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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Трансферы чемпионата Бразилии

Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Руан
Сассуоло
3,50 млн €
01.07.26 / -
ЦЗ Дуарте Л.
Истанбул Башакшехир
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Кассьерра М.
Зенит
7 млн €
23.01.26 / 31.12.29
АП Уго В.
Фламенго
2,15 млн €
18.01.26 / 31.12.30
ПЗ Пресиадо А.
Спарта
5 млн €
16.01.26 / -
ПВ Минда А.
Серкль Брюгге
7 млн €
14.01.26 / 31.12.30
ЦП Майкон
Шахтер
Свободный агент
10.01.26 / 31.12.27
ЦЗ Уго В.
Баия
1 млн €
09.01.26 / 31.12.28
ЛЗ Лоди Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Халк
Флуминенсе
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Халк
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.27
ПВ Сантос Ж.
Ботафого
Аренда
06.03.26 / 31.12.26
ЦФ Каду
Гойас
Аренда
10.02.26 / 31.12.26
ЛВ Рони
Сантос
3 млн €
30.01.26 / 31.12.29
ЦП Менино Г.
Сантос
Аренда
14.01.26 / 31.12.26
ОП Вера Ф.
Ривер Плейт
Аренда 425 тыс €
14.01.26 / 31.12.26
ЦФ Томич И.
Верона
Свободный агент
09.01.26 / -
ЦФ Томич И.
Верона
Свободный агент
07.01.26 / 30.06.29
ЦЗ Арана Г.
Флуминенсе
5 млн €
02.01.26 / 31.12.29
ОП Вера Ф.
Ривер Плейт
Аренда 425 тыс €
01.01.26 / -
ПЗ Саравия Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 23.02.26
ЦЗ Фукс Б.
Палмейрас
4 млн €
01.01.26 / -
Атлетико Паранаэнсе
Куритиба
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Жилберто
Баия
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Густаво Л.
Сан-Паулу
Свободный агент
23.01.26 / -
ЦП Портилья Х.
Тальерес де Кордоба
2,50 млн €
03.01.26 / 31.12.28
ЦП Жадсон
Жувентуде
?
03.01.26 / -
ЛАЗ Бенавидес Г.
Тальерес де Кордоба
1,70 млн €
01.01.26 / 31.12.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛФ Оливейра Д.
Шарджа
?
02.07.26 / -
ЦФ Мастриани Г.
Америка Минейро
Аренда
11.03.26 / 30.11.26
ЦП Фернандо Л.
Форталеза
?
12.02.26 / 31.12.27
ПЗ Мадсон
Без клуба
Свободный агент
04.02.26 / 27.03.26
АП Жулиано
Без клуба
Свободный агент
22.01.26 / -
ЦФ Кардек А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 02.03.26
ЛЗ Фернандо
Сеара
238 тыс €
01.01.26 / 31.12.28
Баия
Сальвадор
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Морено М.
Эйбар
1,50 млн €
02.07.26 / 30.06.31
ЦФ Велис А.
Тоттенхэм
9 млн €
01.07.26 / -
ЦФ Эвералдо
Флуминенсе
Аренда
06.02.26 / 31.12.26
ПВ Оливера К.
Гремио
Аренда
05.01.26 / 31.12.26
ВР Роналдо
Атлетико Гойяненсе
760 тыс €
01.01.26 / -
ЦП Нестор Р.
Сан-Паулу
3,80 млн €
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Жилберто
Атлетико Паранаэнсе
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Резенде
Циндао Вест Кост
Свободный агент
23.02.26 / -
АП Каули
Сан-Паулу
Аренда 500 тыс €
16.02.26 / 31.12.26
ПВ Кайку
Интернасьонал
Аренда
11.02.26 / 31.12.26
ЛВ Тиаго
Орландо Сити
3,40 млн €
31.01.26 / -
ПЗ Ариас С.
Индепендьенте
Свободный агент
26.01.26 / -
ЛВ Тиаго
Орландо Сити
3,40 млн €
26.01.26 / 30.06.28
ЛВ Тиаго
Орландо Сити
3,40 млн €
23.01.26 / -
ЦЗ Уго В.
Атлетико Минейро
1 млн €
09.01.26 / 31.12.28
ЛВ Ратао Р.
Шанхай Шэньхуа
2 млн €
01.01.26 / 31.12.28
ПЗ Ариас С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.27
Ботафого
Рио-де-Жанейро
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Рамос К.
Кадис
5 млн €
01.07.26 / -
ЛВ Кайке А.
Без клуба
Свободный агент
23.04.26 / -
ЦЗ Феррарези Н.
Сан-Паулу
Аренда
09.03.26 / 31.12.26
ПВ Сантос Ж.
Атлетико Минейро
Аренда
06.03.26 / 31.12.26
ЦП Медина К.
Эстудиантес
85 тыс €
20.02.26 / 31.12.29
ЦП Эденилсон
Гремио
Свободный агент
18.02.26 / 31.12.26
ПВ Келвин
Тэджон
?
16.01.26 / -
ОП Салес М.
Мирассол
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛЗ Иносенсио Г.
Шапекоэнсе
Свободный агент
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Наскименто М.
Гремио
Свободный агент
09.07.26 / 30.06.30
ВР Нето
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Барбоза А.
Палмейрас
3,40 млн €
01.07.26 / -
ПВ Артур
Сан-Паулу
Аренда
28.03.26 / 31.12.26
ЦФ Гамальо Л.
Без клуба
Свободный агент
19.02.26 / -
ЦФ Каррильо Р.
Мушук Руна
Свободный агент
27.01.26 / -
ЦЗ Халтер Л.
Динамо Хьюстон
1,35 млн €
26.01.26 / -
ЦФ Наскименто М.
Лос-Анджелес Гэлакси
Аренда
26.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Халтер Л.
Динамо Хьюстон
1,35 млн €
23.01.26 / 30.06.30
ЦП Саварино Д.
Флуминенсе
6,40 млн €
22.01.26 / 31.12.29
ЦЗ Рикардо Д.
Динамо
6 млн €
21.01.26 / 30.06.30
ЦФ Секо Р.
Лудогорец
Аренда
16.01.26 / 31.12.26
АП Сеговия М.
Америка Минейро
Аренда
15.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Халтер Л.
Динамо Хьюстон
?
12.01.26 / -
ОП Фрейтас М.
Палмейрас
5,12 млн €
04.01.26 / 31.12.28
ЦЗ Сампайо Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Карлос Ж.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Биспо Г.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Кафу Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.11.26
ЦФ Каррильо Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Брагантино
Сан-Паулу
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Родригиньо
Сан-Паулу
2,50 млн €
27.01.26 / -
ЦЗ Винисиус А.
Атлетико Гойяненсе
1,90 млн €
06.01.26 / 31.12.28
ЦП Родригиньо
Сан-Паулу
2,50 млн €
01.01.26 / 31.12.30
ЦФ Ян У.
Фламенго
10 млн €
01.01.26 / -
ЦП Соса И.
Пеньяроль
3,50 млн €
01.01.26 / 31.12.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Джон Джон
Зенит
18 млн €
28.01.26 / 30.06.31
ЛЗ Кандидо Л.
Витория
Аренда
23.01.26 / 31.12.26
ПЗ Мендес Н.
Витория
Аренда
20.01.26 / 31.12.26
ВР Лукао
Жил Висенте
?
16.01.26 / 30.06.28
ЦФ Борбас Т.
Овьедо
Аренда
02.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Гилерме
Атлетико Гойяненсе
Аренда
01.01.26 / 31.12.26
Васко да Гама
Рио-де-Жанейро
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Куябано
Ноттингем Форест
Аренда
05.02.26 / 31.12.26
ЦФ Бреннер
Удинезе
5 млн €
28.01.26 / 31.12.29
ПВ Гомес К.
Ренн
4,50 млн €
21.01.26 / 31.01.31
ЦЗ Сальдивия А.
Коло-Коло
1 млн €
09.01.26 / 31.12.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Коутиньо Ф.
Без клуба
Свободный агент
20.02.26 / -
ЛВ Коутиньо Ф.
Без клуба
Свободный агент
18.02.26 / -
ЛЗ Луис В.
Мирассол
?
13.02.26 / -
ЛЗ Луис В.
Мирассол
?
12.02.26 / 10.12.26
ЦЗ Лемос М.
Пеньяроль
Свободный агент
10.02.26 / 31.12.26
ЛВ Гарре Б.
Арис
Аренда
05.02.26 / 31.12.26
ПВ Витор Р.
Борнмут
28,50 млн €
27.01.26 / 30.06.31
АП Домингес М.
Краковия
Свободный агент
26.01.26 / 01.07.26
ЦФ Вегетти П.
Серро Портеньо
?
17.01.26 / 31.12.28
ЦП Паула П.
Интернасьонал
Свободный агент
09.01.26 / -
ЛВ Менезес Ж.
Депортес Лимаче
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Оливейра Л.
Мирассол
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Лемос М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Паула П.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.27
ЦЗ Майкон
Коритиба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛВ Менезес Ж.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Витория
Сальвадор
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Бритес Э.
Форталеза
?
09.07.26 / 30.06.27
АП Почеттино Т.
Форталеза
Аренда
08.07.26 / 31.12.26
ПЗ Силва Ф.
Морейренcе
Аренда
05.07.26 / 30.06.27
ОП Уолес
Крузейро
Аренда
01.07.26 / 31.12.26
ЦЗ Кака
Коринтианс
Аренда
26.02.26 / 31.12.26
ПВ Мариньо
Форталеза
Свободный агент
27.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Кандидо Л.
Брагантино
Аренда
23.01.26 / 31.12.26
АП Мартинес Э.
Форталеза
Свободный агент
21.01.26 / 31.12.27
ПЗ Мендес Н.
Брагантино
Аренда
20.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Риччели
Фамаликан
Аренда
05.01.26 / 31.12.26
ПВ Эрик
Сан-Паулу
1,05 млн €
01.01.26 / 31.12.28
ЦП Баральяс Г.
Атлетико Гойяненсе
1,25 млн €
01.01.26 / 31.12.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Лопес Р.
Сеара
?
08.07.26 / 31.12.27
ЦЗ Нерис
Форталеза
?
08.07.26 / -
ОП Рональд
Крисиума
Аренда
01.07.26 / 30.11.26
ЦЗ Зе Маркос
Спорт Ресифи
Аренда
03.03.26 / 01.12.26
ЦП Виларди Ж.
Куяба
Аренда
18.02.26 / 31.12.26
ЦФ Родригеш Р.
Болтон
Свободный агент
30.01.26 / 30.06.27
ОП Машадо Ф.
Гойас
Аренда
16.01.26 / 31.12.26
ОП Риллер Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ОП Оливейра В.
Коритиба
Свободный агент
01.01.26 / -
Гремио
Порту-Алегри
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Наскименто М.
Ботафого
Свободный агент
09.07.26 / 30.06.30
ВР Вевертон
Палмейрас
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.28
ПВ Тете
Панатинаикос
6,20 млн €
11.01.26 / 31.12.29
ЛЗ Паулиста К.
Палмейрас
Аренда
01.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Марлон
Крузейро
3,50 млн €
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Аресо М.
Пеньяроль
3,07 млн €
08.07.26 / 31.12.29
ЦЗ Сантос В.
Фиорентина
15 млн €
01.07.26 / 30.06.31
ЦФ Андре
Гезтепе
1,50 млн €
01.07.26 / -
ОП Куэльяр Г.
Депортиво Кали
Свободный агент
12.03.26 / 30.06.28
ОП Куэльяр Г.
Без клуба
Свободный агент
03.03.26 / -
АП Кристальдо Ф.
Тальерес де Кордоба
Свободный агент
02.03.26 / -
АП Кристальдо Ф.
Без клуба
Свободный агент
26.02.26 / 31.12.26
ЛФ Аравена А.
Портленд
Аренда
25.02.26 / 31.12.26
ЦП Эденилсон
Ботафого
Свободный агент
18.02.26 / 31.12.26
ЦП Эденилсон
Без клуба
Свободный агент
16.02.26 / -
ЦЗ Эли Р.
Альмерия
?
02.02.26 / 30.06.28
ЛЗ Эстевес Л.
Атлетико Сан-Луис
?
29.01.26 / -
ЦЗ Жемерсон
Без клуба
Свободный агент
20.01.26 / 19.03.26
ЦП Карбальо Ф.
Без клуба
Свободный агент
20.01.26 / -
ОП Рональд
Форталеза
Аренда
12.01.26 / 31.12.26
ОП Камило
Шапекоэнсе
Аренда
09.01.26 / 31.12.26
ПВ Оливера К.
Баия
Аренда
05.01.26 / 31.12.26
ВР Адриэл
АВС
Аренда
01.01.26 / 30.06.26
Интернасьонал
Порту-Алегри
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Витиньо
Динамо К
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.30
ПВ Кайку
Баия
Аренда
11.02.26 / 31.12.26
ЦФ Алеррандро
ЦСКА
Аренда 420 тыс €
30.01.26 / 31.12.26
ОП Вильягра Р.
ЦСКА
Аренда 350 тыс €
21.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Торрес Ф.
Коринтианс
Аренда
18.01.26 / -
ЦП Паула П.
Васко да Гама
Свободный агент
09.01.26 / -
ЦЗ Торрес Ф.
Коринтианс
Аренда
01.01.26 / 31.12.26
ЛФ Карбонеро Й.
Расинг Клуб
3,41 млн €
01.01.26 / 31.12.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Борре Р.
Ривер Плейт
2,20 млн €
04.07.26 / -
ВР Кейллер
Коритиба
Аренда
03.03.26 / 31.12.26
ПЗ Бенитес А.
Либертад
Свободный агент
27.02.26 / -
ПЗ Бенитес А.
Либертад
Свободный агент
24.02.26 / 31.12.26
ЦП Ромеро О.
Уракан
Свободный агент
18.02.26 / -
ОП Отавио Л.
Орландо Сити
2,95 млн €
26.01.26 / 30.06.28
ЦЗ Витао
Фламенго
10,20 млн €
09.01.26 / 31.12.29
ЦП Ромеро О.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / 18.02.26
ЦП Йоран
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 02.03.26
ЦП Ромеро О.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПВ Баррос Г.
Америка Минейро
Аренда
01.01.26 / 31.12.26
Коринтианс
Сан-Паулу
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Лингард Д.
Без клуба
Свободный агент
06.03.26 / 31.12.26
ЛВ Лингард Д.
Без клуба
Свободный агент
02.03.26 / -
АП Лабиад З.
Далянь Йингбо
Свободный агент
20.02.26 / 31.12.26
ЦП Аллан
Фламенго
Аренда
06.02.26 / 31.12.26
ПВ Сезар К.
Аль-Хиляль
Аренда
29.01.26 / -
ЦП Перейра М.
Форталеза
Аренда
16.01.26 / 31.12.26
ЦП Перейра М.
Форталеза
Аренда
15.01.26 / -
ЦЗ Паулиста Г.
Бешикташ
Свободный агент
12.01.26 / -
ЦЗ Паулиста Г.
Бешикташ
Свободный агент
06.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Кака
Витория
Аренда
26.02.26 / 31.12.26
ОП Мартинес Х.
Без клуба
Свободный агент
24.02.26 / -
ЛВ Ромеро А.
Бока Хуниорс
Свободный агент
27.01.26 / -
ЦФ Эрнандес Э.
Жил Висенте
Свободный агент
27.01.26 / 30.06.27
ЦЗ Чока
Торино
Аренда 1,50 млн €
26.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Паласиос Д.
Универсидад Католика
Аренда
21.01.26 / 01.01.27
ЦП Райан
Форталеза
Аренда
21.01.26 / -
ЦЗ Торрес Ф.
Интернасьонал
Аренда
18.01.26 / -
ЦП Райан
Форталеза
Аренда
15.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Фагнер
Крузейро
?
07.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Ангилери Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Торрес Ф.
Интернасьонал
Аренда
01.01.26 / 31.12.26
ЛВ Ромеро А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Коритиба
Коритиба
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Окампо Б.
Кадис
Свободный агент
03.07.26 / -
ЦФ Маркес Р.
Мирассол
Аренда
25.03.26 / 31.12.26
ВР Кейллер
Интернасьонал
Аренда
03.03.26 / 31.12.26
ЛЗ Джонатан Ф.
Форталеза
Свободный агент
17.02.26 / 31.12.27
ЛЗ Джонатан Ф.
Форталеза
Свободный агент
16.02.26 / -
ЦФ Кено
Флуминенсе
Аренда
27.01.26 / 31.12.26
ПВ Лопес Б.
Форталеза
2,40 млн €
15.01.26 / 31.12.29
ОП Сантос Т.
Флуминенсе
?
09.01.26 / -
ОП Валлисон
Морейренcе
1 млн €
08.01.26 / -
ЛВ Лавега Х.
Флуминенсе
Аренда
08.01.26 / 31.12.26
ЦП Собрал Ф.
Куяба
Аренда
05.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Майкон
Васко да Гама
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Тинга
Форталеза
?
01.01.26 / -
ОП Оливейра В.
Витория
Свободный агент
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Кастильо Ю.
Спорт Ресифи
Аренда
30.01.26 / 31.12.26
ЛВ Клайсон
Спорт Ресифи
Свободный агент
29.01.26 / 30.11.26
ЛВ де Пена К.
Спорт Ресифи
Свободный агент
26.01.26 / -
ЛВ де Пена К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.11.26
Крузейро
Белу-Оризонти
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Синистерра Л.
Борнмут
3,70 млн €
01.07.26 / -
ЛВ Родригес Б.
Палмейрас
Аренда
18.02.26 / 31.12.26
ЦП Жерсон
Зенит
27 млн €
10.01.26 / 31.12.30
ЦЗ Фагнер
Коринтианс
?
07.01.26 / 31.12.26
ВР Кунья М.
Фламенго
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Кристиан
Краснодар
9,60 млн €
10.07.26 / 30.06.30
ЛЗ Бруно К.
Комо
Аренда
02.07.26 / 30.06.27
ОП Уолес
Витория
Аренда
01.07.26 / 31.12.26
ЦП Родригиньо
Форталеза
Аренда
10.02.26 / 31.12.26
ЦП Боласи Я.
Шапекоэнсе
Свободный агент
11.01.26 / 31.12.26
АП Карлос Эдуардо
Мирассол
Свободный агент
06.01.26 / -
ПЗ Паласиос Г.
Санта-Фе
Свободный агент
05.01.26 / -
ЦФ Барбоза Г.
Сантос
Аренда
03.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Зе Ивалдо
Сантос
860 тыс €
01.01.26 / -
ЛЗ Марлон
Гремио
3,50 млн €
01.01.26 / -
ЦП Боласи Я.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
АП Карлос Эдуардо
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 06.01.26
Мирассол
Мирассол
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
РФ Кариока Э.
Гойас
?
01.07.26 / -
ЛВ Алессон
Торпедо
500 тыс €
01.07.26 / -
ВР Джорджеми
Крисиума
Свободный агент
03.03.26 / 31.12.26
ЦФ Тикиньо
Сантос
Аренда
20.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Луис В.
Васко да Гама
?
13.02.26 / -
ЛЗ Луис В.
Васко да Гама
?
12.02.26 / 10.12.26
ПВ Галдино Э.
Токио
Аренда
20.01.26 / 31.12.26
ПЗ Формига И.
Жувентуде
?
16.01.26 / 31.12.26
АП Карлос Эдуардо
Крузейро
Свободный агент
06.01.26 / -
ЛЗ Кариус И.
Спорт Ресифи
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
АП Карлос Эдуардо
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
ЦФ Луис А.
Шанхай Шэньхуа
Свободный агент
05.01.26 / 31.12.27
АП Денилсон
Куяба
?
05.01.26 / -
ЦЗ Оливейра Л.
Васко да Гама
Свободный агент
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Маркес Р.
Коритиба
Аренда
25.03.26 / 31.12.26
АП Гильерме
Атлетико Гойяненсе
Свободный агент
09.01.26 / -
ЦП Рони
АВС
?
06.01.26 / 30.06.28
ОП Салес М.
Ботафого
Свободный агент
01.01.26 / -
АП Чико
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
АП Гильерме
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.11.26
Палмейрас
Сан-Паулу
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Барбоза А.
Ботафого
3,40 млн €
01.07.26 / -
ЛВ Ариас Д.
Вулверхэмптон
25 млн €
07.02.26 / 31.12.29
ОП Фрейтас М.
Ботафого
5,12 млн €
04.01.26 / 31.12.28
ЦЗ Фукс Б.
Атлетико Минейро
4 млн €
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Родригес Б.
Крузейро
Аренда
18.02.26 / 31.12.26
АП Вейга Р.
Америка
Аренда 1,29 млн €
03.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Микаэл
Интер Майами
Аренда
26.01.26 / 31.12.26
ЛВ Торрес Ф.
Остин
8 млн €
26.01.26 / 30.06.30
ВР Вевертон
Гремио
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.28
ЦП Морено А.
Ривер Плейт
7 млн €
14.01.26 / -
ЛЗ Паулиста К.
Гремио
Аренда
01.01.26 / 31.12.26
Сан-Паулу
Сан-Паулу
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Са В.
Краснодар
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Артур
Ботафого
Аренда
28.03.26 / 31.12.26
ЦП Антонио М.
Лацио
4,20 млн €
02.03.26 / 31.12.30
АП Каули
Баия
Аренда 500 тыс €
16.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Дория
Атлас
Свободный агент
12.01.26 / 01.07.26
ВР Мигел К.
Нью-Йорк Ред Буллз
Свободный агент
03.01.26 / 31.12.28
ЛАЗ Диас Э.
Ривер Плейт
2 млн €
01.01.26 / 31.12.28
РФ Тапиа Г.
Ривер Плейт
2 млн €
01.01.26 / 31.12.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Дория
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Оскар
Завершил
Завершил
04.04.26 / -
ЦЗ Феррарези Н.
Ботафого
Аренда
09.03.26 / 31.12.26
ЛВ Алиссон
Флуминенсе
Аренда
06.03.26 / 31.12.26
ЦП Родригиньо
Брагантино
2,50 млн €
27.01.26 / -
ОП Густаво Л.
Атлетико Паранаэнсе
Свободный агент
23.01.26 / -
ПВ Ригони Э.
Бельграно
Свободный агент
14.01.26 / -
ЦП Галоппо Д.
Ривер Плейт
4 млн €
14.01.26 / 31.12.28
ЦП Родригиньо
Брагантино
2,50 млн €
01.01.26 / 31.12.30
ЛЗ Патрик
Жувентуде
Аренда
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ дос Сантос М.
Форталеза
Аренда
01.01.26 / 31.12.26
ПВ Эрик
Витория
1,05 млн €
01.01.26 / 31.12.28
ЦП Нестор Р.
Баия
3,80 млн €
01.01.26 / -
ОП Густаво Л.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПВ Ригони Э.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.27
ВР Матиас Л.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Сантос
Сан-Паулу
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Вериссимо Л.
Аль-Духаиль
3,45 млн €
03.03.26 / 31.12.28
ОП Олива К.
Насьональ
1,25 млн €
28.02.26 / 31.12.28
ОП Олива К.
Насьональ
1,26 млн €
27.02.26 / -
ЛВ Мойзес
Форталеза
2 млн €
11.02.26 / 31.12.28
ЛВ Рони
Атлетико Минейро
3 млн €
30.01.26 / 31.12.29
ЦП Менино Г.
Атлетико Минейро
Аренда
14.01.26 / 31.12.26
ЦФ Барбоза Г.
Крузейро
Аренда
03.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Зе Ивалдо
Крузейро
860 тыс €
01.01.26 / -
ПВ Барреаль А.
Цинциннати
3,41 млн €
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Ринкон Т.
Без клуба
Свободный агент
06.07.26 / -
ЛВ Браими Б.
Ле Ман
Свободный агент
06.07.26 / -
ЛВ Браими Б.
Без клуба
Свободный агент
06.07.26 / 30.06.28
ЦЗ Бассо Ж.
Куяба
Свободный агент
25.03.26 / 30.11.26
ЦЗ Бассо Ж.
Без клуба
Свободный агент
03.03.26 / -
ЦЗ Дуарте А.
Либертад
Аренда
27.02.26 / -
ЦЗ Дуарте А.
Либертад
Аренда
25.02.26 / 07.04.26
ЦФ Тикиньо
Мирассол
Аренда
20.02.26 / 31.12.26
ЛВ Браими Б.
Эштрела
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЛВ Кабальеро Г.
Портсмут
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ПЗ Натан
Жувентуде
Аренда
30.01.26 / 31.12.26
ПВ Гилерме
Динамо Хьюстон
1,80 млн €
26.01.26 / -
ЦФ Морелос А.
Атлетико Насьональ
Свободный агент
24.01.26 / 31.12.28
ЛЗ Соуза
Тоттенхэм
15 млн €
22.01.26 / 30.06.31
ОП Фернандес Р.
Индепендьенте
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.27
ЦП Сандри
Крисиума
Аренда
06.01.26 / 31.12.26
ОП Балиэйро В.
Шапекоэнсе
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Нонато
Флуминенсе
?
01.01.26 / 31.12.28
ЦЗ Фелипе Л.
Гойас
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦП Заносело В.
Сеара
602 тыс €
01.01.26 / 31.12.28
ПВ Гилерме
Динамо Хьюстон
1,80 млн €
01.01.26 / 30.06.28
Фламенго
Рио-де-Жанейро
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Пакета Л.
Вест Хэм
42 млн €
28.01.26 / 31.12.30
ВР Эндрю
Жил Висенте
1,50 млн €
15.01.26 / 31.12.29
ЦЗ Витао
Интернасьонал
10,20 млн €
09.01.26 / 31.12.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Теодоро И.
Орландо Сити
1,20 млн €
07.02.26 / 30.06.29
ЦП Аллан
Коринтианс
Аренда
06.02.26 / 31.12.26
ЛВ Микаэл
Без клуба
Свободный агент
30.01.26 / 30.06.27
АП Уго В.
Атлетико Минейро
2,15 млн €
18.01.26 / 31.12.30
ЛЗ Винья М.
Ривер Плейт
Аренда 428 тыс €
14.01.26 / -
ЛЗ Винья М.
Ривер Плейт
Аренда 428 тыс €
07.01.26 / 31.12.26
ЦФ Ян У.
Брагантино
10 млн €
01.01.26 / -
ВР Кунья М.
Крузейро
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.28
ПВ Жуниньо
Пумас
5 млн €
01.01.26 / -
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Силва Т.
Порту
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Халк
Атлетико Минейро
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Алиссон
Сан-Паулу
Аренда
06.03.26 / 31.12.26
ЦФ Кастильо Р.
Ланус
8,60 млн €
03.03.26 / 31.12.30
ЦП Саварино Д.
Ботафого
6,40 млн €
22.01.26 / 31.12.29
ЦЗ Арана Г.
Атлетико Минейро
5 млн €
02.01.26 / 31.12.29
ЦП Нонато
Сантос
?
01.01.26 / 31.12.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Берналь Ф.
Бетис
10,50 млн €
06.07.26 / 30.06.31
ПЗ Джонни
Америка Минейро
Аренда
27.03.26 / 30.11.26
ПВ Морено С.
Даллас
Аренда 560 тыс €
26.03.26 / 31.12.26
АП Лескано Р.
Олимпия
Аренда
26.02.26 / -
АП Лескано Р.
Олимпия
Аренда
25.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Фуэнтес Г.
Форталеза
Аренда
13.02.26 / 31.12.26
ПВ Лима
Америка
Аренда
09.02.26 / -
ЦФ Эвералдо
Баия
Аренда
06.02.26 / 31.12.26
ЦФ Леле
Пафос
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
ЦФ Кено
Коритиба
Аренда
27.01.26 / 31.12.26
ОП Сантос Т.
Коритиба
?
09.01.26 / -
ЛВ Лавега Х.
Коритиба
Аренда
08.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Маноэл
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Силва Т.
Порту
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
ЦЗ Силва Т.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Шапекоэнсе
Шапеко
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Пачеко Б.
Форталеза
?
13.01.26 / -
ЦП Боласи Я.
Крузейро
Свободный агент
11.01.26 / 31.12.26
ОП Камило
Гремио
Аренда
09.01.26 / 31.12.26
ВР Пайшао А.
Атлетико Гойяненсе
?
03.01.26 / -
ПЗ Винисиус М.
Аваи
Свободный агент
02.01.26 / 31.12.26
ОП Балиэйро В.
Сантос
Свободный агент
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Клар У.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Бединелли Т.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛЗ Иносенсио Г.
Ботафого
Свободный агент
01.01.26 / -
Баланс лиги
ПоказателиСумма
Доходы227,90 млн €
Расходы266,83 млн €
Общий баланс-38,93 млн €
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