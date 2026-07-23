Рейтинг лучших ЧМ в истории

Издание The Athletic составило рейтинг лучших чемпионатов мира. Десятка выглядит так.
1. ЧМ-1970 в Мексике. Финал: Бразилия – Италия (4:1);
2. ЧМ-1982 в Испании. Финал: Италия – ФРГ (3:1);
3. ЧМ-1986 в Мексике. Финал: Аргентина – ФРГ (3:2);
4. ЧМ-1998 во Франции. Финал: Франция – Бразилия (3:0);
5. ЧМ-2006 в Германии. Финал: Италия – Франция (1:1, пен. 5:3);
6. ЧМ-1958 в Швеции. Финал: Бразилия – Швеция (5:2);
7. ЧМ-2014 в Бразилии. Финал: Германия – Аргентина (1:0);
8. ЧМ-1974 в ФРГ. Финал: ФРГ – Нидерланды (2:1);
9. ЧМ-2018 в России. Финал: Франция – Хорватия (4:2);
10. ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике. Финал: Испания – Аргентина (1:0).
Источник: The Athletic