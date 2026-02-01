Назван размер зарплаты Рейса в ЦСКА

Защитник Матеус Рейс близок к расторжению контракта со «Спортингом».

Ожидается, что он перейдет в ЦСКА на правах свободного агента.

Красно-синие предложат бразильцу зарплату в размере более 4 миллионов евро в год.

Срок текущего соглашения Рейса со «Спортингом» заканчивается 30 июня. В руководстве португальского клуба понимают, что это отличная возможность для футболиста. Лиссабонцы готовы отпустить его сейчас, в том числе в качестве благодарности за преданность, проявленную в последние годы.