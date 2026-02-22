Реакция Филимонова на тезис, что «Спартак» уже не топ-клуб

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов оценил нынешний уровень клуба.
– Что чувствуете, когда о «Спартаке» говорят, что это уже не топ-команда?
– В целом, к сожалению, это уже реалии. Если в наше время даже мыслей таких быть не могло, то, к сожалению, годы приучили к тому, что «Спартак» – такая команда, плюс-минус, середины таблицы, может, чуть в лидерах. Но не ведущий клуб страны, как было раньше.
- 5 января «Спартак» назначил главным тренером Хуана Карлоса Карседо.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
- От идущего на 3-м месте «Локомотива» красно-белые отстают на 8 очков.
Источник: «РБ Спорт»