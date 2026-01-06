Канчельскис прокомментировал перспективы «Спартака» при Карседо

Андрей Канчельскис высказался о том, что Хуан Карлос Карседо стал главным тренером «Спартака».

«Спартак» всегда выделялся неординарными решениями. Смысл какой назначать сейчас иностранного тренера… Но им виднее.

Все равно «Спартак» будет за четвертое-пятое место бороться. Думаю, надо было дать Романову шанс доработать до конца сезона, а потом решать.

Вот сейчас этот тренер придет, и будут какие‑то изменения, опять надо будет под него покупать игроков… И так далее.

Первое место «Спартак» не займет, это однозначно. Мы это прекрасно понимаем. Посмотрим, время покажет. Дай бог, чтобы все срослось, и во втором круге «Спартак» начал побеждать и хотя бы попал в тройку‑четверку», – заявил Канчельскис.