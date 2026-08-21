Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»

Бывший главный тренер турецкого «Серикспора» Сергей Юран рассказал о задолженности перед ним со стороны турецкого клуба.

«В ФИФА уже отреагировали. Юристы уже месяцев пять как запустили весь процесс. Сейчас стоит у них бан, и пока они не рассчитаются не только со мной, с тренерами, и с игроками, им не откроют заявку. Много должны? По российским меркам – чуть-чуть, на хлебушек [улыбается]», – сказал Юран.