Назван размер зарплаты Рейса в ЦСКА

Защитник Матеус Рейс близок к расторжению контракта со «Спортингом».
Ожидается, что он перейдет в ЦСКА на правах свободного агента.
Красно-синие предложат бразильцу зарплату в размере более 4 миллионов евро в год.
Срок текущего соглашения Рейса со «Спортингом» заканчивается 30 июня. В руководстве португальского клуба понимают, что это отличная возможность для футболиста. Лиссабонцы готовы отпустить его сейчас, в том числе в качестве благодарности за преданность, проявленную в последние годы.
- 30-летний Рейс в этом сезоне провел 20 матчей за «Спортинг», сделал 2 ассиста.
- Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 4 миллиона евро.
Источник: Record