«Динамо» жестко раскритиковали за 1-й матч после возвращения Шварца

Комментатор «Матч ТВ», болельщик «Динамо» Игорь Кытманов оценил игру команды в 1-м туре РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).

«Динамо» пока просто ужасно. Никакого прессинга, интенсивности. Ничего этого нет. Замены ни о чeм. Ошибок невынужденных – куча. Мрак. Впрочем, как обычно», – написал Кытманов.