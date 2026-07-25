«Спартак» в домашнем матче обыграл «Родину» в рамках 1‑го тура РПЛ, итоговый счeт 3:0.

Маркиньос обводящим ударом с 12 метров отправил мяч в правый угол ворот после передачи Барко с левого фланга.

Мартинс вошeл в штрафную и перебросил мяч через вратаря с 10 метров после разрезающего паса Джику со своей половины поля.

Пруцев первым же касанием с 10 метров отправил мяч в левый угол после прострела Зобнина с левого фланга и пропущенного Солари мяча.

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