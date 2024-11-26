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Василий Березуцкий
Василий Березуцкий
Завершил карьеру
20 июня 1982 (44)
#24 | Защитник
189 см | 83 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Семин оценил назначение Березуцкого в азербайджанский «Сабах»
2024.11.26 01:25
В «Сабахе» объяснили назначение Березуцкого на пост главного тренера
2024.11.25 23:23
1
Реакция Газзаева на старт тренерской карьеры Василия Березуцкого
2024.11.25 19:20
Фото
Василий Березуцкий впервые назначен главным тренером
2024.11.25 16:21
4
Василий Березуцкий близок к началу самостоятельной тренерской карьеры – известен клуб
2024.11.25 15:11
Агент Васина считает, что игрок был не слабее Игнашевича и по потенциалу сильнее Березуцких
2024.11.19 09:55
5
Натхо перечислил главных легенд ЦСКА
2024.07.05 11:42
Бывший игрок ЦСКА высказался о юморе Дзюбы, Слуцкого, Березуцких и Ролана Гусева
2024.04.12 12:17
Ролан Гусев определил лучших защитников в истории российского футбола
2024.03.28 11:00
1
Видео
Журавель раскрыл историю сюжета «Футбольного клуба» про третьего брата Березуцкого
2024.03.27 20:04
1
Видео
Слуцкий и его штаб спели песню перед игроками «Шэньхуа» в честь Китайского Нового года
2024.02.08 18:19
3
Видео
«Зенит» показал встречу Марио Фернандеса со Слуцким и Березуцким
2024.02.06 22:22
2
Василий Березуцкий опубликовал забавные фотографии со Слуцким в «Шэньхуа»
2024.02.01 11:50
Белозеров: «Березуцкие поначалу были «деревяшками»
2023.12.20 15:51
1
Погребняк выступил в защиту Василия Березуцкого
2023.11.28 21:29
16
Алексей Березуцкий отреагировал на скандальное интервью брата
2023.11.20 13:07
14
Божович жестко ответил Василию Березуцкому
2023.11.18 19:41
43
Нигматуллин прокомментировал скандальные слова В. Березуцкого об эмиграции спортсменов
2023.11.18 08:27
Стало известно, как в ЦСКА отреагировали на скандальные слова Березуцкого об эмиграции спортсменов
2023.11.16 23:20
14
Олимпийский чемпион Фетисов ответил Василию Березуцкому
2023.11.16 20:30
25
Губерниев отреагировал на резкие слова Вяльбе в адрес Березуцкого
2023.11.16 15:44
31
Депутат Роднина ответила Василию Березуцкому
2023.11.16 11:47
6
Рианчо оценил решение В. Березуцкого жить в Испании
2023.11.16 09:35
2
Депутат Терюшков – о скандальных словах Березуцкого: «Вася ищет предателей среди наших мужиков»
2023.11.16 07:45
3
Депутат Журова выступила в защиту Березуцкого
2023.11.15 21:07
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В РФС ответили на претензии Березуцкого
2023.11.15 20:43
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В Госдуме усомнились в психическом здоровье Березуцкого после его заявлений
2023.11.15 19:21
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Ветеран ЦСКА назвал Березуцкого «чертовым паразитом» и предателем после его призыва уезжать из России
2023.11.15 17:19
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Известный военкор отреагировал на скандальные слова Березуцкого об эмиграции спортсменов из России
2023.11.15 16:28
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Чанов оценил скандальное заявление Березуцкого об эмиграции спортсменов из России
2023.11.14 22:46
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