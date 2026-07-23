На ЧМ-2026 выявили семь событий, которые могут носить договорной характер

Копенгагенская группа, независимый международный орган по борьбе с договорными матчами, выявила семь подозрительных эпизодов во время чемпионата мира по футболу 2026 года.

Мониторинг охватил все 104 матча турнира. В числе эпизодов, вызвавших вопросы у экспертов:

– красная карточка полузащитника сборной ЮАР Тембы Зване на 84-й минуте стартового матча против Мексики;

– ставки на сумму 4,8 млн долларов на криптовалютной платформе Polymarket на то что Испания не обыграет Кабо-Верде в групповом этапе (игра завершилась нулевой ничьей);

– задержка на три с половиной минуты при проверке ВАР отмененного гола испанца Феррана Торреса в матче с Саудовской Аравией (4:0).

Также отмечено, что Polymarket открыл рынок 2 июля с вопросом «Сыграет ли Фоларин Балогун против Бельгии?» – в тот же день, когда нападающий сборной США получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины. Дисциплинарный комитет ФИФА подтвердил, что дисквалификация Балогана будет приостановлена, только 5 июля. Копенгагенская группа подчеркнула, что ни для одного из остальных 14 игроков, удаленных по ходу турнира, подобных рынков не открывалось. Организация направила в ФИФА официальный запрос с требованием письменных объяснений.

При этом во вторник собственная рабочая группа ФИФА по вопросам честности опубликовала противоположные выводы, заявив, что «ни подозрительной активности в ставках, ни признаков манипуляций матчами» в рамках всего турнира выявлено не было. Копенгагенская группа входит в состав этой рабочей группы, но действует независимо.