Обращение Месси к 40-летнему вратарю Кабо-Верде Возинье

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обратился к вратарю Кабо-Верде Возинье после матча 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Аргентина победила Кабо-Верде со счетом 3:2 в 1/16 финала чемпионата мира.

Дебютант турнира дважды отыгрывался, а решающий гол пропустил лишь на 111-й минуте.

В 1/8 финала аргентинцы вышли на Египет.

Об этом рассказал сам 40-летний голкипер.

«После матча он обнял меня и сказал: «Молодец. Ты невероятный вратарь. Твои близкие, должно быть, очень тобой гордятся». Я поблагодарил его и ответил: «Спасибо, Лео. Ты лучший».

Затем я попросил у него футболку с того матча. Он улыбнулся и сказал: «Конечно. Я отдам ее тебе в туннеле». Я буду помнить такие моменты всю оставшуюся жизнь», – приводит слова Возиньи журналист Бруно Понт.

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