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  • «Динамо» жестко раскритиковали за 1-й матч после возвращения Шварца

«Динамо» жестко раскритиковали за 1-й матч после возвращения Шварца

Сегодня, 17:55

Комментатор «Матч ТВ», болельщик «Динамо» Игорь Кытманов оценил игру команды в 1-м туре РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).

«Динамо» пока просто ужасно. Никакого прессинга, интенсивности. Ничего этого нет. Замены ни о чeм. Ошибок невынужденных – куча. Мрак. Впрочем, как обычно», – написал Кытманов.

  • Бело-голубые нанесли по воротам соперника 22 удара.
  • Это был первый матч после возвращения для Сандро Шварца на посту главного тренера «Динамо».
  • «Динамо» без трофеев с 1995 года.

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Источник: телеграм-канал Игоря Кытманова
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро
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