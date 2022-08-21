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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Урал
€ 11 млн
ФК Урал
Екатеринбург
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Екатеринбург Арена
Сайт:
http://www.fc-ural.ru/
Тренер:
Сергей Юран
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Шинник» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2026
Вчера, 17:20
«Шинник» – «Урал»: кто победит в матче 11 тура Первой лиги 2026/2027
13 сентября
«Луки-Энергия» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2026
10 сентября
«Луки-Энергия» – «Урал»: кто победит в матче 4 раунда Кубка России 2026/2027
9 сентября
«Перестелю за свой счет»: Юран – о полях в ФНЛ
8 сентября
1
Трансляция
«Урал» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Урал» – «КАМАЗ»: кто победит в матче 10-го тура Первой лиги 2026/2027
5 сентября
Фото
«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
3 сентября
2
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
31 августа
3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
29 августа
Трансляция
«Арсенал» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Арсенал Тула» – «Урал»: кто победит в матче 9 тура Первой лиги 2026/2027
28 августа
Фото
Чемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
Трансляция
«Урал» – «Текстильщик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
21 августа
22
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
21 августа
«Урал» – «Текстильщик»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027
21 августа
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
20 августа
5
«Класс засуньте в пятую точку»: Юран – о специфике ФНЛ
20 августа
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19 августа
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18 августа
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Топ-3 армян в истории РПЛ
17 августа
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Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
15 августа
2
Трансляция
«Ротор» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2026
14 августа
«Ротор» – «Урал»: кто победит в матче 6-го тура Первой лиги 2026/2027
13 августа
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Трансляция
«Урал» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2026
8 августа
«Урал» – «Уфа»: кто победит в матче 5 тура Первой лиги 2026
7 августа
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