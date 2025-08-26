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Колумбия. Примера А
Команды
Атлетико Насьональ
€ 10 млн
Атлетико Насьональ
Медельин
Колумбия. Примера А
Стадион:
Атанасио Хиральдот
Сайт:
http://www.atlnacional.com.co/
Тренер:
Джон Хайро Бодмер
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Колумбийский игрок стал отцом в 11 лет
14 февраля
8
Агент Барриоса высказался о возможном уходе игрока из «Зенита»
2025.08.26 13:27
В «Зените» двумя словами отреагировали на новость о желании Барриоса уйти
2025.08.25 21:21
Зенитовец Барриос предложил свои услуги другому клубу
2025.08.25 20:35
6
«Атлетико Насьональ» – «Сан-Паулу»: прогноз и ставки на матч 13 августа с коэффициентом 1.72
2025.08.12 09:10
Бывший спартаковец принес «Баие» победу в матче Кубка Либертадорес и лидерство в группе
2025.04.25 09:14
2
Видео
Фанаты «Атлетико Насьональ» устроили массовую драку с мачете. «Спартак» сыграет с колумбийским клубом зимой
2019.09.11 13:21
4
«Спартак» проведет зимний сбор в Майами, сыграет с бразильскими «Палмейрас» и «Коринтианс»
2019.09.10 17:19
5
Видео
Вратарь сборной Венесуэлы отбил 3 удара за 2 секунды
2019.03.10 09:23
7
Агент Беррио: «Зенит» и ЦСКА еще не делали предложений по Орландо»
2017.01.10 08:32
11
Беррио обойдется «Зениту» в 7 миллионов
2017.01.09 10:44
10
Клубный чемпионат мира. «Атлетико Насьональ» занял третье место
2016.12.18 12:21
Клубный чемпионат мира. «Касима» разгромила «Атлетико Насьональ» и вышла в финал
2016.12.14 16:47
2
Видео
В полуфинале клубного ЧМ арбитр назначил пенальти после просмотра видеоповтора
2016.12.14 15:14
24
Определились все полуфиналисты клубного чемпионата мира
2016.12.11 17:00
«Шапекоэнсе» признан победителем Южноамериканского кубка-2016
2016.12.05 22:00
6
«Атлетико Насьональ» согласен отдать Южноамериканский кубок «Шапекоэнсе»
2016.11.29 16:59
12
Видео
В Колумбии разбился самолет с футбольной командой «Шапекоэнсе»
2016.11.29 09:16
10
Фото
«Манчестер Сити» объявил о трансфере Морено
2016.08.06 11:20
2
Молодой талант «Атлетико Насьональ» перейдет в «Манчестер Сити» за 8 миллионов
2016.07.28 23:29
Кубок Либертадорес. «Атлетико Насьональ» обыграл «Индепендьенте» и взял трофей
2016.07.28 06:05
2
Главные новости
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
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Вчера, 22:33
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«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
Вчера, 22:17
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«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
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Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
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Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
Вчера, 20:57
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Генич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 20:38
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Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
Вчера, 20:25
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