Саудовский клуб заинтересован в бразильце из «Зенита»

«Аль-Иттихад» зимой не смог сделать «Зениту» предложение по вингеру Педро из-за ограничений, наложенных саудовской футбольной федерацией.
При этом клуб сохраняет интерес к бразильцу, несмотря на недавнее продление им контракта с петербуржцами. Новую попытку подписать Педро «Аль-Иттихад» может предпринять в летнее трансферное окно.
- Transfermarkt оценивает вингера в 15 миллионов евро.
- В этом сезоне Педро, которому 5 февраля исполнится 20 лет, провел за «Зенит» 23 матча, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»