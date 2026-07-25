В ворота «Спартака» отменили пенальти после ВАР

Главный арбитр Рафаэль Шафеев отменил пенальти в ворота «Спартака» в матче 1-го тура РПЛ против «Родины». После просмотра ВАР судья определил, что полузащитник хозяев Маркиньос чисто выбил мяч из-под ног соперника.
Эпизод произошел на 27-й минуте встречи. К тому моменту «Спартак» уже вел в счете – на 24-й минуте Маркиньос открыл счет.
- Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.
- Во 2-м туре «Спартак» сыграет на выезде с «Ахматом» 2 августа. «Родина» днем ранее примет «Ростов».
Источник: «Бомбардир»