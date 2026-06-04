Карпин подробно рассказал о травмах игроков сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил отъезд нескольких футболистов из расположения национальной команды.

Сообщалось, что сборную покинули четыре игрока, а затем из строя выбыл еще и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

– Вы сказали, что Тюкавин покинул расположение команды. Расскажите о состоянии других.

– Было запланировано участие Агкацева в первом матче, после мы его отпустили. У Карпукаса запланирована операция на нос. Дивеев почувствовал дискомфорт на предыгровой тренировке перед матчем с Египтом.

Была надежда, что восстановление травмированного плеча Денисова пойдет быстрее, но положительных сдвигов не было, мы поняли, что помочь он нам не сможет.

– Насколько важно регулярно менять игроков, проводить ротацию? Нужна ли текучка?

– Глобально текучка невозможна. Появляются футболисты, которые добавляются, да. Но костяк из 20 футболистов, если возьмете последние два года, то они одни и те же в основном, если не травмированы.

Да, есть Ибрагимов и Данилов. Костяк нужен. Когда есть игроки, которые уже всe знают, они помогают. Так что текучка в сборной не нужна.