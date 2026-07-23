Подсчитана сумма ставок на ЧМ-2026 по всему миру

Копенгагенская группа, независимый международный орган по борьбе с договорными матчами, подсчитала объем ставок на матчи чемпионата мира-2026.
Компания оценила общий объем ставок на турнир в 240 млрд долларов – примерно вдвое больше, чем на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Впервые в истории организация вела непрерывный мониторинг прогнозных рынков, включая Polymarket и Kalshi (официального партнера ФИФА).
«Эти рынки поднимают беспрецедентные вопросы: они позволяют делать ставки на очень широкий спектр событий, зачастую анонимно и с использованием трудноотслеживаемых способов оплаты», – говорится в отчете группы.
- Испания в финале в дополнительное время победила Аргентину (1:0).
- Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
- Испанцы выиграли чемпионат мира впервые с 2010 года.
Источник: The Athletic