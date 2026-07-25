Месси исключили из числа участников Матча звезд МЛС

Лионель Месси, нападающий «Интер Майами», исключен из заявки на Матч всех звезд МЛС. Обновленный состав опубликован на официальном сайте лиги.
Игра пройдет 29 июля на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте. Команда звезд МЛС встретится со сборной звезд мексиканской лиги.
- Месси дошел со сборной Аргентины до финала чемпионата мира-2026, где аргентинцы уступили Испании (0:1) 19 июля.
- Через четыре дня нападающий пропустил матч «Интер Майами» против «Чикаго Файр» (3:2).
- На ЧМ-2026 39-летний форвард первым в истории преодолел отметку в 20 голов на мировых чемпионатах, а также стал лучшим ассистентом и рекордсменом по числу проведенных матчей.
Источник: МЛС