Маркиньос: «Матч с «Зенитом» разозлил «Спартак»

Нападающий «Спартака» Маркиньос дал комментарий после матча 1-го тура РПЛ против «Родины» (3:0).

«Ситуация в Суперкубке разозлила «Спартак»? Конечно, мы пропустили на последней минуте, было очень обидно. Мы были довольно злы на эту ситуацию, но нам это придало сил и энергии. Сегодня были настроены на победу и на то, чтобы отлично играть весь сезон и победить.

Чувствую себя прекрасно, физически готов. Всегда есть к чему стремиться. Надеюсь, получится забить ещe больше голов.

Что касается чемпионства, мы нацелены на результат, планируем работать на максимум, чтобы его добиться», – сказал Маркиньос.