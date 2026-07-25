РПЛ. «Спартак» начал сезон с разгрома «Родины» (3:0)

Московский «Спартак» разгромил «Родину» со счетом 3:0 в матче 1-го тура РПЛ.

Первый гол на 24-й минуте забил полузащитник хозяев Маркиньос. Вскоре главный арбитр Рафаэль Шафеев после просмотра VAR отменил пенальти в ворота «Спартака» – судья посчитал, что Маркиньос чисто выбил мяч из-под ног нападающего «Родины» Артема Максименко.

Во втором тайме «Спартак» закрепил преимущество. На 79-й минуте полузащитник Кристофер Мартинс удвоил счет, а на 86-й минуте Данил Пруцев, также полузащитник хозяев, установил окончательный результат – 3:0.

Во 2-м туре «Спартак» сыграет на выезде с «Ахматом» 2 августа. «Родина» днем ранее примет «Ростов».