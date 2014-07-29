Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды Тренеры Стадионы
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Турнирная таблица чемпионат Аргентины 2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Индепендьенте Ривадавия
2
Архентинос Хуниорс
3
Велес Сарсфилд
4
Росарио Сентраль
5
Эстудиантес
6
Бока Хуниорс
7
Химнасия
8
Индепендьенте
9
Бельграно
10
Барракас Сентраль
11
Ривер Плейт
12
Тальерес де Кордоба
13
Ланус
14
Институто
15
Уракан
16
Унион Санта-Фе
17
Расинг Клуб
18
Сан-Лоренсо
19
Химнасия и Эсгрима Мендоса
20
Тигре
21
Дефенса и Хустисия
22
Банфилд
23
Атлетико Сармиенто
24
Атлетико Тукуман
25
Ньюэллс Олд Бойз
26
Сентраль Кордоба
27
Платенсе
28
Депортиво Риестра
29
Альдосиви
30
Эстудиантес де Рио-Куарто
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1:0
20
12
5
3
33
18
15
41
19
11
5
3
24
15
9
38
19
10
7
2
23
13
10
37
20
10
5
5
24
19
5
35
19
10
4
5
22
10
12
34
19
9
7
3
25
14
11
34
19
10
2
7
23
22
1
32
19
8
6
5
27
21
6
30
19
8
6
5
19
15
4
30
19
8
6
5
18
15
3
30
19
9
2
8
22
15
7
29
19
8
5
6
22
17
5
29
19
7
6
6
20
18
2
27
19
8
3
8
20
19
1
27
19
6
8
5
19
15
4
26
19
6
7
6
28
25
3
25
19
6
7
6
20
19
1
25
19
6
7
6
15
16
-1
25
19
7
4
8
17
23
-6
25
19
5
9
5
21
17
4
24
19
5
8
6
21
26
-5
23
19
6
4
9
20
22
-2
22
19
7
1
11
19
27
-8
22
19
4
7
8
17
20
-3
19
19
4
7
8
18
30
-12
19
19
5
4
10
12
24
-12
19
19
3
8
8
13
23
-10
17
19
2
8
9
9
15
-6
14
20
0
9
11
9
25
-16
9
0:1
20
2
3
15
6
28
-22
9
Команда
1
Индепендьенте Ривадавия
2
Архентинос Хуниорс
3
Велес Сарсфилд
4
Эстудиантес
5
Химнасия и Эсгрима Мендоса
6
Атлетико Сармиенто
7
Индепендьенте
8
Росарио Сентраль
9
Бельграно
10
Бока Хуниорс
11
Банфилд
12
Уракан
13
Унион Санта-Фе
14
Институто
15
Ланус
16
Химнасия
17
Сентраль Кордоба
18
Ривер Плейт
19
Тигре
20
Барракас Сентраль
21
Сан-Лоренсо
22
Тальерес де Кордоба
23
Атлетико Тукуман
24
Расинг Клуб
25
Дефенса и Хустисия
26
Депортиво Риестра
27
Ньюэллс Олд Бойз
28
Платенсе
29
Эстудиантес де Рио-Куарто
30
Альдосиви
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
8
1
2
22
11
11
25
10
7
3
0
13
4
9
24
10
6
3
1
11
6
5
21
10
6
1
3
14
6
8
19
10
6
1
3
12
8
4
19
10
6
1
3
13
10
3
19
9
5
3
1
16
9
7
18
10
5
3
2
12
8
4
18
10
5
2
3
13
7
6
17
9
4
5
0
9
3
6
17
9
5
2
2
13
8
5
17
10
5
2
3
12
8
4
17
9
4
4
1
13
6
7
16
9
5
1
3
13
9
4
16
10
4
4
2
10
6
4
16
9
5
1
3
12
10
2
16
10
5
1
4
11
11
0
16
10
5
0
5
14
10
4
15
9
3
5
1
11
8
3
14
9
4
2
3
10
8
2
14
9
4
2
3
11
11
0
14
8
4
1
3
10
8
2
13
9
2
6
1
8
6
2
12
9
3
3
3
10
11
-1
12
10
2
6
2
10
12
-2
12
10
2
5
3
7
5
2
11
10
2
5
3
9
12
-3
11
10
2
3
5
6
14
-8
9
10
2
2
6
5
10
-5
8
9
0
7
2
4
7
-3
7
Команда
1
Бока Хуниорс
2
Росарио Сентраль
3
Велес Сарсфилд
4
Индепендьенте Ривадавия
5
Тальерес де Кордоба
6
Барракас Сентраль
7
Химнасия
8
Эстудиантес
9
Ривер Плейт
10
Архентинос Хуниорс
11
Расинг Клуб
12
Бельграно
13
Индепендьенте
14
Сан-Лоренсо
15
Ланус
16
Дефенса и Хустисия
17
Институто
18
Тигре
19
Уракан
20
Унион Санта-Фе
21
Платенсе
22
Ньюэллс Олд Бойз
23
Атлетико Тукуман
24
Химнасия и Эсгрима Мендоса
25
Банфилд
26
Депортиво Риестра
27
Атлетико Сармиенто
28
Сентраль Кордоба
29
Альдосиви
30
Эстудиантес де Рио-Куарто
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
5
2
3
16
11
5
17
10
5
2
3
12
11
1
17
9
4
4
1
12
7
5
16
9
4
4
1
11
7
4
16
11
4
4
3
12
9
3
16
10
4
4
2
8
7
1
16
10
5
1
4
11
12
-1
16
9
4
3
2
8
4
4
15
9
4
2
3
8
5
3
14
9
4
2
3
11
11
0
14
10
3
4
3
10
8
2
13
9
3
4
2
6
8
-2
13
10
3
3
4
11
12
-1
12
10
2
5
3
4
5
-1
11
9
3
2
4
10
12
-2
11
9
3
2
4
11
14
-3
11
10
3
2
5
7
10
-3
11
10
2
4
4
10
9
1
10
9
1
6
2
7
7
0
9
10
2
3
5
15
19
-4
9
9
1
5
3
7
9
-2
8
9
2
2
5
9
18
-9
8
10
2
1
7
9
14
-5
7
9
1
3
5
5
15
-10
6
10
1
2
7
7
14
-7
5
9
0
3
6
2
10
-8
3
9
1
0
8
6
17
-11
3
9
0
3
6
1
13
-12
3
11
0
2
9
5
18
-13
2
10
0
1
9
1
18
-17
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Глушаков снизил сумму, за которую готов продать майку Месси
6 августа
4
У ЦСКА есть 3 кандидата на позицию правого защитника
6 августа
3
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
ЦСКА сделал предложение по игроку, которым интересовались «Спартак» и «Зенит»
4 августа
5
Форварда ЦСКА отправили в церковь
2 августа
13
Подробности переговоров ЦСКА и «Боки» по Гонду
30 июля
5
Комментарий из «Спартака» об уходе Барко
30 июля
7
ФИФА начала масштабное разбирательство в отношении сборной Аргентины
29 июля
14
«Отчаянно катится на жопе»: Шнякин похвалил игрока «Спартака»
29 июля
7
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+