Соболев – лучший бомбардир РПЛ в 2026 году

Александр Соболев, нападающий «Зенита», после дубля в ворота «Акрона» (5:0) делит лидерство в гонке бомбардиров РПЛ за 2026 год.

В 1-м туре нового сезона чемпионата России форвард петербургского клуба дважды поразил ворота тольяттинской команды. Теперь на счету Соболева девять голов в лиге за календарный год.

Идентичный показатель у Джона Кордобы, нападающего «Краснодара», – оба футболиста располагаются на первой строчке. Третьим идет форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин, забивший семь мячей.