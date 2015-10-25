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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
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Урал
Новости
€ 12,58 млн
ФК Урал - новости команды
Екатеринбург
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Екатеринбург Арена
Сайт:
http://www.fc-ural.ru/
Тренер:
Сергей Юран
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Видео
Литвинов прокомментировал умопомрачительный гол Селихова со штрафного
2 ноября
2
«Сочи» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Урала» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Клуб Первой лиги уволил тренера после пропущенного гола от вратаря Селихова
28 октября
2
Юран – об ударе Селихова со штрафного: «Не заготовка, а мое решение»
26 октября
3
Видео
«Называйте меня Рожерио Сени»: Селихов прокомментировал гол со штрафного удара
25 октября
4
Видео
Бывший вратарь «Спартака» забил победный гол за «Урал» в Первой лиге
25 октября
15
«Челябинск» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
ЭСК РФС разобрала скандальное судейство, из-за которого Юран грозил обратиться в ФСБ
24 октября
13
Президент РПЛ отреагировал на желание Юрана пойти в ФСБ
20 октября
2
Раскрыт российский тренер, который называет игроков «говном»
20 октября
3
Иванов отреагировал на слова Юрана об обращении «Урала» в ФСБ
20 октября
2
«Урал» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Нижним Новгородом»
19 октября
3
Названы два человека, которые спасут «Спартак»
18 октября
8
«Будем писать в ФСБ, пусть разбираются»: матерная пресс-конференция Юрана
18 октября
13
Юран дал огня после поражения от «Нижнего Новгорода»: «Будем разбираться, предел есть всему»
18 октября
1
Первая лига. «Урал» Юрана проиграл дома лидеру (1:2)
18 октября
1
«Урал» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Лидер Первой лиги не может вылететь на центральный матч 14-го тура
17 октября
1
Первая лига России: шансы «Урала» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 14-го тура
17 октября
Агент Дзюбы объяснил, почему игрок не перешел в «Урал»
14 октября
Юран дал смелое обещание после сенсационного поражения «Урала»
11 октября
«Урал» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Урал» – «Велес»: погоня за лидером против кризиса гостей, сможет ли «Велес» прервать серию без побед
9 октября
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