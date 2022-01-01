Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды Тренеры Стадионы
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

чемпионат Аргентины 2026 – расписание матчей

Аргентина. Примера 2026, 4 тур Таблица
Сегодня, 01:30
Росарио Сентраль
2 : 1
Альдосиви
Завершен
Сегодня, 03:45
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
Эстудиантес де Рио-Куарто
Идет второй тайм 69‘
Сегодня, 20:45
Депортиво Риестра
- : -
Эстудиантес
Не начался
Сегодня, 20:45
Атлетико Тукуман
- : -
Атлетико Сармиенто
Не начался
Сегодня, 23:00
Тигре
- : -
Ривер Плейт
Не начался
9 августа, 01:15
Бока Хуниорс
- : -
Велес Сарсфилд
Не начался
9 августа, 03:30
Институто
- : -
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Не начался
9 августа, 03:30
Индепендьенте
- : -
Платенсе
Не начался
9 августа, 21:00
Сан-Лоренсо
- : -
Уракан
Не начался
9 августа, 23:45
Химнасия
- : -
Барракас Сентраль
Не начался
9 августа, 23:45
Дефенса и Хустисия
- : -
Ньюэллс Олд Бойз
Не начался
10 августа, 02:15
Архентинос Хуниорс
- : -
Расинг Клуб
Не начался
11 августа, 01:00
Банфилд
- : -
Бельграно
Не начался
11 августа, 03:15
Унион Санта-Фе
- : -
Сентраль Кордоба
Не начался
12 августа, 03:00
Тальерес де Кордоба
- : -
Ланус
Не начался
Аргентина. Примера 2026, 5 тур Таблица
15 августа, 02:30
Расинг Клуб
- : -
Банфилд
Не начался
15 августа, 20:30
Сан-Лоренсо
- : -
Унион Санта-Фе
Не начался
15 августа, 20:30
Альдосиви
- : -
Тигре
Не начался
15 августа, 22:45
Эстудиантес
- : -
Химнасия
Не начался
16 августа, 01:00
Ньюэллс Олд Бойз
- : -
Депортиво Риестра
Не начался
16 августа, 01:00
Бельграно
- : -
Индепендьенте Ривадавия
Не начался
16 августа, 03:15
Платенсе
- : -
Бока Хуниорс
Не начался
16 августа, 21:00
Атлетико Сармиенто
- : -
Уракан
Не начался
16 августа, 21:00
Сентраль Кордоба
- : -
Институто
Не начался
17 августа, 00:00
Ривер Плейт
- : -
Архентинос Хуниорс
Не начался
17 августа, 02:15
Барракас Сентраль
- : -
Росарио Сентраль
Не начался
17 августа, 20:45
Эстудиантес де Рио-Куарто
- : -
Атлетико Тукуман
Не начался
17 августа, 23:00
Ланус
- : -
Индепендьенте
Не начался
18 августа, 01:15
Велес Сарсфилд
- : -
Дефенса и Хустисия
Не начался
18 августа, 03:30
Химнасия и Эсгрима Мендоса
- : -
Тальерес де Кордоба
Не начался
Аргентина. Примера 2026, 6 тур Таблица
21 августа, 20:30
Альдосиви
- : -
Унион Санта-Фе
Не начался
22 августа, 02:00
Эстудиантес де Рио-Куарто
- : -
Сан-Лоренсо
Не начался
22 августа, 22:00
Химнасия
- : -
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Не начался
22 августа, 22:00
Атлетико Тукуман
- : -
Институто
Не начался
23 августа, 00:00
Ньюэллс Олд Бойз
- : -
Банфилд
Не начался
23 августа, 00:00
Уракан
- : -
Депортиво Риестра
Не начался
23 августа, 00:30
Индепендьенте
- : -
Индепендьенте Ривадавия
Не начался
23 августа, 20:45
Атлетико Сармиенто
- : -
Эстудиантес
Не начался
23 августа, 20:45
Барракас Сентраль
- : -
Платенсе
Не начался
23 августа, 23:00
Бельграно
- : -
Дефенса и Хустисия
Не начался
24 августа, 01:15
Ривер Плейт
- : -
Велес Сарсфилд
Не начался
24 августа, 03:30
Расинг Клуб
- : -
Бока Хуниорс
Не начался
25 августа, 01:00
Тигре
- : -
Сентраль Кордоба
Не начался
25 августа, 03:15
Тальерес де Кордоба
- : -
Росарио Сентраль
Не начался
25 августа, 03:15
Ланус
- : -
Архентинос Хуниорс
Не начался
Аргентина. Примера 2026, 7 тур Таблица
29 августа, 01:00
Уракан
- : -
Эстудиантес де Рио-Куарто
Не начался
29 августа, 03:15
Унион Санта-Фе
- : -
Атлетико Сармиенто
Не начался
29 августа, 20:45
Депортиво Риестра
- : -
Велес Сарсфилд
Не начался
29 августа, 23:00
Росарио Сентраль
- : -
Химнасия
Не начался
30 августа, 01:00
Бока Хуниорс
- : -
Ланус
Не начался
30 августа, 03:30
Тальерес де Кордоба
- : -
Сентраль Кордоба
Не начался
30 августа, 03:30
Атлетико Тукуман
- : -
Бельграно
Не начался
30 августа, 21:00
Банфилд
- : -
Ривер Плейт
Не начался
30 августа, 23:00
Архентинос Хуниорс
- : -
Альдосиви
Не начался
31 августа, 01:15
Индепендьенте
- : -
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Не начался
31 августа, 03:30
Индепендьенте Ривадавия
- : -
Расинг Клуб
Не начался
1 сентября, 01:00
Эстудиантес
- : -
Ньюэллс Олд Бойз
Не начался
1 сентября, 01:00
Дефенса и Хустисия
- : -
Платенсе
Не начался
1 сентября, 03:15
Тигре
- : -
Барракас Сентраль
Не начался
1 сентября, 03:15
Институто
- : -
Сан-Лоренсо
Не начался
Аргентина. Примера 2026, 8 тур Таблица
6 сентября, 23:00
Велес Сарсфилд
- : -
Эстудиантес
Не начался
6 сентября, 23:00
Унион Санта-Фе
- : -
Институто
Не начался
6 сентября, 23:00
Сан-Лоренсо
- : -
Тальерес де Кордоба
Не начался
6 сентября, 23:00
Росарио Сентраль
- : -
Ньюэллс Олд Бойз
Не начался
6 сентября, 23:00
Ривер Плейт
- : -
Индепендьенте Ривадавия
Не начался
6 сентября, 23:00
Расинг Клуб
- : -
Атлетико Тукуман
Не начался
6 сентября, 23:00
Платенсе
- : -
Депортиво Риестра
Не начался
6 сентября, 23:00
Ланус
- : -
Дефенса и Хустисия
Не начался
6 сентября, 23:00
Химнасия и Эсгрима Мендоса
- : -
Бока Хуниорс
Не начался
6 сентября, 23:00
Химнасия
- : -
Тигре
Не начался
6 сентября, 23:00
Эстудиантес де Рио-Куарто
- : -
Атлетико Сармиенто
Не начался
6 сентября, 23:00
Сентраль Кордоба
- : -
Индепендьенте
Не начался
6 сентября, 23:00
Бельграно
- : -
Уракан
Не начался
6 сентября, 23:00
Барракас Сентраль
- : -
Архентинос Хуниорс
Не начался
6 сентября, 23:00
Альдосиви
- : -
Банфилд
Не начался
Аргентина. Примера 2026, 9 тур Таблица
13 сентября, 23:00
Тигре
- : -
Росарио Сентраль
Не начался
13 сентября, 23:00
Тальерес де Кордоба
- : -
Унион Санта-Фе
Не начался
13 сентября, 23:00
Атлетико Сармиенто
- : -
Бельграно
Не начался
13 сентября, 23:00
Ньюэллс Олд Бойз
- : -
Велес Сарсфилд
Не начался
13 сентября, 23:00
Институто
- : -
Эстудиантес де Рио-Куарто
Не начался
13 сентября, 23:00
Индепендьенте Ривадавия
- : -
Альдосиви
Не начался
13 сентября, 23:00
Индепендьенте
- : -
Сан-Лоренсо
Не начался
13 сентября, 23:00
Уракан
- : -
Расинг Клуб
Не начался
13 сентября, 23:00
Эстудиантес
- : -
Платенсе
Не начался
13 сентября, 23:00
Депортиво Риестра
- : -
Ланус
Не начался
13 сентября, 23:00
Дефенса и Хустисия
- : -
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Не начался
13 сентября, 23:00
Бока Хуниорс
- : -
Сентраль Кордоба
Не начался
13 сентября, 23:00
Банфилд
- : -
Барракас Сентраль
Не начался
13 сентября, 23:00
Атлетико Тукуман
- : -
Ривер Плейт
Не начался
13 сентября, 23:00
Архентинос Хуниорс
- : -
Химнасия
Не начался
Аргентина. Примера 2026, 10 тур Таблица
20 сентября, 23:00
Велес Сарсфилд
- : -
Тигре
Не начался
20 сентября, 23:00
Унион Санта-Фе
- : -
Индепендьенте
Не начался
20 сентября, 23:00
Сан-Лоренсо
- : -
Бока Хуниорс
Не начался
20 сентября, 23:00
Росарио Сентраль
- : -
Архентинос Хуниорс
Не начался
20 сентября, 23:00
Ривер Плейт
- : -
Уракан
Не начался
20 сентября, 23:00
Расинг Клуб
- : -
Атлетико Сармиенто
Не начался
20 сентября, 23:00
Платенсе
- : -
Ньюэллс Олд Бойз
Не начался
20 сентября, 23:00
Ланус
- : -
Эстудиантес
Не начался
20 сентября, 23:00
Институто
- : -
Тальерес де Кордоба
Не начался
20 сентября, 23:00
Химнасия и Эсгрима Мендоса
- : -
Депортиво Риестра
Не начался
20 сентября, 23:00
Химнасия
- : -
Банфилд
Не начался
20 сентября, 23:00
Сентраль Кордоба
- : -
Дефенса и Хустисия
Не начался
20 сентября, 23:00
Бельграно
- : -
Эстудиантес де Рио-Куарто
Не начался
20 сентября, 23:00
Барракас Сентраль
- : -
Индепендьенте Ривадавия
Не начался
20 сентября, 23:00
Альдосиви
- : -
Атлетико Тукуман
Не начался
Аргентина. Примера 2026, 11 тур Таблица
4 октября, 23:00
Велес Сарсфилд
- : -
Платенсе
Не начался
4 октября, 23:00
Тальерес де Кордоба
- : -
Бельграно
Не начался
4 октября, 23:00
Атлетико Сармиенто
- : -
Ривер Плейт
Не начался
4 октября, 23:00
Ньюэллс Олд Бойз
- : -
Ланус
Не начался
4 октября, 23:00
Индепендьенте Ривадавия
- : -
Химнасия
Не начался
4 октября, 23:00
Индепендьенте
- : -
Институто
Не начался
4 октября, 23:00
Уракан
- : -
Альдосиви
Не начался
4 октября, 23:00
Эстудиантес де Рио-Куарто
- : -
Расинг Клуб
Не начался
4 октября, 23:00
Эстудиантес
- : -
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Не начался
4 октября, 23:00
Депортиво Риестра
- : -
Сентраль Кордоба
Не начался
4 октября, 23:00
Дефенса и Хустисия
- : -
Сан-Лоренсо
Не начался
4 октября, 23:00
Бока Хуниорс
- : -
Унион Санта-Фе
Не начался
4 октября, 23:00
Банфилд
- : -
Росарио Сентраль
Не начался
4 октября, 23:00
Атлетико Тукуман
- : -
Барракас Сентраль
Не начался
4 октября, 23:00
Архентинос Хуниорс
- : -
Тигре
Не начался
Аргентина. Примера 2026, 12 тур Таблица
11 октября, 23:00
Унион Санта-Фе
- : -
Дефенса и Хустисия
Не начался
11 октября, 23:00
Тигре
- : -
Банфилд
Не начался
11 октября, 23:00
Тальерес де Кордоба
- : -
Индепендьенте
Не начался
11 октября, 23:00
Сан-Лоренсо
- : -
Депортиво Риестра
Не начался
11 октября, 23:00
Росарио Сентраль
- : -
Индепендьенте Ривадавия
Не начался
11 октября, 23:00
Ривер Плейт
- : -
Эстудиантес де Рио-Куарто
Не начался
11 октября, 23:00
Расинг Клуб
- : -
Бельграно
Не начался
11 октября, 23:00
Платенсе
- : -
Архентинос Хуниорс
Не начался
11 октября, 23:00
Ланус
- : -
Велес Сарсфилд
Не начался
11 октября, 23:00
Институто
- : -
Бока Хуниорс
Не начался
11 октября, 23:00
Химнасия и Эсгрима Мендоса
- : -
Ньюэллс Олд Бойз
Не начался
11 октября, 23:00
Химнасия
- : -
Атлетико Тукуман
Не начался
11 октября, 23:00
Сентраль Кордоба
- : -
Эстудиантес
Не начался
11 октября, 23:00
Барракас Сентраль
- : -
Уракан
Не начался
11 октября, 23:00
Альдосиви
- : -
Атлетико Сармиенто
Не начался
Аргентина. Примера 2026, 13 тур Таблица
18 октября, 23:00
Велес Сарсфилд
- : -
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Не начался
18 октября, 23:00
Атлетико Сармиенто
- : -
Барракас Сентраль
Не начался
18 октября, 23:00
Расинг Клуб
- : -
Индепендьенте
Не начался
18 октября, 23:00
Платенсе
- : -
Ланус
Не начался
18 октября, 23:00
Ньюэллс Олд Бойз
- : -
Сентраль Кордоба
Не начался
18 октября, 23:00
Индепендьенте Ривадавия
- : -
Тигре
Не начался
18 октября, 23:00
Уракан
- : -
Химнасия
Не начался
18 октября, 23:00
Эстудиантес де Рио-Куарто
- : -
Альдосиви
Не начался
18 октября, 23:00
Эстудиантес
- : -
Сан-Лоренсо
Не начался
18 октября, 23:00
Депортиво Риестра
- : -
Унион Санта-Фе
Не начался
18 октября, 23:00
Дефенса и Хустисия
- : -
Институто
Не начался
18 октября, 23:00
Бока Хуниорс
- : -
Тальерес де Кордоба
Не начался
18 октября, 23:00
Бельграно
- : -
Ривер Плейт
Не начался
18 октября, 23:00
Банфилд
- : -
Архентинос Хуниорс
Не начался
18 октября, 23:00
Атлетико Тукуман
- : -
Росарио Сентраль
Не начался
Аргентина. Примера 2026, 14 тур Таблица
26 октября, 00:00
Унион Санта-Фе
- : -
Эстудиантес
Не начался
26 октября, 00:00
Тигре
- : -
Атлетико Тукуман
Не начался
26 октября, 00:00
Тальерес де Кордоба
- : -
Дефенса и Хустисия
Не начался
26 октября, 00:00
Сан-Лоренсо
- : -
Ньюэллс Олд Бойз
Не начался
26 октября, 00:00
Росарио Сентраль
- : -
Уракан
Не начался
26 октября, 00:00
Ривер Плейт
- : -
Расинг Клуб
Не начался
26 октября, 00:00
Институто
- : -
Депортиво Риестра
Не начался
26 октября, 00:00
Индепендьенте
- : -
Бока Хуниорс
Не начался
26 октября, 00:00
Химнасия и Эсгрима Мендоса
- : -
Платенсе
Не начался
26 октября, 00:00
Химнасия
- : -
Атлетико Сармиенто
Не начался
26 октября, 00:00
Сентраль Кордоба
- : -
Велес Сарсфилд
Не начался
26 октября, 00:00
Барракас Сентраль
- : -
Эстудиантес де Рио-Куарто
Не начался
26 октября, 00:00
Банфилд
- : -
Ланус
Не начался
26 октября, 00:00
Архентинос Хуниорс
- : -
Индепендьенте Ривадавия
Не начался
26 октября, 00:00
Альдосиви
- : -
Бельграно
Не начался
Аргентина. Примера 2026, 15 тур Таблица
2 ноября, 00:00
Велес Сарсфилд
- : -
Сан-Лоренсо
Не начался
2 ноября, 00:00
Атлетико Сармиенто
- : -
Росарио Сентраль
Не начался
2 ноября, 00:00
Расинг Клуб
- : -
Альдосиви
Не начался
2 ноября, 00:00
Платенсе
- : -
Сентраль Кордоба
Не начался
2 ноября, 00:00
Ньюэллс Олд Бойз
- : -
Унион Санта-Фе
Не начался
2 ноября, 00:00
Ланус
- : -
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Не начался
2 ноября, 00:00
Индепендьенте Ривадавия
- : -
Банфилд
Не начался
2 ноября, 00:00
Уракан
- : -
Тигре
Не начался
2 ноября, 00:00
Эстудиантес де Рио-Куарто
- : -
Химнасия
Не начался
2 ноября, 00:00
Эстудиантес
- : -
Институто
Не начался
2 ноября, 00:00
Депортиво Риестра
- : -
Тальерес де Кордоба
Не начался
2 ноября, 00:00
Дефенса и Хустисия
- : -
Индепендьенте
Не начался
2 ноября, 00:00
Бока Хуниорс
- : -
Ривер Плейт
Не начался
2 ноября, 00:00
Бельграно
- : -
Барракас Сентраль
Не начался
2 ноября, 00:00
Атлетико Тукуман
- : -
Архентинос Хуниорс
Не начался
Аргентина. Примера 2026, 16 тур Таблица
9 ноября, 00:00
Унион Санта-Фе
- : -
Велес Сарсфилд
Не начался
9 ноября, 00:00
Тигре
- : -
Атлетико Сармиенто
Не начался
9 ноября, 00:00
Тальерес де Кордоба
- : -
Эстудиантес
Не начался
9 ноября, 00:00
Сан-Лоренсо
- : -
Платенсе
Не начался
9 ноября, 00:00
Росарио Сентраль
- : -
Эстудиантес де Рио-Куарто
Не начался
9 ноября, 00:00
Институто
- : -
Ньюэллс Олд Бойз
Не начался
9 ноября, 00:00
Индепендьенте
- : -
Депортиво Риестра
Не начался
9 ноября, 00:00
Химнасия и Эсгрима Мендоса
- : -
Индепендьенте Ривадавия
Не начался
9 ноября, 00:00
Химнасия
- : -
Бельграно
Не начался
9 ноября, 00:00
Сентраль Кордоба
- : -
Ланус
Не начался
9 ноября, 00:00
Бока Хуниорс
- : -
Дефенса и Хустисия
Не начался
9 ноября, 00:00
Барракас Сентраль
- : -
Расинг Клуб
Не начался
9 ноября, 00:00
Банфилд
- : -
Атлетико Тукуман
Не начался
9 ноября, 00:00
Архентинос Хуниорс
- : -
Уракан
Не начался
9 ноября, 00:00
Альдосиви
- : -
Ривер Плейт
Не начался
Популярные турниры
РПЛ ЧМ-2026 Первая лига Кубок России АПЛ Бундеслига Примера Серия А Лига 1 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Саудовская Аравия
Все турниры
Россия РПЛ Первая лига Кубок России 2 лига Лига А. «Золото» 2 лига Лига А «Серебро» 2 лига Лига Б Группа 1 2 лига Лига Б Группа 2 2 лига Лига Б Группа 3 2 лига Лига Б Группа 4 МФЛ Женская Суперлига
ЧМ-2026 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Англия АПЛ Чемпионшип Лига 1 Лига 2 Национальная лига Кубок лиги Кубок Англии
Италия Серия А Серия В Кубок Италии
Испания Примера Сегунда Кубок Испании
Германия Бундеслига Вторая Бундеслига Третья Лига Кубок Германии
Франция Лига 1 Лига 2 Третья лига Кубок Франции
Показать все
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+
На страницу матча