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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Урал
Сергей Юран
Материалы
Сергей Юран - материалы
Урал
Россия
11 июня 1969 (57)
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Публикации
Юран был седьмым с «Химками», но клуб все равно его уволил. Что там случилось?
Руководство говорит, что соглашение было краткосрочным.
09.08.2022 14:39
Как футболисты теряют деньги из-за остановки чемпионатов
Главные кейсы по жизни в условиях коронавируса.
09.04.2020 13:15
8
«Его назначение было ошибкой». Эти люди против Карреры
Да, такие есть.
05.11.2018 12:40
46
«Съели собаку, а прививки делали нестерильными шприцами». Как футболисты служили в армии
Тихонов ел собаку, Широков убирал территорию, а Кантона путешествовал с армейской сборной. В честь 23 февраля известные футболисты прошлого и настоящего вспоминают, как они служили в армии.
23.02.2017 16:30
7
30 лучших голов в истории сборной России. 30-21
Красивый мяч из первого матча в новой истории, счастливые мгновения Евро-2008, штрафной Карпина Украине и многое другое – в первой части суперголов сборной России.
09.10.2016 09:00
13
Каррерим. Как из «Спартака» изгоняли Эмери и Якина
Слова Дмитрия Аленичева и Валерия Карпина о «Спартаке» под руководством Массимо Карреры заставили вспомнить, как в России безжалостно реагировали на работу других иностранцев во главе красно-белых.
19.09.2016 18:00
13
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Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
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5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
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Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
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Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
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Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
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Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
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Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
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Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
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«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
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