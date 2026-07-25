Тренер «Факела» прокомментировал домашнее поражение от «Динамо Мх»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался о матче 1-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:2).
- Воронежцы вели по ходу встречи.
- Это был их первый матч после возвращения в РПЛ.
- Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев ранее тренировал «Факел».
– Футбол – это игра ошибок. Мы ошиблись больше, чем соперник, поэтому и проиграли.
– Сегодня крайне опасными получались навесы в штрафную, особенно угловые. «Факел» по ходу сезона планирует делать ставку на стандарты или к сопернику персонально готовились?
– Готовились и отрабатывали, мы работаем в этом направлении.
– Ильнур Альшин сегодня вышел с капитанской повязкой. Он будет капитаном весь сезон?
– Команда выбрала его капитаном.
Источник: «Матч ТВ»