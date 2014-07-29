Турнирная таблица чемпионат Аргентины 2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
7
11
13
14
15
17
18
20
22
27
29
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
20
12
5
3
33
18
15
41
19
11
5
3
24
15
9
38
19
10
7
2
23
13
10
37
20
10
5
5
24
19
5
35
19
10
4
5
22
10
12
34
19
9
7
3
25
14
11
34
19
10
2
7
23
22
1
32
19
8
6
5
27
21
6
30
19
8
6
5
19
15
4
30
19
8
6
5
18
15
3
30
19
9
2
8
22
15
7
29
19
8
5
6
22
17
5
29
19
7
6
6
20
18
2
27
19
8
3
8
20
19
1
27
19
6
8
5
19
15
4
26
19
6
7
6
28
25
3
25
19
6
7
6
20
19
1
25
19
6
7
6
15
16
-1
25
19
7
4
8
17
23
-6
25
19
5
9
5
21
17
4
24
19
5
8
6
21
26
-5
23
19
6
4
9
20
22
-2
22
19
7
1
11
19
27
-8
22
19
4
7
8
17
20
-3
19
19
4
7
8
18
30
-12
19
19
5
4
10
12
24
-12
19
19
3
8
8
13
23
-10
17
19
2
8
9
9
15
-6
14
20
0
9
11
9
25
-16
9
20
2
3
15
6
28
-22
9
Команда
10
11
12
14
15
16
18
19
21
24
28
30
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
8
1
2
22
11
11
25
10
7
3
0
13
4
9
24
10
6
3
1
11
6
5
21
10
6
1
3
14
6
8
19
10
6
1
3
12
8
4
19
10
6
1
3
13
10
3
19
9
5
3
1
16
9
7
18
10
5
3
2
12
8
4
18
10
5
2
3
13
7
6
17
9
4
5
0
9
3
6
17
9
5
2
2
13
8
5
17
10
5
2
3
12
8
4
17
9
4
4
1
13
6
7
16
9
5
1
3
13
9
4
16
10
4
4
2
10
6
4
16
9
5
1
3
12
10
2
16
10
5
1
4
11
11
0
16
10
5
0
5
14
10
4
15
9
3
5
1
11
8
3
14
9
4
2
3
10
8
2
14
9
4
2
3
11
11
0
14
8
4
1
3
10
8
2
13
9
2
6
1
8
6
2
12
9
3
3
3
10
11
-1
12
10
2
6
2
10
12
-2
12
10
2
5
3
7
5
2
11
10
2
5
3
9
12
-3
11
10
2
3
5
6
14
-8
9
10
2
2
6
5
10
-5
8
9
0
7
2
4
7
-3
7
Команда
7
11
12
14
15
17
18
19
21
25
29
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
5
2
3
16
11
5
17
10
5
2
3
12
11
1
17
9
4
4
1
12
7
5
16
9
4
4
1
11
7
4
16
11
4
4
3
12
9
3
16
10
4
4
2
8
7
1
16
10
5
1
4
11
12
-1
16
9
4
3
2
8
4
4
15
9
4
2
3
8
5
3
14
9
4
2
3
11
11
0
14
10
3
4
3
10
8
2
13
9
3
4
2
6
8
-2
13
10
3
3
4
11
12
-1
12
10
2
5
3
4
5
-1
11
9
3
2
4
10
12
-2
11
9
3
2
4
11
14
-3
11
10
3
2
5
7
10
-3
11
10
2
4
4
10
9
1
10
9
1
6
2
7
7
0
9
10
2
3
5
15
19
-4
9
9
1
5
3
7
9
-2
8
9
2
2
5
9
18
-9
8
10
2
1
7
9
14
-5
7
9
1
3
5
5
15
-10
6
10
1
2
7
7
14
-7
5
9
0
3
6
2
10
-8
3
9
1
0
8
6
17
-11
3
9
0
3
6
1
13
-12
3
11
0
2
9
5
18
-13
2
10
0
1
9
1
18
-17
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире