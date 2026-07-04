Новые подробности назначения Клоппа в сборную Германии

Юргену Клоппу готовы дать большие полномочия, если он возглавит сборную Германии.
Тренеру разрешат кардинально изменить и перестроить работу команды.
В частности, Клоппу позволят заняться фундаментальными проблемами немецкого футбола: общим игровым стилем, системой сборной и развитием молодых игроков.
- Германия вылетела с ЧМ-2026 от Парагвая на стадии 1/16 финала.
- После этого с поста главного тренера ушел Юлиан Нагельсман.
- Клопп в 2024 году покинул «Ливерпуль» по собственному желанию.
- Сейчас он руководит футбольным направлением в компании Red Bull.
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Источник: Bayern & Germany