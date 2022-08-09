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    Сергей Юран

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Юран
    Гражданство Россия
    Дата рождения 11 июня 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Химки 4 2 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.07.2022 Химки 1 : 1 Зенит
    24.07.2022 Химки 3 : 0 Пари НН
    31.07.2022 Ростов 1 : 0 Химки
    07.08.2022 Торпедо 1 : 3 Химки
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