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Месси исключили из числа участников Матча звезд МЛС

Вчера, 22:59
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Лионель Месси, нападающий «Интер Майами», исключен из заявки на Матч всех звезд МЛС. Обновленный состав опубликован на официальном сайте лиги.

Игра пройдет 29 июля на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте. Команда звезд МЛС встретится со сборной звезд мексиканской лиги.

  • Месси дошел со сборной Аргентины до финала чемпионата мира-2026, где аргентинцы уступили Испании (0:1) 19 июля.
  • Через четыре дня нападающий пропустил матч «Интер Майами» против «Чикаго Файр» (3:2).
  • На ЧМ-2026 39-летний форвард первым в истории преодолел отметку в 20 голов на мировых чемпионатах, а также стал лучшим ассистентом и рекордсменом по числу проведенных матчей.

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Источник: МЛС
США. МЛС Аргентина. Примера Интер Майами Месси Лионель
Комментарии (1)
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Anton1969
1785018263
И с какого перепугу исключили, лучшего за последние десятилетия, игрока из матча звёзд??? Совсем уже белены обожрались!!!
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