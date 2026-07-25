Месси исключили из числа участников Матча звезд МЛС

Лионель Месси, нападающий «Интер Майами», исключен из заявки на Матч всех звезд МЛС. Обновленный состав опубликован на официальном сайте лиги.

Игра пройдет 29 июля на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте. Команда звезд МЛС встретится со сборной звезд мексиканской лиги.