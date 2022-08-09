Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Сергей Юран
Главные новости
Реклама
Кто выйдет в четвертьфинал ЛЧ? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на матчи
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
5
19:23
«Ха-ха-ха»: форвард «Атлетика» посмеялся в соцсетях после поражения от «Барселоны»
1
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
4
19:39
Видео
Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:31
Оффтоп
Азербайджанец вместо рукопожатия ударил армянина в лицо на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
3
19:19
Реклама
Ставь на сегодняшние матчи «Милана» и «Атлетико» с фрибетом 2000 рублей
18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
4
18:40
Петржела назвал преемника Семака в «Зените»
1
18:33
Директор «Шахтера»: «ФИФА просто обворовала украинские клубы. Верните нам игроков!»
4
18:21
Суд Барселоны поддержал решение Примеры об отмене регистрации Гави. «Барсе» придется заявить его за молодежку
3
18:10
«Лечение не принесло ожидаемых результатов». Умяров больше не сыграет в этом сезоне
2
18:04
Юрист считает, что за Заремой закрепится «звание» эскортницы, если она проиграет суд Смородской
4
17:53
Павлюченко оценил шансы сборной России завоевать первый трофей в истории на турнире в Азии
17:47
Погба выбыл на три недели, получив травму при отработке штрафных
17:33
«ПСЖ» выставит на трансфер пять футболистов
17:25
Оффтоп
МОК ответил на письмо властей Великобритании с просьбой не допускать россиян на Олимпиаду-2024
2
17:22
Фото
Шарапова впервые появилась на публике после родов – сходила на вечеринку «Оскара»
2
17:15
«ПСЖ» сомневается, что нужно продлевать Месси. Причина – два вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд
5
16:59
Фото
«Спартак» обратился к Потаповой, которая вышла в футболке клуба на теннисный матч
2
16:53
Канчельскис объяснил, почему российские судьи – слабейшие в Европе
2
16:43
Стало известно, кто может стать восьмым участником чемпионата CAFA, в котором сыграет Россия
8
16:27
Азмун определился, сыграет ли он против сборной России
16:11
Юран прокомментировал новость об участии России в турнире с азиатскими сборными
1
16:10
Фото
«Выглядишь лучше меня»: Фергюсон встретился со 100-летним фанатом «МЮ»
2
15:57
В «Милане» прокомментировали новость о желании купить Сперцяна у «Краснодара»
3
15:50
Оффтоп
Костомарову потребуется новая ампутация, но есть риск остановки сердца («Известия»)
2
15:40
Стал известен лучший игрок 19-го тура РПЛ по версии WhoScored
1
Все новости
3
теста для вас
1
Угадаете клуб по городу?
2
Какой вы футболист?
3
Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
Сергей Юран
Тренер
Имя
Сергей
Отчество
Николаевич
Фамилия
Юран
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 июня 1969
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Россия. Кубок 2021/2022
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Кубок 2019/2020
Россия. ФНЛ 2019/2020
Россия. ПФЛ. Зона Центр 2018/2019
Россия. Кубок ФНЛ 2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Химки
4
2
1
1
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
15.07.2022
Химки
1 : 1
Зенит
24.07.2022
Химки
3 : 0
Пари НН
31.07.2022
Ростов
1 : 0
Химки
07.08.2022
Торпедо
1 : 3
Химки
16:11
Юран прокомментировал новость об участии России в турнире с азиатскими сборными
1
4 марта
14:49
«Скоро!». Юран – о возвращении к работе в РПЛ
3
27 февраля
15:45
Юран: «Наши молодые футболисты разбалованы. Еще не заиграл, а жизнь уже удалась – красивая машина, квартира»
1
25 февраля
18:19
Юран: «Зачем сейчас в РПЛ нужны легионеры? Для чего?»
7
24 февраля
23:26
Юран: «Захарян в «Челси» – это сказки, разговоры в прессе»
2
22 февраля
17:41
Юран призвал перенести матч «Локомотив» – «Спартак»
5
09:45
Юран: «Ждите меня в РПЛ»
3
16 февраля
07:57
Юран назвал фаворитов Лиги чемпионов
1
14 февраля
22:49
Юран оценил идею РФС о матчах сборной России с бразильскими клубами
11 февраля
14:45
Юран отреагировал на решение Мамаева закончить карьеру
7 февраля
18:18
Юран оценил перспективы Кержакова в кипрской «Кармиотиссе»
16:52
«С «Химками» все кончено». Юран рассказал, где может продолжить карьеру
3 февраля
19:29
«В России можно и в 41 играть. Буду болеть за Романа». Юран – о возобновлении карьеры Павлюченко
30 января
11:18
Погребняк: «Очень странно, что Юран до сих пор без работы»
28 января
13:59
«С ними все ясно». Смородская перечислила тренеров, которых не хочет видеть в РПЛ
8
26 января
16:37
Юран – Садыгову: «Я показывал «не тот футбол» в «Химках»? Мы победили «Спартак» и ЦСКА, сыграли вничью с «Зенитом»
25 января
20:51
«Кому-то нужно заглянуть в таблицу». Юран ответил Садыгову
4
18:48
Садыгов рассказал, требовал ли от Юрана ставить сына в состав «Химок»
2
18:41
Садыгов объяснил, почему уволил Юрана из «Химок»
3
24 января
21:10
Юран: «Будем ждать, пока УЕФА через год продлит отстранение? Да пошли они на три буквы»
4
23 января
01:23
Юран назвал главную проблему молодых российских футболистов
4
19 января
17:50
«Он по жизни такой человек». Чернышов жестко раскритиковал Юрана
4
16 января
21:54
«Футбол от этого проиграет». Юран назвал дикостью введение Fan ID
7
18:26
«Сто процентов!». Юран назвал клуб, который вылетит из РПЛ в этом сезоне
2
16:59
Юран назвал лучшего тренера РПЛ в этом сезоне
2
15:48
Юран назвал условие, при котором «Спартак», ЦСКА и «Динамо» смогут конкурировать с «Зенитом» в РПЛ
3
15:26
«Считает, что разбирается в футболе лучше всех». Юран охарактеризовал главного инвестора «Химок» Садыгова
3
14:28
Юран рассказал, какой «Спартак» сильнее – Абаскаля или Карреры
4
13:48
Юран назвал сумму, которую готов поставить на чемпионство «Зенита»
1
14 января
14:14
Юран оценил перспективы Джикии заиграть в Серии А
1
Предыдущая
1
2
3
4
5
Следующая
09.08.2022 14:39
Юран был седьмым с «Химками», но клуб все равно его уволил. Что там случилось?
Руководство говорит, что соглашение было краткосрочным.
20.07.2020 12:09
Тренер «Химок» говорит, что их место в РПЛ продано. Ого. Что вообще происходит?
Остаются в ФНЛ?
09.04.2020 13:15
Как футболисты теряют деньги из-за остановки чемпионатов
Главные кейсы по жизни в условиях коронавируса.
8
05.11.2018 12:40
«Его назначение было ошибкой». Эти люди против Карреры
Да, такие есть.
46
23.02.2017 16:30
«Съели собаку, а прививки делали нестерильными шприцами». Как футболисты служили в армии
Тихонов ел собаку, Широков убирал территорию, а Кантона путешествовал с армейской сборной. В честь 23 февраля известные футболисты прошлого и настоящего вспоминают, как они служили в армии.
7
09.10.2016 09:00
30 лучших голов в истории сборной России. 30-21
Красивый мяч из первого матча в новой истории, счастливые мгновения Евро-2008, штрафной Карпина Украине и многое другое – в первой части суперголов сборной России.
13
19.09.2016 18:00
Каррерим. Как из «Спартака» изгоняли Эмери и Якина
Слова Дмитрия Аленичева и Валерия Карпина о «Спартаке» под руководством Массимо Карреры заставили вспомнить, как в России безжалостно реагировали на работу других иностранцев во главе красно-белых.
13
21.09.2019 14:58
Сергей Юран против Олега Кононова как тренера Спартака
Экс-футболист московского «Спартака» Сергей Юран подверг критике нынешнего главного тренера команды Олега Кононова
20.04.2016 16:18
Черышев продолжает лечиться. Аршавина снова обсуждают. Как русские играют в Европе
Соловьев ударно играет в Финляндии. Лысцов вернулся на поле. Юран добивается высот с «Микой». Блог «Русские и тут» рассказывает, как наши футболисты проявляют себя на европейских полях.
8
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение