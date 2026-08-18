Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»

«Барселона» близка к подписанию полузащитниика Родри и защитника Жоау Канселу.

Этим утром оба игрока прошли медосмотр. Клуб планирует представить Родри уже сегодня в рамках закрытого мероприятия в офисах клуба. Вариант с презентацией хавбека на «Камп Ноу» тоже рассматривался – от него пришлось отказаться из-за сложностей, связанных с проведением строительных работ на стадионе.

Сообщалось, что за Родри «благурана» заплатит «Манчестер Сити» 76,5 миллиона евро с учетом бонусов.

Жоау Канселу присоединится к сине-гранатовым на правах свободного агента после расторжения контракта с «Аль-Хилялем».