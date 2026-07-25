Соболев – лучший бомбардир РПЛ в 2026 году

Александр Соболев, нападающий «Зенита», после дубля в ворота «Акрона» (5:0) делит лидерство в гонке бомбардиров РПЛ за 2026 год.
В 1-м туре нового сезона чемпионата России форвард петербургского клуба дважды поразил ворота тольяттинской команды. Теперь на счету Соболева девять голов в лиге за календарный год.
Идентичный показатель у Джона Кордобы, нападающего «Краснодара», – оба футболиста располагаются на первой строчке. Третьим идет форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин, забивший семь мячей.
- Для Соболева дубль в матче с «Акроном» примечателен еще и тем, что оба гола он забил левой ногой – подобное случилось впервые в его карьере в рамках РПЛ.
- Вдобавок Александр поразил ворота соперников в четвертый раз за пять последних встреч в чемпионате.
- До «Зенита» Соболев выступал за «Спартак» в течение 4,5 года.
Источник: «Бомбардир»