Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»

Бывший главный тренер турецкого «Серикспора» Сергей Юран рассказал о задолженности перед ним со стороны турецкого клуба.
«В ФИФА уже отреагировали. Юристы уже месяцев пять как запустили весь процесс. Сейчас стоит у них бан, и пока они не рассчитаются не только со мной, с тренерами, и с игроками, им не откроют заявку. Много должны? По российским меркам – чуть-чуть, на хлебушек [улыбается]», – сказал Юран.
- Он возглавлял «Серик Беледиеспор» с июля по октябрь 2025 года. Сейчас Юран тренирует «Урал».
- Под его руководством «Серикспор» провел во второй турецкой лиге 11 матчей, одержал 3 победы при 4 ничьих и 4 поражениях.
Источник: «Сила Спорта»