Подсчитана сумма ставок на ЧМ-2026 по всему миру

Копенгагенская группа, независимый международный орган по борьбе с договорными матчами, подсчитала объем ставок на матчи чемпионата мира-2026.

Компания оценила общий объем ставок на турнир в 240 млрд долларов – примерно вдвое больше, чем на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Впервые в истории организация вела непрерывный мониторинг прогнозных рынков, включая Polymarket и Kalshi (официального партнера ФИФА).

«Эти рынки поднимают беспрецедентные вопросы: они позволяют делать ставки на очень широкий спектр событий, зачастую анонимно и с использованием трудноотслеживаемых способов оплаты», – говорится в отчете группы.