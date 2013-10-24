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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Урал
Сергей Юран
Сергей Юран
Урал
Россия
11 июня 1969 (57)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Юран – об ударе Селихова со штрафного: «Не заготовка, а мое решение»
26 октября
3
ЭСК РФС разобрала скандальное судейство, из-за которого Юран грозил обратиться в ФСБ
24 октября
13
Президент РПЛ отреагировал на желание Юрана пойти в ФСБ
20 октября
2
Раскрыт российский тренер, который называет игроков «говном»
20 октября
3
Иванов отреагировал на слова Юрана об обращении «Урала» в ФСБ
20 октября
2
Названы два человека, которые спасут «Спартак»
18 октября
8
«Будем писать в ФСБ, пусть разбираются»: матерная пресс-конференция Юрана
18 октября
13
Юран дал огня после поражения от «Нижнего Новгорода»: «Будем разбираться, предел есть всему»
18 октября
1
Первая лига. «Урал» Юрана проиграл дома лидеру (1:2)
18 октября
1
Юран дал смелое обещание после сенсационного поражения «Урала»
11 октября
Юран рассказал, что заставляет его плакать
7 октября
1
Юран рассказал о своем состоянии после операции
7 октября
Юран поставил себе цель на карьеру: «Не сомневаюсь, что дойду»
7 октября
7
Юран дал полезнейший совет всем нападающим
6 октября
Юран сказал, как проявляется неуважение к российским тренерам в топ-клубах
6 октября
1
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Юран: «Конечно, я привел бы «Спартак» к чемпионству, но меня боятся приглашать»
5 октября
5
«Страшнее наркомании»: Юран – о лудомании у своего игрока
5 октября
2
Юран предложил Дзюбе играть за «Урал» без выездных матчей
5 октября
Юран назвал условие для чемпионства «Спартака»
5 октября
6
У Юрана есть опасения насчет Даку в «Спартаке»
4 октября
Раскрыта причина, почему Юран никогда не возглавит топ-клуб
4 октября
1
Юран – о долгах перед ним: «Зимой «Серик» снова получит бан»
4 октября
4
Юран – о неизвестных иностранных тренерах: «Бац – и уже «Спартак» тренирует»
4 октября
8
«Урал» Юрана добился победы в меньшинстве и вышел на второе место ФНЛ
26 сентября
1
«Перестелю за свой счет»: Юран – о полях в ФНЛ
8 сентября
1
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
21 августа
22
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
21 августа
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
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