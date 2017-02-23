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  • «Съели собаку, а прививки делали нестерильными шприцами». Как футболисты служили в армии

«Съели собаку, а прививки делали нестерильными шприцами». Как футболисты служили в армии

Анатолий Демьяненко

Пятикратный чемпион СССР, вице-чемпион Европы

Демьяненко не слишком хотел играть в киевском «Динамо» – его вполне устраивала карьера в родном «Днепре». Киевлянам же этот игрок был необходим, и они пошли на хитрость. В конечном итоге Демьяненко отыграл за «Динамо» более 400 матчей. После того, как прошел через армию.

«Я даже номер ее навсегда запомнил – в/ч 3217, на Подоле она находилась. – Выдали мне форму, сапоги, койку в казарме предоставили. 18 дней отслужил! Мне звонили из Днепропетровска и утешали: мол, потерпи, Толя, скоро мы тебя заберем. Но ничего не вышло. Так что армейских будней я вкусить успел.

Особенно запомнился выезд на полигон. Это кошмар был какой-то! На дворе стоял конец января, погода – мерзкая. То дождь, то снег, ветер… А сержант – командует: «Вспышка слева! Вспышка справа!» Все в грязи, одежда промокла почти насквозь, портянки высушить негде… Единственная радость – удалось пострелять из автомата Калашникова. Но когда в часть приехал Михаил Коман, я тут же выпалил: «Давайте бумагу, хочу заявление на переход в «Динамо» написать…» Что там и говорить – армия хорошо мозги прочищает…».

Александр Заваров

Двукратный чемпион СССР, победитель Кубка Кубков и Кубка УЕФА, вице-чемпион Европы

Заварову было 19 лет, когда его родная луганская «Заря» вылетела из высшей лиги чемпионата СССР, а ему самому вручили повестку из военкомата. Можно было выбрать вариант с киевским «Динамо», но футболист перебрался в ростовский СКА, думая, что в основном составе киевлян ему не заиграть. А там вместе со своим приятелем Игорем Гамулой и отслужил, правда, едва не влетел на два года дисбата за «самовольную отлучку», когда уехал проведать беременную супругу (перед этим отпросившись у руководства!).

«Мне предложили: или идешь под суд, или подписываешь заявление о том, что хочешь и дальше в СКА служить. С гауптвахты каждый день в военную прокуратуру на бортовой машине с охраной возили. В общем, на десятые сутки выбили из меня это заявление… Потом люди посоветовали написать жалобу министру обороны СССР Устинову. После этого у нас дома появилось какое-то высокое начальство.

Ультиматум был еще жестче: или играешь за Ростов, или не играешь вообще нигде!.. Каким-то чудом мне удалось демобилизоваться в звании рядового. Причем приказ о моем увольнении в запас пришел накануне Нового года. Расположение части я покинул вечером 31 декабря. Еле домой к празднику успел».

Сергей Юран

Чемпион СССР, чемпион России, чемпион Португалии

Юран же, наоборот, влетел в армию из киевского «Динамо». Футболист с компанией переотмечали восьмое марта и проспали утреннюю тренировку. Валерий Лобановский всех наказал, а Юрана отослал в часть. Впрочем, там ему разрешалось не носить армейские ботинки, и на построения Юран выходил в кроссовках.

«Служить мне пришлось во внутренних войсках, то есть – конвоиром. Заключенных, правда, не сопровождал. Один раз чуть было не отправили, но обошлось – нашли кого-то более подходящего. Впрочем, все остальные прелести службы узнал: и на плацу маршировал, и в наряды ходил, и картошку на кухне чистил…

Довелось столкнуться и с таким явлением, как дедовщина. Хотя у меня, в общем-то, проблем в этом плане не возникло. Я же на тот момент по документам считался уже старослужащим – полтора года «отслужил», играя за «Динамо». Конечно, это были потерянные три месяца. Но, в любом случае, они пошли мне на пользу. В армии я поумнел, понял, что нужно браться за голову и заканчивать с этими загулами».

Тарас Михалик

Двукратный чемпион Украины

Михалик играл за киевский ЦСКА, а до этого на три месяца оказался в городе Гайсин Винницкой области. Там и понял, что дисциплина ему вполне дается, но некоторые армейские особенности – совсем не подходят.

«В армии я довольно спокойно переносил и подъем в 6.00, и зарядку. Привык и к тамошней пище. Хотя, когда видел еще до приготовления, к примеру, замороженную рыбу – аппетит сразу пропадал, она, скажем, так, была не самого свежего улова. А еще я очень не любил маршировать на плацу. Если в роте хотя бы у кого-то одного не получалось правильно шагать, то от этого страдали все, и приходилось начинать заново. Так можно было часа два проходить.

А еще как-то дежурил по кухне до трех ночи, а потом заступил на тумбочку. Стоять дневальным с четырех до шести утра, конечно, было очень тяжело…».

Роман Широков

Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008

Роман Николаевич тоже армии не избежал, но вспоминает об этом без особого удовольствия. Отправили его туда из «Торпедо-ЗИЛ» – повоспитывать. На протяжении двух месяцев Широков служил в роте обеспечения, которая обслуживала базу ЦСКА в Ватутинках.

«Я слышал шутку такую: «Мы должны понять, где у нас недобор больше – в армиях или в тюрьмах». Там где я служил, мне служба ничего не дала. Смысл в этой армии, если я буду ходить и близлежащую территорию убирать? Я конечно не 2 года ее убирал, а 2 месяца, но все равно. Просто кому не так повезло как мне, они 2 года убирают.

Если армия готовит к тому, чтобы не дай бог, потом защищать страну, то должны быть какие-то армейские навыки – дать людям пострелять, обучить рукопашному бою. А так чтобы прийти и что-то кому-то строить или за кем-то подметать – это не армия. Есть, конечно, разные войска, где-то может быть и интереснее, но там где я был – не совсем».

Дмитрий Черышев

Обладатель Кубка России

Отцу Дениса Черышева пришлось пройти полноценную службу в армии. Получив повестку в 20 лет, он попал не в спортроту, а в танковую дивизию, пропав там на два года. Так бы и закончил с футболом, но карьеру футболиста спас нижегородский «Локомотив». Уже потом Черышев заиграл за «Динамо» и переехал в Испанию.

«Два года не прикасался к мячу. Это серьезно для футболиста. Надежд на возвращение уже не питал. Но после демобилизации Овчинников из «Локомотива» разыскал меня и пригласил».

Андрей Тихонов

Восьмикратный чемпион России

«Если б не служба, может, и дальше бы играл за калининградский «Вымпел», – говорил Тихонов. Целых два года он охранял тюрьму в Красноярском крае и даже дослужился до начальника караула.

«На приемном пункте под Калинином, ныне Тверью, меня записали в спортивную группу. Но в последний момент, говорят, вместо меня «засунули» туда блатного. А я поехал служить чуть дальше. Климат любопытный – зимой минус 40, летом плюс 40. Весны и осени практически нет. Чуть-чуть порезался – так у тебя не заживает, а сразу гнить начинает. Но, что интересно, за два года я практически не болел простудными заболеваниями. Наверное, воинская жизнь закаливает.

Однажды они вместе собрались, нас пригласили. Посидели, поели, поговорили. А повар этот потом: знаете, что вы сейчас ели? Собаку. Ну, у меня никакого отвращения или тошноты не было. Поели и поели, нормально, что такого? У нас ребята, помню, как-то раз молодого теленка угнали, и мы потом месяц мясо это ели. Выживали в армии как-то, а что делать?

Прививки нам, кажется, сделали нестерильными шприцами. И инфекция пошла по части. Слава богу, за три недели вылечили – и сразу демобилизовали. Недослужил недели две. Армия меня очень дисциплинировала. Я узнал жизнь в совсем другом ее проявлении».

Анатолий Канищев

Трехкратный чемпион России

Бывшего форварда «Алании», «Спартака» и «Динамо» на заре спортивной карьеры приглашали сразу в несколько клубов, но все планы сбила повестка из военкомата. И с местом службы совершенно не повезло.

«Попал в Тбилиси не в самое лучшее время – 1990-1991 годы. Служил в батальоне охраны Закавказского военного округа. Считавшийся относительно спокойным местом службы, он превратился для меня в каторгу. Постоянные провокации, попытки проникнуть на территорию округа давили на психику. Особенно тяжело было, когда недавние соотечественники кричали нам в лицо: «Оккупанты, оккупанты!». Разве мы, простые солдаты, в чем-то были перед ними виноваты?

Приходилось ли стрелять? Только в воздух, хотя тягостный осадок от пережитого остается в душе до сих пор. Но и в такой обстановке мы не забывали о футболе, проводили турниры между ротами, батальонами. На прощание наш комбат вручил мне кубок, который ребята смастерили из артиллерийского снаряда, мой первый приз лучшего игрока, который храню, как дорогую реликвию».

Василий и Алексей Березуцкие

Шестикратные чемпионы России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовые призеры Евро-2008

Братья числились в спортроте и были обязаны играть за ЦСКА, иначе Березуцким грозил трибунал. Впрочем, для них все сложилось как нельзя лучше – выиграли два десятка медалей и трофеев за всю карьеру.

«Приказ министерства обороны о призыве спортсменов ЦСКА? Это к Щенникову относится, а не ко мне. Я в армии был», – слова Алексея Березуцкого.

Константин Зырянов

Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008

В 2013 году Зырянов сделал полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости и рассказал, что это произошло не впервые. Служить футболисту уже приходилось.

«Мне уже приходилось заниматься чем-то подобным. Я служил в ракетных войсках, так что знаю, что это такое. Но давно не стрелял, поэтому слегка непривычно».

Теему Тайнио

Чемпион Голландии, обладатель Кубка Франции

Известный финский полузащитник едва не оказался в «МЮ» – после просмотра отправился в армию на целых восемь месяцев, и дальше уже ни о каком «Юнайтед» не было и речи. Впрочем, Тайнио не в обиде – в армии ему понравилось, хоть и числился он там почтальоном, но зато его научили обращаться с оружием. Все это не помешало финну провести больше 150 матчей за «Осер», поиграть за «Тоттенхэм» и попылить за клуб из Нью-Йорка. К тому же на счету Тайнио целых 64 матча в составе национальной сборной.

Оле-Гуннар Сульшер

Шестикратный чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов

Известный норвежский форвард тоже был вынужден служить, причем провел в армии целый год и лишь потом заиграл за «Клаусененген», чтобы затем транзитом через «Мольде» оказаться в «МЮ». В армию, кстати, едва не загремел и Йон-Арне Риисе, но он уже успел уехать за границу (в «Монако»), так что службы избежал.

Брюс Гроббелар

Шестикратный чемпион Англии, победитель Кубка чемпионов

Один из самых веселых голкиперов в истории футбола застал еще тот славный «Ливерпуль», который брал один за другим титулы в Англии. Впрочем, до этого Гроббелару пришлось поучаствовать в гражданской войне на территории Родезии, где коренное население боролось против европейских колонизаторов.

«Те, кто участвовал в этом конфликте, походили на ветеранов вьетнамской войны. Что за глупая война была. Однажды я приехал домой к матери, а сын их прислуги признался, что вступил в ряды «борцов за свободу» – африканских повстанцев. Я сказал ему: «Если мы встретимся во время боя, мне придется застрелить тебя». Тот ответил: «Мне тоже». Вскоре тот парень погиб».

Эрик Кантона

Пятикратный чемпион Англии

Целый год Эрик Кантона провел в армии, причем здорово помог футболисту знаменитый тренер Ги Ру, предложив пойти служить как можно раньше, чтобы потом ни на что не отвлекаться и спокойно строить футбольную карьеру. И попал Кантона в Жуанвильский батальон, где служили самые высококлассные спортсмены. У самого Эрика эти месяцы никак не связаны с тяжелыми воспоминаниями. Наоборот, по его словам, такой опыт помог ему закалить характер, да и путешествия по миру в составе армейской сборной тоже пошли в плюс.

При подготовке материала использованы цитаты порталов footclub.com.ua, spb.aif.ru, sport-express.ru и других источников.

Россия. Премьер-лига Россия Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Михалик Тарас Зырянов Константин Тайнио Теему Широков Роман Канищев Анатолий Юран Сергей Демьяненко Анатолий Заваров Александр Черышев Дмитрий Сульшер Уле-Гуннар Тихонов Андрей
Комментарии (7)
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ufos73
1487862414
Нынешнии футболисты армию только в кино видели, про Берез и Зырянова это стеб такой?
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Chesn0k
1487863157
срочно нужна петиция "кокорина в армию"
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marslond
1487866568
Всех с праздником пацаны!!!
Ответить
ILOVETHISGAME.ykt
1487870871
Зачем писать о людях, которые служили только по 2-6 месяца? Много шлака из-за этого.
Ответить
grafff
1488136143
Стоять дневальным с четырех до шести утра, конечно, было очень тяжело…
Ответить
grafff
1488136210
даже невыносимо, это жем три часа постоять пришлось
Ответить
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