  Главная
  Новости
  Канчельскис прокомментировал перспективы «Спартака» при Карседо

Канчельскис прокомментировал перспективы «Спартака» при Карседо

6 января, 23:23
9

Андрей Канчельскис высказался о том, что Хуан Карлос Карседо стал главным тренером «Спартака».

«Спартак» всегда выделялся неординарными решениями. Смысл какой назначать сейчас иностранного тренера… Но им виднее.

Все равно «Спартак» будет за четвертое-пятое место бороться. Думаю, надо было дать Романову шанс доработать до конца сезона, а потом решать.

Вот сейчас этот тренер придет, и будут какие‑то изменения, опять надо будет под него покупать игроков… И так далее.

Первое место «Спартак» не займет, это однозначно. Мы это прекрасно понимаем. Посмотрим, время покажет. Дай бог, чтобы все срослось, и во втором круге «Спартак» начал побеждать и хотя бы попал в тройку‑четверку», – заявил Канчельскис.

  • Карседо назначили 5 января. С ним заключили контракт до лета 2028 года.
  • Ранее испанец возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.
  • Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Бр Канчельскис Андрей Карседо Хуан Карлос
Интерес
1767732428
Конечно, десяток очков "Спартаку" за 12 туров отыграть-пару пальцев ...облизать. Опять всплыла теория "33 очков".
Ответить
FCSpartakM
1767734051
под Романова игроков не надо? Тип пусть болванчик дотренерует, а летом будем искать, чтобы потом пол года еще вкатывался и тд, и тп. Российские эксперды-неудачники хотя бы иногда бы думали чайником своим, глядишь и востребованными были
Ответить
Император Бомжей
1767759900
Не согласен с ним, если и назначать главного тренера, то именно сейчас, большая пауза, сборы, почувствовать команду)) Пол года хватит, что бы понять, куда двигаться и что делать, с учетом того, что Спартак в сезоне кроме кубка ни за что не борется, а летом уже трансферы делать под себя и задачи клуба))
Ответить
R_a_i_n
1767763929
Перспективы перспективные.
Ответить
алдан2014
1767795510
Абы да кабы. Даже читать его не хочется
Ответить
