«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева

«Локомотив» может подписать нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева.
Помимо варианта с игроком красно-синих, железнодорожники, как сообщалось ранее, рассматривают форварда Егора Голенкова из «Ростова».
По данным «Чемпионата», генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг звонил своему коллеге из ЦСКА Роману Бабаеву и обсуждал возможный переход нападающего. Если армейцы решат расстаться с Мусаевым, то будут настроены на полноценную продажу игрока. «Локомотив» же рассматривает только аренду форварда.
- 25-летний Мусаев в этом сезоне провел за ЦСКА 5 матчей.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.
- Срок контракта форварда с красно-синими рассчитан до середины 2028 года.