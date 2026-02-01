Саудовский клуб заинтересован в бразильце из «Зенита»

«Аль-Иттихад» зимой не смог сделать «Зениту» предложение по вингеру Педро из-за ограничений, наложенных саудовской футбольной федерацией.

При этом клуб сохраняет интерес к бразильцу, несмотря на недавнее продление им контракта с петербуржцами. Новую попытку подписать Педро «Аль-Иттихад» может предпринять в летнее трансферное окно.