Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»

Главный тренер «Урала» Сергей Юран высказал свое отношение к безвольным и бесхарактерным футболистам.

– А есть в вашей команде те, кого нельзя прощать?

– Пока нет.

– Что значит пока?

– Чемпионат длинный. В принципе, требования свои рассказал на первой встрече и постоянно повторяю. Думаю, что не найдeтся такого смелого игрока, который такое бы допускал, даже в Турции.

– Сергей Николаевич Юран в Хабаровске мне сказал, что от мягких котят он избавляется.

– Это естественно. Я уже два месяца работаю с «Уралом». В любой команде наблюдаю первую неделю, вторую и для меня по каждому уже картинка вырисовывается.

Поэтому здесь я пока такое не вижу и, надеюсь, не увижу, потому что если есть у кого-то безволие или бесхарактерность, или «котeнок», то оно всe равно проявляется через неделю, через две, через три. Но уже два месяца прошло, и я этого не видел. Уверен, что и не увижу,– приводит слова Юрана «Сила Спорта».