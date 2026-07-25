«Динамо» жестко раскритиковали за 1-й матч после возвращения Шварца

Комментатор «Матч ТВ», болельщик «Динамо» Игорь Кытманов оценил игру команды в 1-м туре РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).
«Динамо» пока просто ужасно. Никакого прессинга, интенсивности. Ничего этого нет. Замены ни о чeм. Ошибок невынужденных – куча. Мрак. Впрочем, как обычно», – написал Кытманов.
- Бело-голубые нанесли по воротам соперника 22 удара.
- Это был первый матч после возвращения для Сандро Шварца на посту главного тренера «Динамо».
- «Динамо» без трофеев с 1995 года.
Источник: телеграм-канал Игоря Кытманова