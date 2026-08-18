Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»

«Барселона» близка к подписанию полузащитниика Родри и защитника Жоау Канселу.
Этим утром оба игрока прошли медосмотр. Клуб планирует представить Родри уже сегодня в рамках закрытого мероприятия в офисах клуба. Вариант с презентацией хавбека на «Камп Ноу» тоже рассматривался – от него пришлось отказаться из-за сложностей, связанных с проведением строительных работ на стадионе.
Сообщалось, что за Родри «благурана» заплатит «Манчестер Сити» 76,5 миллиона евро с учетом бонусов.
Жоау Канселу присоединится к сине-гранатовым на правах свободного агента после расторжения контракта с «Аль-Хилялем».
- 30-летний Родри в прошлом сезоне провел за «Манчестер Сити» 33 игры, забил 2 гола.
- В 2024-м он выиграл «Золотой мяч» лучшему футболисту мира, в 2026-м был признан ФИФА лучшим футболистом чемпионата мира.
- 32-летний португалец Канселу с января играл за «Барселону» на правах аренды. За это время в 23 встречах он забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
Источник: Mundo Deportivo