РПЛ. «Спартак» начал сезон с разгрома «Родины» (3:0)

Московский «Спартак» разгромил «Родину» со счетом 3:0 в матче 1-го тура РПЛ.
Первый гол на 24-й минуте забил полузащитник хозяев Маркиньос. Вскоре главный арбитр Рафаэль Шафеев после просмотра VAR отменил пенальти в ворота «Спартака» – судья посчитал, что Маркиньос чисто выбил мяч из-под ног нападающего «Родины» Артема Максименко.
Во втором тайме «Спартак» закрепил преимущество. На 79-й минуте полузащитник Кристофер Мартинс удвоил счет, а на 86-й минуте Данил Пруцев, также полузащитник хозяев, установил окончательный результат – 3:0.
Во 2-м туре «Спартак» сыграет на выезде с «Ахматом» 2 августа. «Родина» днем ранее примет «Ростов».
Россия. Премьер-лига. 1 тур
Спартак - Родина - 3:0 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Маркиньос, 24; 2:0 - К. Мартинс, 79; 3:0 - Д. Пруцев, 86.
Источник: «Бомбардир»