Впечатления Познера от финала ЧМ-2026

Российский телеведущий Владимир Познер поделился впечатлениями от финала чемпионата мира-2026.

Испания в дополнительное время победила Аргентину (1:0).

Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Испанцы выиграли чемпионат мира впервые с 2010 года.

«Финальный матч вызвал у меня отвращение из-за игры аргентинцев. Всем известно, что они играют грубо, но тут они превзошли самих себя. Грязный футбол, рассчитанный лишь на провокации. То, что аргентинцы за весь матч не ударили ни разу в створ, говорит о силе испанцев.

Жаль, что аргентинцы вышли в финал. Гораздо лучше было бы, если бы туда вышли французы или англичане. Понятно, что Месси – великий футболист. Возможно, самый великий. Но самой аргентинской сборной без Месси попросту нет!» – сказал Познер.