
ЛВ Клайсон
Свободный агент
29.01.26 / 30.11.26
ЛВ де Пена К.
Свободный агент
26.01.26 / -
ЛВ де Пена К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.11.26
Крузейро
Белу-Оризонти
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
3,70 млн €
01.07.26 / -
ЛВ Родригес Б.
Аренда
18.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Фагнер
?
07.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
10.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
11.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
06.01.26 / -
ПЗ Паласиос Г.
Свободный агент
05.01.26 / -
ЦФ Барбоза Г.
Аренда
03.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 06.01.26
Мирассол
Мирассол
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
РФ Кариока Э.
?
01.07.26 / -
?
13.02.26 / -
?
12.02.26 / 10.12.26
ПВ Галдино Э.
Аренда
20.01.26 / 31.12.26
ПЗ Формига И.
?
16.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
06.01.26 / -
ЛЗ Кариус И.
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
ЦФ Луис А.
Свободный агент
05.01.26 / 31.12.27
ЦЗ Оливейра Л.
Свободный агент
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Палмейрас
Сан-Паулу
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Барбоза А.
3,40 млн €
01.07.26 / -
ЛВ Ариас Д.
25 млн €
07.02.26 / 31.12.29
ОП Фрейтас М.
5,12 млн €
04.01.26 / 31.12.28
ЦЗ Фукс Б.
4 млн €
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Родригес Б.
Аренда
18.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Микаэл
Аренда
26.01.26 / 31.12.26
ЦП Морено А.
7 млн €
14.01.26 / -
ЛЗ Паулиста К.
Аренда
01.01.26 / 31.12.26
Сан-Паулу
Сан-Паулу
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Антонио М.
4,20 млн €
02.03.26 / 31.12.30
ВР Мигел К.
Свободный агент
03.01.26 / 31.12.28
ЛАЗ Диас Э.
2 млн €
01.01.26 / 31.12.28
РФ Тапиа Г.
2 млн €
01.01.26 / 31.12.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Дория
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Оскар
Завершил
Завершил
04.04.26 / -
ЦЗ Феррарези Н.
Аренда
09.03.26 / 31.12.26
ЛВ Алиссон
Аренда
06.03.26 / 31.12.26
2,50 млн €
27.01.26 / -
Свободный агент
23.01.26 / -
ЦП Галоппо Д.
4 млн €
14.01.26 / 31.12.28
2,50 млн €
01.01.26 / 31.12.30
Аренда
01.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПВ Ригони Э.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.27
ВР Матиас Л.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Сантос
Сан-Паулу
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Вериссимо Л.
3,45 млн €
03.03.26 / 31.12.28
ЛВ Рони
3 млн €
30.01.26 / 31.12.29
ЦП Менино Г.
Аренда
14.01.26 / 31.12.26
ЦФ Барбоза Г.
Аренда
03.01.26 / 31.12.26
ПВ Барреаль А.
3,41 млн €
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Ринкон Т.
Без клуба
Свободный агент
06.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
06.07.26 / 30.06.28
ЦЗ Бассо Ж.
Без клуба
Свободный агент
03.03.26 / -
ЛВ Кабальеро Г.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ПВ Гилерме
1,80 млн €
26.01.26 / -
ЦФ Морелос А.
Свободный агент
24.01.26 / 31.12.28
ОП Фернандес Р.
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.27
ОП Балиэйро В.
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Нонато
?
01.01.26 / 31.12.28
ЦП Заносело В.
602 тыс €
01.01.26 / 31.12.28
ПВ Гилерме
1,80 млн €
01.01.26 / 30.06.28
Фламенго
Рио-де-Жанейро
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Эндрю
1,50 млн €
15.01.26 / 31.12.29
ЦЗ Витао
10,20 млн €
09.01.26 / 31.12.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Теодоро И.
1,20 млн €
07.02.26 / 30.06.29
ЦП Аллан
Аренда
06.02.26 / 31.12.26
ЛВ Микаэл
Без клуба
Свободный агент
30.01.26 / 30.06.27
АП Уго В.
2,15 млн €
18.01.26 / 31.12.30
ЛЗ Винья М.
Аренда 428 тыс €
14.01.26 / -
ЛЗ Винья М.
Аренда 428 тыс €
07.01.26 / 31.12.26
ЦФ Ян У.
10 млн €
01.01.26 / -
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Кастильо Р.
8,60 млн €
03.03.26 / 31.12.30
ЦП Саварино Д.
6,40 млн €
22.01.26 / 31.12.29
ЦЗ Арана Г.
5 млн €
02.01.26 / 31.12.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Берналь Ф.
10,50 млн €
06.07.26 / 30.06.31
ПЗ Джонни
Аренда
27.03.26 / 30.11.26
АП Лескано Р.
Аренда
26.02.26 / -
АП Лескано Р.
Аренда
25.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Фуэнтес Г.
Аренда
13.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Маноэл
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Шапекоэнсе
Шапеко
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Пайшао А.
?
03.01.26 / -
ПЗ Винисиус М.
Свободный агент
02.01.26 / 31.12.26
ОП Балиэйро В.
Свободный агент
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Клар У.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Бединелли Т.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛЗ Иносенсио Г.
Свободный агент
01.01.26 / -