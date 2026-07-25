Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ. «Спартак» начал сезон с разгрома «Родины» (3:0)

Вчера, 22:44
55

Московский «Спартак» разгромил «Родину» со счетом 3:0 в матче 1-го тура РПЛ.

Первый гол на 24-й минуте забил полузащитник хозяев Маркиньос. Вскоре главный арбитр Рафаэль Шафеев после просмотра VAR отменил пенальти в ворота «Спартака» – судья посчитал, что Маркиньос чисто выбил мяч из-под ног нападающего «Родины» Артема Максименко.

Во втором тайме «Спартак» закрепил преимущество. На 79-й минуте полузащитник Кристофер Мартинс удвоил счет, а на 86-й минуте Данил Пруцев, также полузащитник хозяев, установил окончательный результат – 3:0.

Во 2-м туре «Спартак» сыграет на выезде с «Ахматом» 2 августа. «Родина» днем ранее примет «Ростов».

Россия. Премьер-лига. 1 тур
Спартак - Родина - 3:0 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Маркиньос, 24; 2:0 - К. Мартинс, 79; 3:0 - Д. Пруцев, 86.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Мостовой прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Родиной»
В «Спартаке» высказались о борьбе за чемпионство
Маркиньос: «Матч с «Зенитом» разозлил «Спартак»
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Родина Спартак
Комментарии (55)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Иван Петров 1986
1785008705
Молодцы ! ! !
Ответить
АК 68
1785008761
Спартак с победой! Уверенно, заслуженно, на классе.
Ответить
FWSPM
1785008809
Сыграли неплохо но учитывая уровень соперника оваций не будет.
Ответить
rash1959
1785008813
Ну что ж, с почином нас. Неплохое начало для сезона. Но до 4 и 5 ноль надо добивать, когда есть возможность. Родинские жестковатые громилы, но и тягать такие крупногабариты 90 минут тяжело, это и видно было в концовке, устали.
Ответить
anatolich72
1785008825
Спартак с победным началом сезона! Всё элементарно просто не надо костерить в обороне, а голы сами придут.
Ответить
val69
1785008921
Всех КБ с победой!!!
Ответить
k611
1785008971
Всех болельщиков красно-белых с победой и началом сезона! Замены сыграли свою роль и это здорово! Обольщаться конечно не стоит, все таки играли с дебютантом РПЛ, посмотрим как дальше будет играть команда.
Ответить
DVOK68
1785008988
С почином нас,красно-белые! Буду краток-игрой и результатом доволен!
Ответить
oyabun
1785009025
Хорошее начало Чемпионата для нас. Достаточно уверенная победа, хотя те болячки что были - плохая реализация своих моментов - никуда не делись пока. Возвращаясь к проблеме форвардов - тренер упорно ставит в основу Угальде а тот так же упорно транжирит все свои моменты. И если так и не купим нападающего посильнее, возможно эту позицию вполне может закрыть Мартинс. Из сезона в сезон показывает, что является одним из лучших наших игроков.
Ответить
R_a_i_n
1785009097
Очень много разбазарили конечно моментов. Джику так вообще с полметра по пустым не попал. С победой!!!
Ответить
Главные новости
Разгромы «Спартака» и «Зенита», нулевое «Динамо», вариант для Смолова в РПЛ и другие новости
00:50
Комментарий Барко о будущем в «Спартаке»
00:33
5
Мостовой прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Родиной»
00:23
2
Карседо прокомментировал разгром «Родины»
Вчера, 23:45
Тренер «Родины» отреагировал на 0:3 от «Спартака»
Вчера, 23:15
1
Месси исключили из числа участников Матча звезд МЛС
Вчера, 22:59
1
РПЛ. «Спартак» начал сезон с разгрома «Родины» (3:0)
Вчера, 22:44
55
«Реал» готов заплатить более 100 миллионов за 19-летнего нападающего
Вчера, 22:28
Федотов оценил отмену пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 22:09
5
В ворота «Спартака» отменили пенальти после ВАР
Вчера, 21:25
18
Все новости
Все новости
В «Спартаке» прояснили ситуацию с травмой Жедсона
00:43
1
В «Спартаке» высказались о борьбе за чемпионство
00:17
2
Маркиньос: «Матч с «Зенитом» разозлил «Спартак»
Вчера, 23:49
Парада поделился впечатлениями от дебюта за «Спартак»
Вчера, 23:41
«Спартак» начал сезон так же, как последний чемпионский
Вчера, 23:37
1
РПЛ. «Спартак» начал сезон с разгрома «Родины» (3:0)
Вчера, 22:44
55
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:42
Федотов оценил отмену пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 22:09
5
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Тренер «Факела» прокомментировал домашнее поражение от «Динамо Мх»
Вчера, 21:37
В ворота «Спартака» отменили пенальти после ВАР
Вчера, 21:25
18
Победа «Зенита» над «Акроном» стала рекордной
Вчера, 21:11
2
Экс-тренер «Акрона» Тедеев отреагировал на 0:5 от «Зенита»
Вчера, 20:53
2
Генич назвал клуб РПЛ, который разочаровал его в 1-м туре
Вчера, 20:49
Обзор матча «Факел» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:27
РПЛ. «Динамо Мх» начало сезон с гостевой волевой победы над «Факелом» (2:1)
Вчера, 20:25
8
Фото«Монца» из Серии А арендовала экс-спартаковца
Вчера, 20:11
В «Зените» объяснили замену Глушенкова в перерыве матча с «Акроном»
Вчера, 19:57
1
Соболев высказался о дубле в ворота «Акрона»
Вчера, 19:43
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Родина»: 25 июля 2026
Вчера, 19:37
8
Тренер «Акрона» отреагировал на 0:5 от «Зенита»
Вчера, 19:31
4
Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Акроном»
Вчера, 19:17
1
ВидеоЗенитовец Нино дал интервью на русском языке
Вчера, 18:53
13
Соболев – лучший бомбардир РПЛ в 2026 году
Вчера, 18:45
16
«Косте важнее мнение специалистов, чем какого-то мудака»: агент Тюкавина ответил Мэддисону
Вчера, 18:32
12
РПЛ. «Зенит» отпинал «Акрон» (5:0) на старте, у Соболева дубль, у Аугусто – дебютный гол
Вчера, 18:15
62
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:14
2
«Динамо» жестко раскритиковали за 1-й матч после возвращения Шварца
Вчера, 17:55
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+