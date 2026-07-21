Игру Аргентины в финале ЧМ-2026 сравнили с мешком дерьма

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл оценил игру сборной Аргентины в финале ЧМ-2026 с Испанией (0:1).

«Давайте проясним: они играли очень плохо. Надо отдать им должное за то, что они так долго продержались. Молодцы. Но они играли как мешок с дерьмом.

Порой если что-то выглядит как дерьмо и пахнет как дерьмо, то это дерьмо. Мы увидели очень слабое выступление. Иногда они играли плохо, но за счет прекрасной внутрикомандной «химии» и бойцовского духа проходили дальше.

И у них в атаке играет невероятный футболист [Лионель Месси], который тащит их вперед. Без него, как я говорил еще на прошлом турнире, этой команде было бы тяжело дойти до полуфинала», – сказал Невилл.