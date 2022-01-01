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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Урал
Состав
€ 12,58 млн
ФК Урал - состав команды
Екатеринбург
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Екатеринбург Арена
Сайт:
http://www.fc-ural.ru/
Тренер:
Сергей Юран
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
57
Селихов Александр
Вра
32
€ 0.7 млн
86
Кузнецов Иван
Вра
20
€ 0.25 млн
2
Бегич Силвие
Защ
33
€ 0.9 млн
16
Итало
Защ
24
€ 0.9 млн
5
Стежко Виталий
Защ
29
€ 0.4 млн
24
Коротков Александр
Защ
26
€ 0.4 млн
44
Малькевич Владислав
Защ
26
€ 0.35 млн
35
Прищепа Дмитрий
Защ
25
€ 0.3 млн
15
Тихий Дмитрий
Защ
34
€ 0.3 млн
46
Мамин Артем
Защ
29
€ 0.275 млн
34
Маргасов Тимофей
Защ
34
€ 0.25 млн
92
Рыжков Иван
Защ
20
-
78
Мозжухин Юрий
Защ
20
-
97
Ишков Илья
Пол
21
€ 1.2 млн
13
Кайнов Максим
Пол
24
€ 1 млн
6
Сунгатулин Фаниль
Пол
24
€ 0.7 млн
22
Кордейро Лео
Пол
31
€ 0.7 млн
59
Харин Евгений
Пол
31
€ 0.6 млн
37
Бондарев Виталий
Пол
18
€ 0.5 млн
18
Морозов Никита
Пол
20
€ 0.4 млн
19
Байрамян Хорен
Пол
34
€ 0.3 млн
28
Скоропупов Илья
Пол
24
-
10
Секулич Мартин
Нап
27
€ 1 млн
20
Марков Евгений
Нап
32
€ 0.35 млн
17
Карапузов Владислав
Нап
26
€ 0.3 млн
69
Боков Денис
Нап
21
€ 0.25 млн
19
Богомольский Егор
Нап
26
€ 0.25 млн
99
B. Fourrier
Нап
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 2, защитников: 11, полузащитников: 9, нападающих: 6
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