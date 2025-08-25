Зенитовец Барриос предложил свои услуги другому клубу

Полузащитник Вильмар Барриос думает об уходе из «Зенита».

31-летний футболист хотел бы вернуться в Колумбию и подписать контракт с «Атлетико Насьональ».

Барриос сам предложил свои услуги клубу из Медельина. Вероятно, речь идет об аренде.

«Атлетико Насьональ» намерен вернуться к этому варианту в случае квалификации в следующий розыгрыш Кубка Либертадорес.