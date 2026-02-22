Реакция Филимонова на тезис, что «Спартак» уже не топ-клуб

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов оценил нынешний уровень клуба.

– Что чувствуете, когда о «Спартаке» говорят, что это уже не топ-команда?

– В целом, к сожалению, это уже реалии. Если в наше время даже мыслей таких быть не могло, то, к сожалению, годы приучили к тому, что «Спартак» – такая команда, плюс-минус, середины таблицы, может, чуть в лидерах. Но не ведущий клуб страны, как было раньше.