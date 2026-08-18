Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»

Экс-главный тренер 6 клубов РПЛ Игорь Шалимов сказал, сможет ли полузащитник Алексей Батраков заиграть в «Галатасарае» после вероятного перехода из «Локомотива».

«Я верю, что заиграет. Важно, что они искали игрока на эту позицию. Они видят в Батракове усиление – это плюс. Я думаю, что у него пойдет», – сказал Шалимов.